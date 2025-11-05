اختار شين بيبر البقاء مع بلو جايز بعد مشاركته في بطولة العالم

اختار شين بيبر البقاء مع بلو جايز بعد مشاركته في بطولة العالم

أفاد جون هيمان من صحيفة The Post أن نجم بلو جايز شين بيبر يختار خيار اللاعب الذي تبلغ قيمته 16 مليون دولار لعام 2026.

سيحصل بيبر على 16 مليون دولار في عام 2026، وهو العام الأخير من عقد مدته عامين بقيمة 26 مليون دولار وقعه في الأصل مع The Guardians الشتاء الماضي.

لو رفض خيار اللاعب، لكان بيبر قد حصل على صفقة شراء بقيمة 4 ملايين دولار.

قال بيبر بعد الموسم لصحيفة The Athletic: “هذه المجموعة لا تشبه أي مجموعة أخرى كنت جزءًا منها”. “هذا هو الشعور الذي نتقاسمه جميعًا.”

قام The Guardians بتبادل Bieber مع Blue Jays في 31 يوليو، وقام اللاعب الأيمن بسبع مشاركات في الموسم العادي بعد التجارة، وسجل الرقم القياسي 4-2 مع 3.57 عصرًا و1.017 WHIP.

خلال التصفيات، فاز بيبر بنتيجة 2-1 مع 3.86 عصرًا و1.446 سوطًا.

ومع ذلك، كان بيبر يتعافى من جراحة تومي جون عندما وصل إلى تورنتو واستغرق بعض الوقت قبل أن يعود من العملية.

فاز بيبر بجائزة الدوري الأمريكي Cy Young في عام 2020 أثناء وجوده مع فريق Guardians، حيث حقق 8-1 وسجل 1.63 عصرًا خلال موسم كوفيد-19 المختصر.

على مدار مسيرته المهنية، حقق بيبر 66 فوزًا مقابل 34 في 141 بداية بـ 3.24 عصرًا و995 ضربة، بينما شارك أيضًا في مباراتين في مباراة كل النجوم.

إن قرار بيبر بالبقاء في تورونتو يبقيه جزءًا من طاقم الترويج الذي يضم كيفن غوسمان وخوسيه بيريوس وتري يسافاج وإريك لوير وبودين فرانسيس.

سيكون لدى Blue Jays الكثير من التوقعات بشأن الموسم المقبل بعد مسيرتهم إلى بطولة العالم التي أدت إلى خسارة الأدوار الإضافية أمام فريق Dodgers في اللعبة 7.

دخل بيبر إلى المباراة خارج ساحة اللعب ليلعب بشكل مريح واستسلم للضوء الأخضر على أرضه أمام ويل سميث في الشوط الحادي عشر.

