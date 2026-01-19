اختراق ايكيا الذي يحول رف التوابل إلى محطة انتشار

تعتبر زراعة النباتات هواية مثيرة للاهتمام ولها العديد من الفوائد. تعتبر عمليات التكاثر هدايا رائعة للأصدقاء، فلديك دائمًا ما تملأ به أصيصًا جديدًا، ومنزلك مليء بالخضرة المزخرفة والمفيدة لرفاهيتك. إذا كنت من محبي التكاثر، فمن المحتمل أن يكون إعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة أو حتى الأكواب كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لاحتواء نباتاتك أمرًا طبيعيًا في هذه المرحلة. في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، يكون المظهر الانتقائي ساحقًا، وقد ترغب في منطقة ذات تصميم أكثر تعمدًا. في هذه الحالة، قد تكون محطة النشر DIY الخاصة بـ TikToker @tinalemac والتي تم إنشاؤها باستخدام IKEA HUNDHAJ وELDSTJÄRT هي الحل الذي تحتاجه.
يتضمن هذا DIY بطانة أربعة نباتات متكاثرة في رف التوابل، حيث يمكن أن تبدو أنيقة ومرتبة. يوفر ELDSTJÄRT خلفية جميلة، وسيتم تخصيص كل من عناصر ايكيا لتناسب جمالك. إذا كنت مهتمًا بما إذا كانت الفائدة غير المتوقعة من شراء مزارعات أنيقة لنباتاتك المنزلية تنطبق أيضًا على محطات التكاثر، فقد حان الوقت لجمع الإمدادات الخاصة بك.
IKEA HUNDHAJ هو العنصر الأول الذي ستحتاج إليه. يبلغ سعر رف التوابل الأخضر هذا 2.99 دولارًا فقط وهو مصنوع من جزيئات الخيزران المضغوطة مع طبقة طلاء شفافة في الأعلى. يبلغ عمق رف التوابل 2 ¼ بوصة فقط، لذا ستحتاج إلى أربع مرطبانات زجاجية صغيرة. أحد الخيارات المناسبة هو مجموعة شاكر الملح والفلفل CITRONHAJ بقطر 1 بوصة، بسعر 3.99 دولار لحزمة مكونة من قطعتين. بعد ذلك، احصل على ELDSTJÄRT، الذي يتضمن ركيزتين بيضاويتين باللونين الأحمر والبني الفاتح، مقابل 5.99 دولارًا. تعطي هذه العناصر معًا نوعًا من المظهر القديم، ولكن مع بعض لوازم الطلاء وورق الصنفرة ومانع التسرب الشفاف، يمكنك تغيير المظهر.
كيفية تخصيص محطة نشر رف التوابل الخاص بك
بعد أن أصبح كل شيء جاهزًا، يمكنك البدء في تخطيط محطة الانتشار الخاصة بك. تم تصميم رف البهارات من ايكيا ليتم استخدامه إما مع فتحه لأعلى، بحيث يمكنك استخدام الجانب الأعمق الذي يخفي معظم كل مرطبان، أو قلبه بحيث لا يتم إخفاء سوى الجزء السفلي من البرطمانات. يمكنك أيضًا إنشاء تصميم ذو وجهين على رف التوابل الخاص بك لمزيد من المرونة. نظرًا لأن كلاً من حامل التوابل والركائز مطلية بورنيش شفاف، قم بصنفرة الأسطح بخفة باستخدام ورق صنفرة بحبيبات رملية تبلغ 220 تقريبًا لتحضير السطح حتى يلتصق الطلاء. (لا تتردد في ترك الرصيف كما هو إذا كنت تحب الطريقة التي يبدو بها بالفعل.) بعد ذلك، امسح الغبار جيدًا بقطعة قماش جافة قبل وضع الطلاء التمهيدي والطلاء.
هنا يأتي دور إبداعك. خطوط الطلاء، والزهور، والنقاط، والتمايل، أو أنماط الشطرنج – سمها ما شئت. نقاط إضافية إذا كانت لوحات الألوان الخاصة بمنتجي ايكيا تكمل بعضها البعض. بغض النظر، تأكد من إغلاق الأسطح المطلية باستخدام طلاء شفاف أو بولي يوريثين أو مادة مانعة للتسرب من الأكريليك عند الانتهاء لحمايتها.
من هناك، قم بلصق الحامل في الجزء الخلفي من رف التوابل أو اتركه منفصلاً حتى تتمكن من قلب محطة الانتشار وتحريكها حسب الحاجة. أخيرًا، ضع الجرار واملأها ببعض النباتات الجميلة التي تحتاج فقط إلى القليل من الماء لتكاثرها. يجد بعض الناس أن المطبخ مثالي لمحطة إكثار النباتات (ما عدا مكان واحد)، ولكن في أي مكان يتمتع بدفء ثابت وأشعة الشمس غير المباشرة يكون مناسبًا. فقط تأكد من اختيار مكان يمكنك من خلاله الاستمتاع بمحطتك ونباتاتك بانتظام.