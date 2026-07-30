اختراق الصحف الفيروسية التي لا تريد أن تقع في حبها

من المحتمل أنك قرأت كل شيء عن اختراق الصحيفة لتسجيل نوافذ خالية من الخطوط. بدلًا من مسح البقع بمنشفة ورقية، والتي يمكن أن تترك أليافًا قبيحة المظهر، يقترح بعض الخبراء استخدام الصحف القديمة. تحتوي ورق الصحف – المصنوع بشكل كبير من لب الخشب المطحون – على ألياف كثيفة، مما يعني أنه من غير المرجح أن تنفصل وتنتج نفس أثر الوبر مثل الخرق أو المناشف الورقية. ناهيك عن أن السطح الكاشط قليلاً مثالي لرفع الأوساخ والأوساخ عن الزجاج بينما تساعد طبيعة الورق الماصة على امتصاص بقع الزيت للحصول على لمسة نهائية خالية من الخطوط على النوافذ.
لكن لسوء الحظ، هذه الحيلة الذكية لا تستحق التجربة. وذلك لأنه على الرغم من أن الصحيفة قد تتعامل مع أي خطوط على الزجاج، إلا أنها يمكن أن تترك بقعًا أسوأ. بمجرد أن تتبلل الورقة، من المحتمل أن يؤدي الحبر إلى إتلاف الأجزاء – أو ما هو أسوأ من ذلك، الإطارات الخشبية المحيطة بها – مع ظهور بقع داكنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية العديد من النوافذ الحديثة بطبقة منخفضة الانبعاث أو تقليل الوهج أو أنواع أخرى من الطلاءات التي يمكن أن تتعرض للخدش بواسطة ورق الصحف.
أفضل طريقة للحصول على نوافذ ومرايا خالية من الخطوط
إذا كنت لا تزال حريصًا على استخدام ورق الجرائد لتنظيف النوافذ، فمن المهم أن ترتدي القفازات لتجنب انتقال الحبر إلى يديك. ابدأ برش المُنظف الذي تختاره (فكر في محلول احترافي أو مزيج من الخل والماء)، ثم اعمل بحركة دائرية لإزالة الأوساخ. وتأكد من تبديل الصفحات بمجرد أن تصبح الأوراق مبللة جدًا. (كما أنه لا يضر تنظيف النوافذ أول شيء في الصباح حتى لا يتبخر السائل بسرعة كبيرة ويترك خطوطًا خلفه.) في حالة استقرار أي حبر في الإطار، قم بمعالجته بسرعة بمزيج من صودا الخبز والماء أو الكحول المحمر.
بالطبع، عندما يتعلق الأمر بتنظيف النوافذ، فهذه ليست كل الأخبار التي يمكن طباعتها. تعتبر الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة خيارًا أكثر ذكاءً من الصحف القديمة لأنها تحبس الأوساخ وسائل التنظيف بدلاً من نشر الرطوبة في كل مكان. وبالمثل، تقوم الممسحات برفع السائل من سطح الزجاج، وتجفيفه على الفور قبل أن تتشكل الخطوط. فقط تأكد من العمل من أعلى النافذة إلى الأسفل ومسح اللوحة بقطعة قماش جافة وخالية من الوبر بعد كل تمريرة حتى لا تترك أي رطوبة خلفك – إذا ظل زجاجك يبدو متسخًا بعد ذلك، فقد تكون مرتكبًا هذا الخطأ. أما بالنسبة لجميع تلك الصحف الإضافية، فهناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدامها في المنزل والحديقة.