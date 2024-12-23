اختراق سرير ايكيا بطابقين يجب عليك التفكير مرتين قبل القيام به (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

تعتبر الأسرّة ذات الطابقين حلاً رائعًا لتوفير المساحة في غرف النوم. على الرغم من أنها شائعة لإنشاء غرف أطفال مشتركة مريحة، إلا أنها رائعة أيضًا في غرف الضيوف. إذا كانت الأسرة بطابقين تجعلك تفكر فقط في الكبائن أو مساكن الطلبة أو غرف الأطفال الفوضوية، فقد حان الوقت للتعرف على بعض خيارات DIY الرائعة لجعل الأسرة بطابقين أنيقة وصديقة للتخزين. يوضح مستخدم Instagram the.wisdom.family كيفية إنشاء سرير بطابقين أنيق يمكنك صنعه بنفسك مع إضافة وحدات KALLAX من ايكيا للتخزين المدمج. ومع ذلك، قد ترغب في التفكير مرتين قبل أن تثق في هذا المنتج بنفسك مع أطفالك النائمين لأن وحدة KALLAX ليست مصممة لتحمل الكثير من الوزن. إذا اخترت تجربة هذا المنتج بنفسك أو ما شابه، فيجب عليك إضافة دعم إضافي للتأكد من أنه آمن للاستخدام.
في هذه الأعمال اليدوية، يقوم مستخدم Instagram برفع سرير بطابقين مُجمَّع وتثبيته فوق ثلاث وحدات KALLAX باستخدام البراغي. يبدو أن القاعدة تتكون من وحدتي KALLAX أفقيتين بثمانية مربعات ووحدة KALLAX واحدة بأربعة مربعات. بعد ذلك، يقوم المستخدم بقياس وقطع اثنين في أربع لإنشاء إطار يبدو أنه يربط أرجل السرير بطابقين بالأرض ويضيف بعض الثبات، على الرغم من أن الفيديو لا يظهر التفاصيل. تستخدم الخشب الرقائقي لتغطية هيكل السرير وجوانب الوحدات قبل طلائها للحصول على مظهر مدمج. بعض ورق الحائط، وأضواء القراءة، وصناديق KALLAX تكمل المظهر. بشكل عام، فإنه يخلق مساحة عملية وأنيقة للغاية مع مساحة تخزين واسعة.
هل اختراق ايكيا هذا آمن؟
تبدو النتيجة رائعة، لكن المعلقين يعبرون عن بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة. تم تصميم كل من وحدات KALLAX ذات الثمانية مربعات ووحدة KALLAX ذات الأربعة مربعات لتحمل وزنًا يبلغ 55 رطلاً فقط. مع وزن السرير بطابقين بالإضافة إلى طفلين نائمين، من الصعب تحديد مدى سلامة هذا الاختراق. بمجرد أن يبدأ الأطفال بالقفز أو اللعب على الأسرة، فإن المخاوف المتعلقة بالسلامة تتزايد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكديس السرير بطابقين فوق الوحدات يعني أن الأسرّة قد لا تكون بالارتفاع المناسب. يؤدي رفع الأسرة إلى زيادة مسافة السقوط المحتملة واحتمال اصطدام رأس الطفل بالسقف، وهو ما قد يكون خطيرًا.
يعد استخدام الأثاث بطرق غير مقصودة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. شركات الأثاث ملزمة قانونًا بإنتاج أثاث آمن إلى حد معقول، ولكن بمجرد استخدام المنتجات خارج الأغراض المقصودة، مثل استخدامها كقاعدة لسرير بطابقين، لا تتحمل شركات الأثاث المسؤولية عادةً. لتحسين سلامة هذا المنتج، افهم مقدار الوزن الذي تضعه على الوحدات وتأكد من أنه مقبول. تعتبر الدعامات الإضافية التي تخفف وزن الوحدات فكرة جيدة لإضافة المزيد من الثبات. من الجيد أيضًا اتخاذ خطوات لتثبيت السرير بطابقين على الحائط لمنع الاهتزاز المفرط. إذا قررت تجربة هذا الأمر بنفسك، فإن وحدات KALLAX متاحة على موقع ايكيا الإلكتروني. إنها قطعة تخزين رائعة ومتعددة الاستخدامات، ويوجد عدد لا حصر له من أفكار KALLAX DIY التي يمكنك تجربتها.
كيفية تحسين السلامة
هناك طريقة جيدة لتحسين السلامة مع تحقيق نتيجة مشابهة جدًا وهي العثور على بديل من الخشب الصلب لوحدات KALLAX، المصنوعة من الخشب المضغوط، واللوح الليفي، وحشو ورق هيكل خلية النحل، والبلاستيك. على الرغم من أن ايكيا لا تقدم وحدة مماثلة مصنوعة من الخشب الصلب، إلا أنه يمكنك العثور على شيء يمكن أن يعمل من تجار التجزئة الآخرين للأثاث أو حتى بناء واحدة بنفسك. الخشب الصلب أقوى وأكثر متانة، مما يجعله خيارًا أساسيًا أفضل. لا يزال يتعين عليك محاولة حساب مقدار الوزن الذي يمكن أن يتحمله بديل الخشب الصلب.
هناك بعض النصائح الإضافية التي تحتاج إلى معرفتها للحفاظ على سلامة الأطفال في الأسرّة ذات الطابقين. يجب أن يحتوي الطابق العلوي على حواجز حماية يبلغ قياسها خمس بوصات على الأقل من أعلى المرتبة وتستمر في جميع أنحاء السرير. ويجب أيضًا ألا تكون هناك أي فجوات في حواجز الحماية كبيرة بما يكفي لدخول رأس الطفل أو جذعه من خلالها. كإجراء احترازي أخير، يجب عليك أيضًا تعليم الأطفال مخاطر اللعب على سرير بطابقين، وخاصة الطابق العلوي.