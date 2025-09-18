اختراق شجرة الدولار الصديقة للميزانية لشنق الستائر (بدون ثقوب الحفر)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
المستأجرين ، نسمعك! لم يعد يجب أن تكون نوافذك عارية لأن معلقة الستائر دون حفر ثقوب تبدو مستحيلة. امنح المساحات الخاصة بك الخصوصية والعزل والأسلوب (الأهم) التي يستحقونها بحق من خلال تعليق الستائر مع عنصر شجرة دولار واحد. يعد Assters Anti-Slip Mop و Broom Holder مفتاح خدعة ديكور DIY صديقة للمستأجرين لتجميل منزلك. لا ، لا تحتاج إلى اثنين منهم ، أيضًا. قم بتكسير هذا المصاصة في النصف في الوسط ، ولديك مقاطعان منفصلان هما الحجم الصحيح لعقد قضيب ستارة.
إن كسر الحامل إلى النصف بيديك سريع ، لكنك قد ترغب في حافة أنظف. ستمنحك أداة دوارة أو منشار يدوي ذي أسنان دقيقة قطعًا نظيفًا. إذا كان نصفي الحامل لا يزال لا يفي بمعاييرك الجمالية ، فقم بتعطيلها بقليل من الطلاء الذي يطابق جدرانك عن كثب قبل تركيبها. في الواقع ، ليس عليك كسر الشماعات إلى النصف على الإطلاق. احصل على اثنين ، واستفد من الخطافات على كل واحدة لتطبيق ستائرك بنجاح ؛ ستحمل السنانير العلوية الستائر الخارجية ، ويمكن للطبقة المفيدة – المختبئة خلف الستائر الرئيسية – تعليقها من شريط آخر على السنانير السفلية.
شنق الستائر بشكل مثالي مع ممسحة وحامل مكنسة
يعد Mop و Broom Holder طريقة مبدعة لتجنب تندب الجدران المستأجرة مع الاستمتاع بالستائر الجميلة ، لكنها لا تخلو من جوانبها السلبية المحتملة. مقابل 1.50 دولار ، قد تشعر بالقلق من أنه قد يكون من واهية للغاية أن تحمل قضيبًا وعدة ياردات من القماش. أنت لست مخطئا تماما. بشكل عام ، يتلقى الحامل تصنيفات المستهلك الجيدة باستثناء المواد اللاصقة. امنح تلك العصات الضعيفة تفوت لصالح شيء أكثر قوة مثل Command XL 20 رطل شرائط معلقة ثقيلة. يمكن أن يمنحك مضاعفة الشرائط ، اثنان لكل نصف حامل ، راحة البال أكثر قليلاً مع المزيد من العمل. يمكنك أيضًا تجربة أقوى أشرطة متزايدة على الوجهين: شريط EzLifego مزدوج الوجهين و Bell و Howell Alien Tape. كلاهما قابل لإعادة الاستخدام ويمكن إعادة وضعه دون فقدان عصيهما.
قد يعمل استخدام هذه الخدعة لتعليق الستائر بشكل أفضل مع كل من الستائر وقضيب يمكن أن يخفي الشماعات. إذا قمت برسمها ، فقد تمتزج الشماعات بسلاسة في الخلفية. لكن قضيبًا مع نهائيات كبيرة و/أو الستائر بهامش من النسيج فوق الأكمام لقضيب الستار كلاهما مموهة ممكنة.