اختراق Beadboard الذكي الذي يجعل القطع حول منافذ البيع أسهل بكثير

تعتبر الجدران المغطاة بألواح ميزة زخرفية محببة تعمل على تحسين المظهر البصري للعديد من المساحات. إنها تعمل على تجديد التصميم الداخلي بتصميم واضح لا يقاوم ويغطي عادة الجدار أو جزء منه لتوفير التوازن والأبعاد. مثل العديد من التصميمات المزخرفة حيث ستجدها غالبًا، تعد الألواح المزخرفة بالخرز خيارًا أنيقًا للحائط للخطوط النظيفة والتماثل والقليل من الشخصية الساحرة. تعد القياسات الدقيقة أمرًا ضروريًا لضمان أن تبدو لوحة الخرز خالية من العيوب، وهو ما قد يمثل تحديًا عند إضافتها إلى جدار به منافذ متعددة. لكن المهمة قابلة للتنفيذ بالتخطيط والإعداد الصحيحين. على سبيل المثال، أظهر مستخدم TikTok @hanashappyhome، اختراقًا فريدًا لتحديد الجزء الخلفي من لوحة الخرز بشكل صحيح مع موقع كل منفذ على الحائط. سيوفر هذا مساحة واسعة لألواح الغطاء، مما يجعل عملية القطع أسهل حتى لا يتم إعاقة وظيفة المنافذ أو المساس بها.
كل ما ستحتاجه هو كمية صغيرة من الطلاء الداكن (استخدم دهانات قابلة للغسل أو ذات أساس مائي لسهولة التنظيف)، ولفافة من شريط الرسام الكلاسيكي، وأداة قطع مثل المنشار أو الأدوات المتعددة. قد يكون وجود شريط قياس أو حتى مستوى قريب مفيدًا أيضًا للتأكد من صحة النسب والموضع. تذكر أن قطع الألواح السميكة ليس سهلاً مثل قطع ورق الحائط للحصول على قطع التثبيت المثالية في كل مرة. نظرًا لأن اللوحات كبيرة جدًا، فقد يكون من السهل ملاحظة القياسات غير الكاملة وقد يكون من الصعب إصلاحها. ويحمل استبدال لوحة الخرز تكلفة غير ضرورية وربما عالية، لذلك لن ترغب في ترك لوحة كاملة تضيع بسبب السهو. على الرغم من أن هذا الاختراق يساعد في التخلص من معظم التخمين، إلا أنه لا يزال يتعين عليك التحقق جيدًا من القياسات والموضع قبل القطع للتأكد من دقتها.
الخطوط العريضة للمنافذ لتباعد مثالي على beadboard الخاص بك
يبدأ الاختراق السهل الذي يمكنك تنفيذه بنفسك بإزالة أغطية المقابس باستخدام مفك براغي صغير مسطح الرأس. اقلب ألواح الغطاء للخلف، ثم ثبتها مرة أخرى في الأوعية. مع توجيه الجزء الداخلي من الغطاء للخارج، قم بوضع طبقة صحية من الطلاء على حواف غطاء المخرج (يمكن غسل الطلاء وإزالته بسهولة لاحقًا). ضع لوحة الخرز على الحائط حيث تنوي تثبيتها، واضغط لأسفل بقوة حتى تنطبع الحواف المطلية على الجزء الخلفي من اللوحة. سيؤدي هذا إلى إنشاء مخطط تفصيلي يوضح تمامًا مكان وجود المنافذ على الحائط. ولكن نظرًا لأنك تريد فقط قطع فتحة للالتفاف حول صندوق المقابس (وليس لوحة الغطاء التي تمر فوقها)، ارسم مستطيلًا أصغر حوالي ½ بوصة داخل المخطط المحدد بالطلاء (أو تتبع صندوقًا كهربائيًا احتياطيًا إذا كان لديك واحد في متناول يدك). بهذه الطريقة، لن يكون لديك أي فجوات صغيرة تظهر حول لوحة الغطاء، حتى لو كانت قياساتك خاطئة قليلاً.
من هناك، ما عليك سوى قطع الأشكال باستخدام أداة القطع التي تختارها، وسيتم تعديل لوحة الخرز خصيصًا لمنزلك. إذا كنت تستخدم منشارًا، فقم بتزويده بشفرة ذات أسنان دقيقة، ثم قم بحفر فتحة بداية (باستخدام قطعة كبيرة) حيث سيتم إدخال الشفرة في مخطط صندوق المقابس. كن حذرًا فيما يتعلق بالقياسات والقطع والتعلق بالجدار، وتجنب الأخطاء الشائعة في تركيب لوحة الخرز لمنع حدوث أضرار أو مخاطر كهربائية محتملة. قم بمحاذاة اللوحة مع الحائط بحيث يتم عرض المنافذ بشكل كامل وصحيح من خلال القطع الموجودة على اللوح الأساسي. إذا كان من الممكن الوصول إلى غطاء المنفذ بالكامل من خلال لوحة الخرز المحدثة دون عائق، فأنت جاهز لتأمين اللوحة على الحائط.