اختراق بسيط لطلاء السياج بسرعة مع لوحات متداخلة

يمكن أن يساعد طلاء سياجك بالطلاء الخارجي الأيمن في الواقع في الحفاظ على سياجك لفترة أطول. أحد الأخطاء الشائعة العديدة التي يرتكبها الجميع عند اختيار الطلاء الخارجي لا يستفيد من المنتجات ذات الأغراض المزدوجة التي تعزز مظهر الفناء الأمامي أو الخلفي ، مع حماية سياجك من الآفات أو الماء أو أضرار أشعة الشمس. سوف يجف الطلاء الأكريليك عالي الجودة بسرعة وأقل عرضة للرقاقة أو التقشير. إذا تمكنت من العثور على دهانات مقاومة للعفن مع حماية للأشعة فوق البنفسجية ، فيمكنك إطالة عمر وظيفة الطلاء في أي مكان من خمس إلى تسع سنوات.

إذا كنت مستعدًا لطلاء سياجك ولكن تتداخل ألواح الخشب ، فقد يكون لديك بعض المخاوف بشأن التغطية المناسبة. لدينا اختراق لتخفيف تلك المخاوف. فرشاة الطلاء ذات الحجم المناسب والأسطوانة الصغيرة هي كل ما تحتاجه لأداء هذا الاختراق. بالطبع ، سوف يساعد الطلاء الصحيح للوظيفة ودرج الطلاء.

قبل تطبيق أي طلاء ، فقط تأكد من إعداد سطح سياج الفينيل عن طريق تنظيفه بقطعة قماش مبللة وتجفيفه. بالنسبة للأسوار الخشبية ، تأكد من عدم وجود أظافر أو مسامير خاطئة يجب التخلص منها والتي يجب تشديدها ، يتم توصيل الثقوب بحشو الخشب ، والطلاء القديم المغطى بالرمل مع ورق صنف. الآن ، دعنا نحصل على القرصنة!