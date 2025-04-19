اختراق البستنة لجعل التوهج في الظلام يتألق بشكل مشرق

إذا كنت قد رأيت من أي وقت مضى تلألؤ بيولوجي في الطبيعة ، فأنت تعلم أنه شيء يجب أن نرى. اللمعان الحيوي هو تفاعل كيميائي موجود في الكائنات الحية ، وعادة ما توجد في المحيط. هذه الظاهرة عبارة عن حدوث نادر على الأرض ، ولكن يمكن رؤيتها في عدد صغير من الخنافس ، والمراعات ، والفطريات ، ودودة التوهج المسماة. ومع ذلك ، اعتبارًا من ربيع عام 2025 ، يمكنك أن تشهد تلألؤ بيولوجيًا ليلا ، من زهرة مشتركة.

قامت شركة Light Bio بنجاح بتقسيم فطر بيولوجي (النيونوثوبانوس نامبي) مع Petunias (Petunia أتكينيا) ، ويمكنك الآن شراء هذه النباتات المنزلية Bioluminescent لحديقتك الخاصة. قامت Light Bio بتسمية Firefly Petunias (39.99 دولارًا لثلاث نباتات شابة) ، وهي تنمو جيدًا في الحدائق أو السلال المعلقة أو الأواني. خلال النهار ، تبدو وكأنها البطنياس الأبيض النموذجي ، ولكن في الليل ، يعطون توهجًا بيولوجيًا ناعمًا يشبه ضوء القمر.

هذه الزهور مصممة وراثيا للتوهج ولا تتطلب أي معالجة خاصة للقيام بذلك. ومع ذلك ، فإن الموز الناضج هو سر تحقيق توهج أكثر إشراقًا من البطونياس. ضع جلد الموز الناضج بجوار Petunia Firefly وشاهد في رهبة لأنه يضيء بشكل أكثر مشرقًا. أيضًا ، تمامًا مثل ألعاب Glow-in-the-dick التي تمسك بها المصباح كطفل ، كلما زاد الضوء من Petunias ، كلما كان ذلك أكثر إشراقًا في الليل (يوصي Light Bio بست ساعات على الأقل من أشعة الشمس يوميًا).