اختراق WD-40 البسيط الذي سيبقي العشب من شفرات جزازة العشب الخاصة بك

لا يوجد شيء يصرخ الصيف مثل رائحة العشب الطازج. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تقص العشب الخاص بك مرة أو مرتين في الأسبوع ، أو أكثر خلال موسم النمو الذروة. مع هذا القص الكبير ، فأنت لا بد أن يكون لديك قصاصات عشب تتراكم على شفراتك ، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة القطع وإنهاء العشب أقل من مثالي. لمنع هذا التراكم والتأكد من قطع نظافة ، يمكنك استخدام WD-40 للحفاظ على العشب من شفرات جزازة العشب الخاصة بك.
هذا الاختراق هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام WD-40 للحصول على أقصى استفادة من جزازة العشب الخاصة بك. من خلال رش WD-40 على شفرات جزازة العشب الخاصة بك ، سيكون لديك سطح غير لاصقة يضمن قطع نظافة ، ويقلل من الضغط على جزازةك ، ويجعل التنظيف نسيمًا بعد الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن طبقة WD-40 سيساعد على منع الصدأ من التشكيل على شفراتك وسطحك ، وهي مشكلة شائعة نسبيًا تحدث غالبًا عند قص العشب الرطب. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى أن تكون محترفًا في المنزل DIY لمعالجة هذا الاختراق – بعض الخطوات البسيطة ستجعل جزازةك جاهزة لقطع مثالي في كل مرة.
كيف تمنع العشب من التمسك بـ WD-40
للحفاظ على قصاصات العشب من الالتصاق ، من المهم تنظيف جزازة العشب من أعلى إلى أسفل. ستحتاج إلى إزالة أي قصاصات من الأعشاب والأوساخ والصدأ التي تراكمت ، وخاصة على سطح السفينة والشفرات. يمكنك استخدام خرطوم أو غسالة للضغط للقيام بذلك ، والانسحاب بفرشاة مملوءة بإزالة أي فوضى عالقة. تأكد من أن كل شيء جاف تمامًا قبل الاستمرار في الخطوة التالية.
بعد ذلك ، ستقوم برش طلاء ليبرالي من WD-40 على الجانب السفلي من سطح جزازة وشفرات. على الرغم من أنه يمكنك استخدام الرش متعدد الاستخدامات WD-40 التقليدي الذي لديك بالفعل في صندوق الأدوات الخاص بك ، فإن اختيار متخصص WD-40 PTFE DRICART DRICART أو مواد التشحيم المتخصصة في WD-40 سيوفر حاجزًا أكثر فاعلية وأطول غير مصقفة ضد مقاطع العشب. مرة أخرى ، تأكد من السماح لها بالتجفيف تمامًا – حوالي ساعة إلى ساعتين – قبل استخدام جزازة.
اعتمادًا على نوع WD-40 الذي تستخدمه ، يمكنك الحصول على أي مكان بين واحد وأربعة من المعطف واحد. إنها لفكرة جيدة أن تفقد شفرات جزازةك وسطح كل جز أخرى للتحقق من تراكم العشب. إذا بدأت تلاحظ العشب يلتزم بزراعة جزازةك مرة أخرى ، فقد حان الوقت لبدء العملية وإعادة تطبيق العلاج. من المهم أن تعرف أن العشب المبلل يلتصق بأزهار أكثر من العشب الجاف ، لذلك إذا كنت تتطلع إلى الحصول على أقصى استفادة من هذه العبقرية لاستخدام WD-40 في المنزل ، قم بقص عندما يكون جافًا.