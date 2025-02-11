اختراق مكافحة الآفات الحار التي يجب ألا تستخدمها أبدًا عند التعامل مع Gophers

يمكن أن يكون نفق Gophers عبر الفناء كابوسًا. تخلق هذه القوارض المخبأة أكوامًا قبيحة ، وتلف جذور النبات ، وتحول المروج المتقنة بشكل جيد إلى دورات عقبة. نتيجة لذلك ، يبحث أصحاب المنازل والبستانيين بشكل طبيعي عن طرق للتحكم في هذه الآفات. يظهر البحث السريع على الإنترنت أن هناك كل أنواع أساليب DIY للتخلص من Gophers. خيار واحد مقترح بشكل شائع؟ الفلفل الحار. يزعم البعض أن رش من رقائق الفلفل الأحمر يمكن أن تجعل حديقتك تزدهر وأن نقع التربة في الماء المملوء بالفلفل سوف يرسل تعبئة Gophers ، وذلك بفضل الحرق المكثف من كبخاخات ، المركب الذي يمنح الفلفل حرارته.
للوهلة الأولى ، قد تبدو هذه الطريقة بمثابة حل طبيعي وصديق للبيئة. بعد كل شيء ، من المعروف أن كبخاخات يصد العديد من الآفات ، من الحشرات إلى القوارض. ومع ذلك ، فهي ليست أفضل طريقة للحفاظ على الآفات خارج الممتلكات الخاصة بك. هذه الطريقة غير موثوقة ، حيث تنهار جزيئات الفلفل الحار بسرعة في التربة وتفقد فعالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقدم أيضًا مخاطر أخرى ربما لم تفكر فيها. قبل الوصول إلى زجاجة مسحوق Cayenne ، من المهم أن نفهم لماذا هذا الحل الحار ليس هو الرادع الإنساني أو الفعال الذي تم صنعه.
لماذا الفلفل الحار فكرة سيئة
على عكس الراكون والسناجب ، الذين يتغذى فوق الأرض ، يتنقل Gophers عن طريق اكتشاف الاهتزازات والحواجز المادية في أنفاقها تحت الأرض. هذا يعني أنهم أقل عرضة للردع من خلال مواد حار ، لأن مصادر الغذاء الخاصة بهم ، والتي هي في المقام الأول جذور ونباتات تحت الأرض ، لا تتأثر بالمهيجات على مستوى السطح.
حتى لو تلامس Gophers مع المواد الحارة ، فيمكنهم بسهولة منع الأنفاق المصابة عن طريق دفع التربة إليها أو حفر مسارات جديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب الردع القائم على كبخاخات إعادة عرض مستمر ، خاصة بعد المطر أو الري ، مما يجعلها حلاً مؤقتًا وغير موثوق بها. والأسوأ من ذلك ، أن بعض الردع الحار يمكن أن تسبب تهيجًا أو ضررًا للحيوانات الأليفة والأطفال وحتى البستاني الذي يطبقها.
بدلاً من الاعتماد على هذا الاختراق غير الموثوق به والذي يحتمل أن يكون ضارًا ، فكر في كيفية التخلص من Gophers باستخدام حلول طويلة الأجل. يمكن لسلال Gopher حماية جذور النباتات ، يمكن للأجهزة بالموجات فوق الصوتية أن تخلق اهتزازات غير مريحة لتشجيع النقل ، وخيارات المناظر الطبيعية الاستراتيجية ، مثل زراعة الأنواع المقاومة لل Gopher ، يمكن أن تردعها بشكل طبيعي.