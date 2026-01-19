اختراق ايكيا الذي يحول رف التوابل إلى محطة انتشار

تعتبر زراعة النباتات هواية مثيرة للاهتمام ولها العديد من الفوائد. تعتبر عمليات التكاثر هدايا رائعة للأصدقاء، فلديك دائمًا ما تملأ به أصيصًا جديدًا، ومنزلك مليء بالخضرة المزخرفة والمفيدة لرفاهيتك. إذا كنت من محبي التكاثر، فمن المحتمل أن يكون إعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة أو حتى الأكواب كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لاحتواء نباتاتك أمرًا طبيعيًا في هذه المرحلة. في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، يكون المظهر الانتقائي ساحقًا، وقد ترغب في منطقة ذات تصميم أكثر تعمدًا. في هذه الحالة، قد تكون محطة النشر DIY الخاصة بـ TikToker @tinalemac والتي تم إنشاؤها باستخدام IKEA HUNDHAJ وELDSTJÄRT هي الحل الذي تحتاجه.

يتضمن هذا DIY بطانة أربعة نباتات متكاثرة في رف التوابل، حيث يمكن أن تبدو أنيقة ومرتبة. يوفر ELDSTJÄRT خلفية جميلة، وسيتم تخصيص كل من عناصر ايكيا لتناسب جمالك. إذا كنت مهتمًا بما إذا كانت الفائدة غير المتوقعة من شراء مزارعات أنيقة لنباتاتك المنزلية تنطبق أيضًا على محطات التكاثر، فقد حان الوقت لجمع الإمدادات الخاصة بك.

IKEA HUNDHAJ هو العنصر الأول الذي ستحتاج إليه. يبلغ سعر رف التوابل الأخضر هذا 2.99 دولارًا فقط وهو مصنوع من جزيئات الخيزران المضغوطة مع طبقة طلاء شفافة في الأعلى. يبلغ عمق رف التوابل 2 ¼ بوصة فقط، لذا ستحتاج إلى أربع مرطبانات زجاجية صغيرة. أحد الخيارات المناسبة هو مجموعة شاكر الملح والفلفل CITRONHAJ بقطر 1 بوصة، بسعر 3.99 دولار لحزمة مكونة من قطعتين. بعد ذلك، احصل على ELDSTJÄRT، الذي يتضمن ركيزتين بيضاويتين باللونين الأحمر والبني الفاتح، مقابل 5.99 دولارًا. تعطي هذه العناصر معًا نوعًا من المظهر القديم، ولكن مع بعض لوازم الطلاء وورق الصنفرة ومانع التسرب الشفاف، يمكنك تغيير المظهر.