اختراق مكافحة الآفات الحار التي يجب ألا تستخدمها أبدًا عند التعامل مع Gophers

يمكن أن يكون نفق Gophers عبر الفناء كابوسًا. تخلق هذه القوارض المخبأة أكوامًا قبيحة ، وتلف جذور النبات ، وتحول المروج المتقنة بشكل جيد إلى دورات عقبة. نتيجة لذلك ، يبحث أصحاب المنازل والبستانيين بشكل طبيعي عن طرق للتحكم في هذه الآفات. يظهر البحث السريع على الإنترنت أن هناك كل أنواع أساليب DIY للتخلص من Gophers. خيار واحد مقترح بشكل شائع؟ الفلفل الحار. يزعم البعض أن رش من رقائق الفلفل الأحمر يمكن أن تجعل حديقتك تزدهر وأن نقع التربة في الماء المملوء بالفلفل سوف يرسل تعبئة Gophers ، وذلك بفضل الحرق المكثف من كبخاخات ، المركب الذي يمنح الفلفل حرارته.

للوهلة الأولى ، قد تبدو هذه الطريقة بمثابة حل طبيعي وصديق للبيئة. بعد كل شيء ، من المعروف أن كبخاخات يصد العديد من الآفات ، من الحشرات إلى القوارض. ومع ذلك ، فهي ليست أفضل طريقة للحفاظ على الآفات خارج الممتلكات الخاصة بك. هذه الطريقة غير موثوقة ، حيث تنهار جزيئات الفلفل الحار بسرعة في التربة وتفقد فعالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقدم أيضًا مخاطر أخرى ربما لم تفكر فيها. قبل الوصول إلى زجاجة مسحوق Cayenne ، من المهم أن نفهم لماذا هذا الحل الحار ليس هو الرادع الإنساني أو الفعال الذي تم صنعه.