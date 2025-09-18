اختراق شجرة الدولار الصديقة للميزانية لشنق الستائر (بدون ثقوب الحفر)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

المستأجرين ، نسمعك! لم يعد يجب أن تكون نوافذك عارية لأن معلقة الستائر دون حفر ثقوب تبدو مستحيلة. امنح المساحات الخاصة بك الخصوصية والعزل والأسلوب (الأهم) التي يستحقونها بحق من خلال تعليق الستائر مع عنصر شجرة دولار واحد. يعد Assters Anti-Slip Mop و Broom Holder مفتاح خدعة ديكور DIY صديقة للمستأجرين لتجميل منزلك. لا ، لا تحتاج إلى اثنين منهم ، أيضًا. قم بتكسير هذا المصاصة في النصف في الوسط ، ولديك مقاطعان منفصلان هما الحجم الصحيح لعقد قضيب ستارة.

إن كسر الحامل إلى النصف بيديك سريع ، لكنك قد ترغب في حافة أنظف. ستمنحك أداة دوارة أو منشار يدوي ذي أسنان دقيقة قطعًا نظيفًا. إذا كان نصفي الحامل لا يزال لا يفي بمعاييرك الجمالية ، فقم بتعطيلها بقليل من الطلاء الذي يطابق جدرانك عن كثب قبل تركيبها. في الواقع ، ليس عليك كسر الشماعات إلى النصف على الإطلاق. احصل على اثنين ، واستفد من الخطافات على كل واحدة لتطبيق ستائرك بنجاح ؛ ستحمل السنانير العلوية الستائر الخارجية ، ويمكن للطبقة المفيدة – المختبئة خلف الستائر الرئيسية – تعليقها من شريط آخر على السنانير السفلية.