اختراق Dollar Tree Organization الذي يعطي صواني التقديم غرضًا جديدًا

عندما تحاول الاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت في المنزل ، فإن آخر شيء تريد رؤيته هو فوضى غير منظمة. ومع ذلك ، قد يصعب تخزين بعض العناصر ، مثل مستلزمات التنظيف والكابلات وأدوات المطبخ والألعاب. يمكن أن يساعد استخدام صناديق التخزين في منزلك في هذه المشكلة. سواء كنت تبحث عن أفكار تخزين للحفاظ على العناصر الصغيرة منظمة دون وجود مساحة أو ترغب ببساطة في إخفاء العناصر غير الجمالية هذه ، فإن صناديق الخزانة البلاستيكية ذات الدولار البسيطة تكون مفيدة. ومع وجود القليل من اختراق صينية التقديم ، يمكنك تحويل هذه الصناديق الأساسية إلى حل تخزين قابل للتكديس لجميع العناصر التي يصعب تخزينها.
يعد تكديس هذه الصناديق وسيلة رائعة لاستخدام المساحة الرأسية ، والتي غالبًا ما تكون ضرورية في المنازل الصغيرة التي قد تكون فيها مساحة الأرضية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكديس الصناديق يمنحهم مظهرًا أكثر جمالية بشكل عام. يأتي هذا الاختراق مع عدم وجود غراء أو مسامير أو مواد صياغة شائعة أخرى. كل ما ستحتاجه هو صناديق التخزين وبعض صواني زاوية الشجرة الدولار التي تقدم الصواني.
تجميع صناديق التخزين القابلة للتكديس DIY
لتجميع صناديق التخزين القابلة للتكديس ، كل ما عليك فعله هو وضع علبة التقديم أعلى كل صندوق ثم تكدس الصناديق فوق بعضها البعض. بقدر ما هو الاختراقات لإضافة المزيد من التخزين GO ، هذا واحد على ما يرام كما يحصل. يمكنك وضع مكدس صندوق التخزين الخاص بك على محطة عمل الصياغة الخاصة بك ، أو على الأرض في مكتبك ، أو وضعها بعيدًا داخل خزانة. المكدس الرأسي هو وسيلة ممتازة لاستخدام كل شبر من مساحة تخزين الخزانة.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد شيء يحمل هذه الصناديق معًا ، لذلك لا تكدسها عالية جدًا أو ستعرض لخطر ضرب الهيكل بأكمله. بالإضافة إلى ذلك ، سيتعين عليك إزالة الصناديق من الأعلى للوصول إلى تلك الموجودة في الأسفل. هذا يمكن أن يكون مشكلة للعناصر اليومية. لتجنب هذه المشكلة ، استخدم هذه الصناديق لتخزين الأشياء التي لا تستخدمها على أساس يومي ، مثل الديكور الموسمي وإمدادات التنظيف العميق. إذا كنت تبحث عن طرق لتخصيص هذا المشروع ، فإن الخيار السهل هو إضافة ملصقات إلى كل صندوق. يمكنك أن تصنع بنفسك أو استخدام صانع الملصقات. لمواصلة التخزين ، يمكنك أيضًا إضافة حاويات بلاستيكية صغيرة لفصل العناصر الصغيرة داخل صناديق التخزين الأصلية والأكبر.