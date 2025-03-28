اختراق بسيط لطلاء السياج بسرعة مع لوحات متداخلة

يمكن أن يساعد طلاء سياجك بالطلاء الخارجي الأيمن في الواقع في الحفاظ على سياجك لفترة أطول. أحد الأخطاء الشائعة العديدة التي يرتكبها الجميع عند اختيار الطلاء الخارجي لا يستفيد من المنتجات ذات الأغراض المزدوجة التي تعزز مظهر الفناء الأمامي أو الخلفي ، مع حماية سياجك من الآفات أو الماء أو أضرار أشعة الشمس. سوف يجف الطلاء الأكريليك عالي الجودة بسرعة وأقل عرضة للرقاقة أو التقشير. إذا تمكنت من العثور على دهانات مقاومة للعفن مع حماية للأشعة فوق البنفسجية ، فيمكنك إطالة عمر وظيفة الطلاء في أي مكان من خمس إلى تسع سنوات.
إذا كنت مستعدًا لطلاء سياجك ولكن تتداخل ألواح الخشب ، فقد يكون لديك بعض المخاوف بشأن التغطية المناسبة. لدينا اختراق لتخفيف تلك المخاوف. فرشاة الطلاء ذات الحجم المناسب والأسطوانة الصغيرة هي كل ما تحتاجه لأداء هذا الاختراق. بالطبع ، سوف يساعد الطلاء الصحيح للوظيفة ودرج الطلاء.
قبل تطبيق أي طلاء ، فقط تأكد من إعداد سطح سياج الفينيل عن طريق تنظيفه بقطعة قماش مبللة وتجفيفه. بالنسبة للأسوار الخشبية ، تأكد من عدم وجود أظافر أو مسامير خاطئة يجب التخلص منها والتي يجب تشديدها ، يتم توصيل الثقوب بحشو الخشب ، والطلاء القديم المغطى بالرمل مع ورق صنف. الآن ، دعنا نحصل على القرصنة!
جرب هذا الاختراق لطلاء لوحات السياج المتداخلة
اختر فرشاة زاوية 1 ½ أو 2 بوصة ، مثل انزلاق Elite Purdy Clearcut ، ولكن في النهاية ، تأكد من شراء فرشاة الطلاء الصحيحة للطلاء الذي تستخدمه. إذا كانت هذه الفرشاة تبدو صغيرة جدًا بالنسبة للمهمة ، فلا تقلق ، فهي مثالية لما ستفعله به. خذ فرشتك ، واستخدمها للحصول على أنان بين المساحة في لوحات التداخل الخاصة بك ، التأكد من الحصول على أكبر قدر ممكن من التغطية. أنت لا تستخدم بالفعل الفرشاة لطلاء السياج بأكمله بقدر وضع الطلاء جراحياً على طول المساحات التي يصعب الحصول عليها. بمجرد الانتهاء من ذلك ، استخدم مينيًا صغيرًا يطابق عرض لوحات السياج عن كثب وتطبيق بقية الطلاء. نظرًا لأنك قد استخدمت الفرشاة الصغيرة الخاصة بك للوصول إلى لوحاتك المتداخلة ، فيجب أن يخرج سياجك وهو يبحث بالتساوي.
على الرغم من أن لون الطلاء الخاص بك متروك لك ولأسلوبك الشخصي ، إلا أن هناك ألوانًا تعمل بشكل تقليدي على الأسوار الخشبية. تعمل نغمات الأرض الخفيفة مثل البني الصامت أو البيج أو الأبيض أو الرمادي على أفضل ما في الخشب لأن تلك الألوان تصد الحرارة التي يمكن أن تنقسم الخشب ويشوه. هناك أوقات عند استئجار خدمة الطلاء لطلاء سياجك أمرًا منطقيًا ، ولكن للحصول على وظيفة طلاء مباشرة مثل هذا ، فإن معرفة هذا الاختراق البسيط يمكن أن يوفر لك الكثير من المال والوقت.