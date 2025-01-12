اختار فريق تكساس جاستن هربرت أربع مرات في الفوز بالبطاقة البرية في الاتحاد الآسيوي على تشارجرز

في المرة الأخيرة التي أخذ فيها فريق تكساس الملعب على ملعب NRG، وصل لامار جاكسون ورافينز إلى مسافة 432 ياردة و31 نقطة.

يوم السبت، في جولة البطاقة الرابحة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لم يجد جاستن هربرت، لاعب وسط فريق تشارجرز – وفي الحقيقة هجوم لوس أنجلوس ككل – بوصة واحدة للتنفس.

بين هذا العمل الدفاعي القوي واللعب الجيد الذي لعبه سي جيه ستراود في مركز الوسط، حقق فريق تكساس فوزًا بنتيجة 32-12 في هيوستن، ليحجزوا رحلتهم الثانية إلى دور التقسيم خلال عدة سنوات.

بعد بداية بطيئة، انتهى المتصل بالإشارة في هيوستن بخط الحالة الصلبة، حيث ذهب 22 مقابل 33 مع 282 ياردة وهبوط واحد واعتراض واحد.

في هذه الأثناء، كانت أمسية هربرت أقل متعة بكثير.

بعد أن تم اعتراضه ثلاث مرات فقط طوال الموسم، حصل هربرت على ثلاث تمريرات في أول 48 دقيقة من مباراة البطاقات البرية – ثم ألقى تمريرة رابعة خلال وقت القمامة في الربع الرابع.

واحدة من تلك الاعتراضات – الثالثة لهربرت في المساء – تعطل الظهير الركني إريك موراي في نهاية الربع الثالث وعاد للهبوط لتوسيع تقدم تكساس إلى 14.

امتد الهزيمة الدفاعية إلى الفرق الخاصة أيضًا، وعلى الأخص في الربع الرابع عندما تم صد محاولة لاعب الركل تشارجرز كاميرون ديكر للنقطة الإضافية وأعادها الظهير الركني دانجيلو روس لإضافة نقطتين أخريين إلى تقدم فريق تكساس.

على الرغم من كل هذه الانتصارات، ربما كان معدل الدوران الذي أجبره فريق تكساس في وقت مبكر من الربع الثالث – عندما كانت المباراة لا تزال من أربع نقاط – هو ما يمثل أعلى نقطة في العمل الدفاعي للفريق في المساء.

دخلت لوس أنجلوس اللعبة بمتوسط ​​213.5 ياردة في الهواء لكل مباراة و110.7 ياردة أخرى على الأرض.

لكن يوم السبت، حافظ هيوستن على خصمه على مسافة 261 ياردة فقط.

يمثل إجمالي نقاط الشحن البالغ 12 نقطة أقل من نصف متوسطهم الموسمي (23.6).

حقق هيوستن النجاح في الجانب الدفاعي من الكرة من خلال جلب الحرارة مبكرًا وفي كثير من الأحيان.

أقال فريق تكساس أيضًا هربرت أربع مرات بإجمالي 31 ياردة بالإضافة إلى الحفاظ على لعبة الاندفاع الخاصة بـ Chargers بمتوسط ​​​​2.6 ياردة فقط لكل عملية حمل.

في رحلة لوس أنجلوس الوحيدة إلى المنطقة الحمراء – أول رحلة لهربرت ورفاقه في اللعبة – نجح فريق تكساس في تسجيل هدف ميداني.