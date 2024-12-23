اختراق سرير ايكيا بطابقين يجب عليك التفكير مرتين قبل القيام به (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

تعتبر الأسرّة ذات الطابقين حلاً رائعًا لتوفير المساحة في غرف النوم. على الرغم من أنها شائعة لإنشاء غرف أطفال مشتركة مريحة، إلا أنها رائعة أيضًا في غرف الضيوف. إذا كانت الأسرة بطابقين تجعلك تفكر فقط في الكبائن أو مساكن الطلبة أو غرف الأطفال الفوضوية، فقد حان الوقت للتعرف على بعض خيارات DIY الرائعة لجعل الأسرة بطابقين أنيقة وصديقة للتخزين. يوضح مستخدم Instagram the.wisdom.family كيفية إنشاء سرير بطابقين أنيق يمكنك صنعه بنفسك مع إضافة وحدات KALLAX من ايكيا للتخزين المدمج. ومع ذلك، قد ترغب في التفكير مرتين قبل أن تثق في هذا المنتج بنفسك مع أطفالك النائمين لأن وحدة KALLAX ليست مصممة لتحمل الكثير من الوزن. إذا اخترت تجربة هذا المنتج بنفسك أو ما شابه، فيجب عليك إضافة دعم إضافي للتأكد من أنه آمن للاستخدام.

في هذه الأعمال اليدوية، يقوم مستخدم Instagram برفع سرير بطابقين مُجمَّع وتثبيته فوق ثلاث وحدات KALLAX باستخدام البراغي. يبدو أن القاعدة تتكون من وحدتي KALLAX أفقيتين بثمانية مربعات ووحدة KALLAX واحدة بأربعة مربعات. بعد ذلك، يقوم المستخدم بقياس وقطع اثنين في أربع لإنشاء إطار يبدو أنه يربط أرجل السرير بطابقين بالأرض ويضيف بعض الثبات، على الرغم من أن الفيديو لا يظهر التفاصيل. تستخدم الخشب الرقائقي لتغطية هيكل السرير وجوانب الوحدات قبل طلائها للحصول على مظهر مدمج. بعض ورق الحائط، وأضواء القراءة، وصناديق KALLAX تكمل المظهر. بشكل عام، فإنه يخلق مساحة عملية وأنيقة للغاية مع مساحة تخزين واسعة.