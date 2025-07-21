احفظ مساحة خزانة رئيسية مع هذه الدولار Tree DIY لتنظيم جميع محافظاتك

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يمكن أن تخرج الخزائن عن السيطرة بشكل أسرع مما تتوقع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملحقات مثل حقائب اليد. من المحتمل أنك تتبنى بالفعل الحل الذي تم تجاهله للحفاظ على خزانتك منظمة من خلال إنشاء مناطق منفصلة للأحذية والملابس. لكن المحافظ؟ غالبًا ما يتم إلقاؤهم في زاوية أو سحق على رف. بدون منزل مناسب ، يمكن أن يفقد شكلهم أو يختفي تحت كومة من العناصر الأخرى. لا أحد يريد الحفر للحصول على الحقيبة الصحيحة عندما يتأخرون. إذا كان هذا يبدو مألوفًا ، فهناك اختراق DIY سهل وصديق للميزانية يمكن أن يساعد. باستخدام الإمدادات بأسعار معقولة من Tree Dollar ، يمكنك إنشاء منظم حقيبة يد بسيطة تبدو مرتبة وتوفر الكثير من مساحة الرف.

إليك ما ستحتاج إلى البدء: من خمس إلى سبعة لحظات خاصة بحجم 10 إلى 8 بوصات ، إطارات صور قائمة بذاتها وعلامة مستطيلة بحجم 12 بوصة (أو لوح الخشب المربع من Crifter مقاس 17 بوصة إذا كنت تريد أن تكون أكبر). أيضًا ، يمكنك الاستيلاء على مادة لاصقة قوية مثل الغراء E6000 (أو غراء فائق آخر يعمل مع البلاستيك والخشب ، حيث أن E6000 لا تباع في Dollar Tree). إجمالاً ، يستغرق الأمر أقل من 8 دولارات لسحب هذا المشروع إذا كان لديك غراء بالفعل ، وتحويل كومة فوضوية من الحقائب إلى شاشة مبسطة. مع القليل من الوقت والإبداع ، ستشعر خزانتك على الفور بمزيد من التجميع معًا.