اختراق الحاوية الذكي الذي يجعل قصاصات النباتات سهلة

أي شخص يعرف كيفية نشر النباتات مثل المحترف يفهم القلق والتوتر الذي يأتي مع تحريك قصاصات النباتات الحساسة عندما يحين الوقت للانتقال إلى المنزل. لهذا السبب تأثرنا بشدة باختراق حاوية خاطرة من الورق المقوى من الورق المقوى الذي يجعل قصاصات النباتات بأمان سهلة. صناديق تناول الطعام في الورق المقوى ليست مجرد شيء لديك في منزلك (خاصة حول وقت التحرك عندما يتم تعبئة المطبخ) ؛ إنها في الواقع مفيدة بشكل خاص لنقل القطع.

على عكس نظرائهم البلاستيكي ، فإن الورق المقوى يسهل اختراقه ، مما يتيح تدفق هواء لطيف لنباتاتك. كما أنها قابلة للتحلل ، لذلك هذا بالتأكيد خيار صديق للبيئة. لديهم أيضًا بنية جيدة مدمجة ، مما يعني أنه يمكنك الراحة في معرفة سهولة معرفة قصاصاتك محمية-ناهيك عن حقيقة أن هناك حتى مقبض مناسب مدمج ، لذلك قل “مرحبًا” لحمل قصاصات متعددة في وقت واحد.

وأفضل جزء هو أنه بمجرد وصولك إلى منزلك الجديد ، لا تحتاج إلى الاندفاع لإعادة إعادة قصاصات النباتات الخاصة بك. هناك العديد من الأشياء المهمة التي يمكنك القيام بها بمجرد دخولك إلى منزلك الجديد ، لذا حدد أولوياتها أولاً والحفاظ على قصاصات في حاوياتها أثناء استقرارها. حتى علقتها لعرض بوهيمي غريب الأطوار.