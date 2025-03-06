اختراق الحمام النظيف الذكي للحصول على عصا المرحاض من الأرض

لشيء نعتمد عليه في أحد أكثر أعمال التنظيف الأهمية لدينا ، من المؤكد أن عصا مرحاض الحمام يمكن أن تحصل على الإجمالي. كضحايا للضعف ، غالبًا ما يجلس صولج التنظيف بجوار المرحاض ، ويتعرضون لجميع الأعمدة التي تأتي مع استخدامها. ليس فقط الجراثيم التي تقفز من الوعاء عندما تترك المقعد لأعلى ، وهو خطأ شائع من المحتمل أن ترتكبه في كل مرة تقوم فيها بالتدفق. يمكن أن يبحر الرش أثناء الاستخدام حتى 3 أقدام حول المرحاض ، مما يضع أي شيء قريب على الأرض في خط النار. عندما تضطر إلى تنظيف المرحاض ، فإن آخر شيء تريد الاستيلاء عليه هو عصا قاتمة وقاتمة للقيام بذلك.
على الرغم من أن الجميع يتحولون إلى نظام تنظيف المرحاض الشهير بسبب فعاليته وراحته ، إلا أن مشكلة التخزين تظل كما هي بالنسبة للفرش التقليدية. من الناحية المثالية ، سيكون لديك خزانة حيث يمكنك وضعها بعيدًا ، مع إبقائها خالية من التربة مع جعل الحمام يبدو أفضل. إذا لم يكن لديك ذلك ، فستحتاج إلى اختراق مفيد للحفاظ على العصا عن الأرض – التمسك به في خزان المرحاض. احصل على خطاف لاصق وقفل حلقة ، مثل السحابات فيلكرو الثقيلة ، وقم بقطعه إلى شريط صغير كبير بما يكفي لتناسب مقبض العصا. التمسك جانب واحد من الشريط إلى خزان المرحاض والآخر إلى مقبض العصا. الآن ، يمكن أن تتشبث عصورك بالمرحاض والتعليق على نحو متميز بالقرب من الظهر لترتيب أنظف.
طرق أخرى لاستخدام هذا المرحاض البسيط اختراق
يعد التمسك بعصا المرحاض إلى الخزان طريقة بسيطة بذكاء لإبعادها عن الأرض ، على الرغم من أنه يمكنك تعديل هذه الفكرة أكثر قليلاً لتناسب احتياجاتك. تجدر الإشارة إلى أنه عندما تقوم بتوصيل قطعة الفيلكرو على جانب المرحاض ، يجب ألا تعلقها على غطاء الخزان. إذا قمت بذلك ، فسيتعين عليك إزالة العصا ووضعه في مكان آخر للنظر داخل الخزان. بدلاً من ذلك ، قم بتمسك الشريط أسفل الغطاء على جسم الخزان الرئيسي.
إذا لم ينجح الخزان في وضعك ، فيمكنك تطبيق هذه الخدعة البسيطة على الأسطح الأخرى. قد يساعد ذلك الجمالية على إرفاقه على الحائط أو خزانة أو جانب حامل ورق التواليت المثبت على الحائط DIY. يمكن أن تترك المواد اللاصقة من السحابات خلفًا من الطلاء الصعبة أو التالفة. لمنع الضرر غير الضروري ، ضع طبقة من الرسامين أو شريط إخفاء تحت السحابة لتسهيل التقشير.
لتمديد هذا الاختراق ، يمكنك إرفاق حامل إعادة الملء بنفس السطح. يمكن أن تصنع قطعة من أنبوب PVC كبيرًا بما يكفي لاستيعاب العديد من رؤوس إعادة الملء حاملًا عمليًا DIY بأن بضع قطع من الفيلكرو الشاقة يجب أن تكون قادرة على الدعم دون مشكلة. من خلال الحفاظ على عصاك وإعادة التعبئة من الأرض ، ستبقي المظهر أنيقًا وموادك نظيفة ، مما يوفر تجربة حمام شاملة أفضل.