اختراق Dollar Tree Organization الذي يعطي صواني التقديم غرضًا جديدًا

عندما تحاول الاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت في المنزل ، فإن آخر شيء تريد رؤيته هو فوضى غير منظمة. ومع ذلك ، قد يصعب تخزين بعض العناصر ، مثل مستلزمات التنظيف والكابلات وأدوات المطبخ والألعاب. يمكن أن يساعد استخدام صناديق التخزين في منزلك في هذه المشكلة. سواء كنت تبحث عن أفكار تخزين للحفاظ على العناصر الصغيرة منظمة دون وجود مساحة أو ترغب ببساطة في إخفاء العناصر غير الجمالية هذه ، فإن صناديق الخزانة البلاستيكية ذات الدولار البسيطة تكون مفيدة. ومع وجود القليل من اختراق صينية التقديم ، يمكنك تحويل هذه الصناديق الأساسية إلى حل تخزين قابل للتكديس لجميع العناصر التي يصعب تخزينها.

يعد تكديس هذه الصناديق وسيلة رائعة لاستخدام المساحة الرأسية ، والتي غالبًا ما تكون ضرورية في المنازل الصغيرة التي قد تكون فيها مساحة الأرضية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكديس الصناديق يمنحهم مظهرًا أكثر جمالية بشكل عام. يأتي هذا الاختراق مع عدم وجود غراء أو مسامير أو مواد صياغة شائعة أخرى. كل ما ستحتاجه هو صناديق التخزين وبعض صواني زاوية الشجرة الدولار التي تقدم الصواني.