اختراق الصحف الفيروسية التي لا تريد أن تقع في حبها

من المحتمل أنك قرأت كل شيء عن اختراق الصحيفة لتسجيل نوافذ خالية من الخطوط. بدلًا من مسح البقع بمنشفة ورقية، والتي يمكن أن تترك أليافًا قبيحة المظهر، يقترح بعض الخبراء استخدام الصحف القديمة. تحتوي ورق الصحف – المصنوع بشكل كبير من لب الخشب المطحون – على ألياف كثيفة، مما يعني أنه من غير المرجح أن تنفصل وتنتج نفس أثر الوبر مثل الخرق أو المناشف الورقية. ناهيك عن أن السطح الكاشط قليلاً مثالي لرفع الأوساخ والأوساخ عن الزجاج بينما تساعد طبيعة الورق الماصة على امتصاص بقع الزيت للحصول على لمسة نهائية خالية من الخطوط على النوافذ.

لكن لسوء الحظ، هذه الحيلة الذكية لا تستحق التجربة. وذلك لأنه على الرغم من أن الصحيفة قد تتعامل مع أي خطوط على الزجاج، إلا أنها يمكن أن تترك بقعًا أسوأ. بمجرد أن تتبلل الورقة، من المحتمل أن يؤدي الحبر إلى إتلاف الأجزاء – أو ما هو أسوأ من ذلك، الإطارات الخشبية المحيطة بها – مع ظهور بقع داكنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية العديد من النوافذ الحديثة بطبقة منخفضة الانبعاث أو تقليل الوهج أو أنواع أخرى من الطلاءات التي يمكن أن تتعرض للخدش بواسطة ورق الصحف.