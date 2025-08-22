اختراق تنظيف وصمة عار الشفاه يختبئ في مطبخك

قد يكون الحصول على وصمة عار على ملابسك أمرًا مزعجًا ، خاصة إذا كان من الصعب حقًا الخروج. غالبًا ما تكون البقع من أشياء مثل الحبر والقهوة والنبيذ الأحمر وصلصة السباغيتي صداعًا وتتطلب علاجًا خاصًا. أحمر الشفاه هو وصمة عار أخرى تجلب معركة إلى غرفة الغسيل. إذا كنت قد حصلت على واحدة على ملابسك وحاولت شطفها بسرعة ، فأنت تعلم أنه يحتاج إلى أكثر من الأبطال الخارقين من الماء العادي. صدق أو لا تصدق ، يمكن استخدام الخبز كحل وصمة عار بسيطة عندما تكون في مربى. كل ما عليك فعله هو الركض إلى المطبخ ، والاستيلاء على شريحة من الخبز الأبيض ، والبدء في النشوة من البقعة.
يتكون أحمر الشفاه عادة من الزيت والشمع والصباغ. تساعد هذه المكونات الثلاثة في إعطاء أحمر الشفاه لونه الرائع وملمسه – لكنها مجموعة كابوس عندما تصل إلى ملابس. ولكن إذا حدث ذلك ، فلا تقلق. الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره ، كما هو الحال مع أي وصمة عار ، هو أنه من المهم معالجته بأسرع ما يمكن. سيؤدي ذلك إلى زيادة فرصك في إزالته بنجاح ، حتى تتمكن من ارتداء بلوزة المفضلة مرة أخرى خالية من أحمر الشفاه.
قد يبدو من السخف أن تكون في مطعم وأن يطلب الخبز لهذه الخدعة الذكية الغسيل. على الأقل ، من الممكن ، على الرغم من بدائل أخرى مثيرة للاهتمام مثل مثبتات الشعر وكريمة الحلاقة والكحول. يعمل المركز الناعم للخبز بشكل جيد لامتصاص زيوت أحمر الشفاه ، بينما لا يلحق أي ضرر بالنسيج. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه قد ينتهي بك الأمر ببعض فتات الخبز في حضنك.
كيف تتخلص من بقع أحمر الشفاه بالخبز
قبل الاستيلاء على شريحة ، كشط أي أحمر شفاه فائض أولاً. يمكنك القيام بذلك بلطف مع حافة بطاقة الخصم أو سكين الزبدة. ثم ، خذ قطعة من الخبز الأبيض وقطع كل القشور. قم بتشغيل القطعة في يدك حتى تصبح كرة مكثفة. الآن ، استخدمه مثل الإسفنج وأضف اللطخة ، والتي يجب أن تلتقط اللون والزيت مع كل حركة. فقط تأكد من عدم فرك البقعة مع الخبز ، فقط لطخة. كرر الخطوات إذا لزم الأمر مع شريحة جديدة للحصول على أكبر قدر ممكن من البقع.
بعد ذلك ، ارم ملابسك الملطخة في الغسيل للتخلص من أي بقايا بقايا. تذكر ، تحقق دائمًا من الملصق على ملابسك أولاً قبل الغسيل. كم هو مدهش أن سر التخلص من البقع المزعجة موجود بالفعل في مخزن المطبخ الخاص بك؟ يعد الخبز حلاً غير مكلف إذا وجدت نفسك في وضع بدون مكونات أخرى لمكافحة البقع الطبيعية ، مثل صحن الأطباق أو صودا الخبز والليمون. بالإضافة إلى ذلك ، إنها خدعة ممتعة للانسحاب إذا كنت حول صديق يحصل بطريق الخطأ على وصمة عار على لباسها. لن تتوقع منك أن تخرج قطعة من الخبز ، ناهيك عن العمل!