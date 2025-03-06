اختراق الحمام النظيف الذكي للحصول على عصا المرحاض من الأرض

لشيء نعتمد عليه في أحد أكثر أعمال التنظيف الأهمية لدينا ، من المؤكد أن عصا مرحاض الحمام يمكن أن تحصل على الإجمالي. كضحايا للضعف ، غالبًا ما يجلس صولج التنظيف بجوار المرحاض ، ويتعرضون لجميع الأعمدة التي تأتي مع استخدامها. ليس فقط الجراثيم التي تقفز من الوعاء عندما تترك المقعد لأعلى ، وهو خطأ شائع من المحتمل أن ترتكبه في كل مرة تقوم فيها بالتدفق. يمكن أن يبحر الرش أثناء الاستخدام حتى 3 أقدام حول المرحاض ، مما يضع أي شيء قريب على الأرض في خط النار. عندما تضطر إلى تنظيف المرحاض ، فإن آخر شيء تريد الاستيلاء عليه هو عصا قاتمة وقاتمة للقيام بذلك.

على الرغم من أن الجميع يتحولون إلى نظام تنظيف المرحاض الشهير بسبب فعاليته وراحته ، إلا أن مشكلة التخزين تظل كما هي بالنسبة للفرش التقليدية. من الناحية المثالية ، سيكون لديك خزانة حيث يمكنك وضعها بعيدًا ، مع إبقائها خالية من التربة مع جعل الحمام يبدو أفضل. إذا لم يكن لديك ذلك ، فستحتاج إلى اختراق مفيد للحفاظ على العصا عن الأرض – التمسك به في خزان المرحاض. احصل على خطاف لاصق وقفل حلقة ، مثل السحابات فيلكرو الثقيلة ، وقم بقطعه إلى شريط صغير كبير بما يكفي لتناسب مقبض العصا. التمسك جانب واحد من الشريط إلى خزان المرحاض والآخر إلى مقبض العصا. الآن ، يمكن أن تتشبث عصورك بالمرحاض والتعليق على نحو متميز بالقرب من الظهر لترتيب أنظف.