اختراق البستنة لجعل التوهج في الظلام يتألق بشكل مشرق

إذا كنت قد رأيت من أي وقت مضى تلألؤ بيولوجي في الطبيعة ، فأنت تعلم أنه شيء يجب أن نرى. اللمعان الحيوي هو تفاعل كيميائي موجود في الكائنات الحية ، وعادة ما توجد في المحيط. هذه الظاهرة عبارة عن حدوث نادر على الأرض ، ولكن يمكن رؤيتها في عدد صغير من الخنافس ، والمراعات ، والفطريات ، ودودة التوهج المسماة. ومع ذلك ، اعتبارًا من ربيع عام 2025 ، يمكنك أن تشهد تلألؤ بيولوجيًا ليلا ، من زهرة مشتركة.
قامت شركة Light Bio بنجاح بتقسيم فطر بيولوجي (النيونوثوبانوس نامبي) مع Petunias (Petunia أتكينيا) ، ويمكنك الآن شراء هذه النباتات المنزلية Bioluminescent لحديقتك الخاصة. قامت Light Bio بتسمية Firefly Petunias (39.99 دولارًا لثلاث نباتات شابة) ، وهي تنمو جيدًا في الحدائق أو السلال المعلقة أو الأواني. خلال النهار ، تبدو وكأنها البطنياس الأبيض النموذجي ، ولكن في الليل ، يعطون توهجًا بيولوجيًا ناعمًا يشبه ضوء القمر.
هذه الزهور مصممة وراثيا للتوهج ولا تتطلب أي معالجة خاصة للقيام بذلك. ومع ذلك ، فإن الموز الناضج هو سر تحقيق توهج أكثر إشراقًا من البطونياس. ضع جلد الموز الناضج بجوار Petunia Firefly وشاهد في رهبة لأنه يضيء بشكل أكثر مشرقًا. أيضًا ، تمامًا مثل ألعاب Glow-in-the-dick التي تمسك بها المصباح كطفل ، كلما زاد الضوء من Petunias ، كلما كان ذلك أكثر إشراقًا في الليل (يوصي Light Bio بست ساعات على الأقل من أشعة الشمس يوميًا).
لماذا يؤثر الموز على التلألؤ؟
يعمل هذا الاختراق غير المعتاد على الموز لأن الموز ينتج غاز الإيثيلين ، وهو هرمون نبات يسرع عملية النضوج. ربما سمعت عدم تخزين الموز مع الفواكه والخضروات الأخرى لأنها تسبب لهم أن يفسدوا بسرعة أكبر. ربما تكون قد استخدمت هذا أيضًا لصالحك ، حيث وضعت موزًا في حقيبة مع أفوكادو صخري الصخور لتليينه في الوقت المناسب لتناول العشاء. هناك الفواكه والخضروات الأخرى التي تنتج الإيثيلين ، ومع ذلك ، فإن الموز يفعل ذلك بكمية أعلى.
إذن ما علاقة هذا بالتلألؤ الحيوي؟ مثل أشعة الشمس والماء والأسمدة الجيدة ، يسرع غازات الإيثيلين في عملية التمثيل الغذائي للبترونيا ، مما يؤثر بشكل مباشر على توهجهم. يتم دعم ذلك من خلال بحث Planta ، وهي شركة روسية كانت أول من قام بتجربة النباتات الحيوية ، وساهمت في بحث Light Bio. في مقال عن مكتبة الطب الوطنية ، قال باحثون في بلانتا إن جلود الموز الناضجة زادت بشكل كبير من تلألؤ المصنع. ومن المثير للاهتمام ، أن الموز هو أيضًا الفاكهة أو الخضار الوحيدة التي تحتوي على تلألؤ زرقاء زرقاء تحت ضوء الأسود ، بسبب انهيار سريع للكلوروفيل بمجرد أن يبدأوا في النضج.