اختراق WD-40 البسيط الذي سيبقي العشب من شفرات جزازة العشب الخاصة بك

للحفاظ على قصاصات العشب من الالتصاق ، من المهم تنظيف جزازة العشب من أعلى إلى أسفل. ستحتاج إلى إزالة أي قصاصات من الأعشاب والأوساخ والصدأ التي تراكمت ، وخاصة على سطح السفينة والشفرات. يمكنك استخدام خرطوم أو غسالة للضغط للقيام بذلك ، والانسحاب بفرشاة مملوءة بإزالة أي فوضى عالقة. تأكد من أن كل شيء جاف تمامًا قبل الاستمرار في الخطوة التالية.

بعد ذلك ، ستقوم برش طلاء ليبرالي من WD-40 على الجانب السفلي من سطح جزازة وشفرات. على الرغم من أنه يمكنك استخدام الرش متعدد الاستخدامات WD-40 التقليدي الذي لديك بالفعل في صندوق الأدوات الخاص بك ، فإن اختيار متخصص WD-40 PTFE DRICART DRICART أو مواد التشحيم المتخصصة في WD-40 سيوفر حاجزًا أكثر فاعلية وأطول غير مصقفة ضد مقاطع العشب. مرة أخرى ، تأكد من السماح لها بالتجفيف تمامًا – حوالي ساعة إلى ساعتين – قبل استخدام جزازة.

اعتمادًا على نوع WD-40 الذي تستخدمه ، يمكنك الحصول على أي مكان بين واحد وأربعة من المعطف واحد. إنها لفكرة جيدة أن تفقد شفرات جزازةك وسطح كل جز أخرى للتحقق من تراكم العشب. إذا بدأت تلاحظ العشب يلتزم بزراعة جزازةك مرة أخرى ، فقد حان الوقت لبدء العملية وإعادة تطبيق العلاج. من المهم أن تعرف أن العشب المبلل يلتصق بأزهار أكثر من العشب الجاف ، لذلك إذا كنت تتطلع إلى الحصول على أقصى استفادة من هذه العبقرية لاستخدام WD-40 في المنزل ، قم بقص عندما يكون جافًا.