احفظ مساحة خزانة رئيسية مع هذه الدولار Tree DIY لتنظيم جميع محافظاتك

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يمكن أن تخرج الخزائن عن السيطرة بشكل أسرع مما تتوقع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملحقات مثل حقائب اليد. من المحتمل أنك تتبنى بالفعل الحل الذي تم تجاهله للحفاظ على خزانتك منظمة من خلال إنشاء مناطق منفصلة للأحذية والملابس. لكن المحافظ؟ غالبًا ما يتم إلقاؤهم في زاوية أو سحق على رف. بدون منزل مناسب ، يمكن أن يفقد شكلهم أو يختفي تحت كومة من العناصر الأخرى. لا أحد يريد الحفر للحصول على الحقيبة الصحيحة عندما يتأخرون. إذا كان هذا يبدو مألوفًا ، فهناك اختراق DIY سهل وصديق للميزانية يمكن أن يساعد. باستخدام الإمدادات بأسعار معقولة من Tree Dollar ، يمكنك إنشاء منظم حقيبة يد بسيطة تبدو مرتبة وتوفر الكثير من مساحة الرف.
إليك ما ستحتاج إلى البدء: من خمس إلى سبعة لحظات خاصة بحجم 10 إلى 8 بوصات ، إطارات صور قائمة بذاتها وعلامة مستطيلة بحجم 12 بوصة (أو لوح الخشب المربع من Crifter مقاس 17 بوصة إذا كنت تريد أن تكون أكبر). أيضًا ، يمكنك الاستيلاء على مادة لاصقة قوية مثل الغراء E6000 (أو غراء فائق آخر يعمل مع البلاستيك والخشب ، حيث أن E6000 لا تباع في Dollar Tree). إجمالاً ، يستغرق الأمر أقل من 8 دولارات لسحب هذا المشروع إذا كان لديك غراء بالفعل ، وتحويل كومة فوضوية من الحقائب إلى شاشة مبسطة. مع القليل من الوقت والإبداع ، ستشعر خزانتك على الفور بمزيد من التجميع معًا.
كيفية إنشاء منظم شجرة الدولار مع إطارات الأكريليك وعلامة الخشب
أولاً ، ضع لافتة 12 بوصة أو 17 بوصة على سطح العمل المسطح. لن يهم التصميم الموجود في مقدمة العلامة لأنه لن يكون مرئيًا بمجرد الانتهاء. بعد ذلك ، قم بترتيب إطارات الأكريليك عبر العلامة ، تاركًا حوالي 2 بوصة من الغرفة بين كل واحدة. قبل الإلتصاق ، حدد كل بقعة طفيفة للمساعدة في الحفاظ على التباعد الخاص بك حتى مستقيم.
بمجرد تمييزها ، قم بتقليب الفيلم الواقي من الإطارات وتطبيق لاصقك على الحواف السفلية التي ستلمس العلامة. اضغط على كل إطار بحزم في مكانه ، وتأكد من محاذاة. من المهم أن تدع الغراء يجف تمامًا حتى يكون كل شيء قويًا. عندما يتم تعيين كل شيء ، ضع منظمك الجديد في خزانة ملابسك. ما عليك سوى تحريك حقائب اليد الخاصة بك إلى الفتحات التي أنشأتها الإطارات. مع هذا الإعداد ، يمكنك تخزين ستة إلى ثمانية محافظ ، اعتمادًا على أحجامها. والنتيجة هي شاشة رائعة وسهلة الوصول التي تقوم بمسح مساحة خزانة قيمة. لمزيد من الطرق لتنظيم مساحتك ، جرب هذه الخزانات الخمسة الخمسة التي لم تكن تعرف أنك بحاجة إليها.
نصائح لتخصيص وضبط منظم محفظة شجرة الدولار الجديد
قبل الالتزام باللصق ، فكر في المحافظ التي تريد تضمينها وضبطها لتناسب عروضها. إذا كان لديك حقائب أكبر أو حقيبات منظمة ، فيمكنك وضع الإطارات بعيدًا. يمكن ترتيب الأكياس الأصغر بشكل أوثق معًا ، ويمكنك حتى إنشاء أكثر من منظم واحد إذا كانت مجموعة المحفظة الخاصة بك كبيرة بما يكفي.
لا تتردد في اللعب مع مظهر المنظم أيضًا. قم برسم العلامة لتتناسب مع ديكور الخزانة الخاص بك ، وتغطيته بالنسيج المزخرف أو ورق لاصقة ، أو إضافة لهجات زخرفية داخل الإطارات للحصول على موسيقى من اللون. يمكنك أيضًا صنع واحدة للأكياس التي تستخدمها موسمياً – على سبيل المثال ، منظم واحد للحافظات الصيفية وآخر للحافظات الشتوية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يحمل هذا الإعداد الذكي الأوشحة أو الأحزمة أو حتى القبعات ، مما يجعله قطعة متعددة الاستخدامات للحفاظ على الملحقات بالترتيب. مع القليل من التخصيص ، يمكنك إنشاء حل تخزين لا يساعدك فقط على التوقف عن حشو حقائب اليد في خزانتك ولكن أيضًا يجعل ارتداء ملابس أكثر متعة.