اخترق طاولات النوم ذات الأسعار المعقولة من ايكيا للحصول على خزانة جانبية أنيقة تحتوي على الكثير من مساحة التخزين

ليس هناك سبب لتجاوز ميزانيتك عندما يتعلق الأمر بتزيين منزلك هذه الأيام. مع وجود العديد من الأعمال اليدوية والحيل المنزلية الماهرة والذكية، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أي إضافات وترقيات تريدها ضمن نطاق سعر معقول. بعد كل شيء، إذا كان بإمكانك إنشاء نظام تنظيم مطبخ كامل باستخدام منتجات ايكيا فقط أو تحويل القباب الزجاجية في ايكيا إلى مزهريات زهور، فيمكنك بالتأكيد إنشاء خزانة جانبية فاخرة تمنحك المزيد من التخزين وتكمل أي غرفة دون الإسراف في الإنفاق. GURSKEN من ايكيا (19.99 دولارًا) عبارة عن طاولات بسيطة بجانب السرير توفر مستويات متعددة حيث يمكنك الاحتفاظ بكل ما تحتاجه في متناول يدك، لذلك كل ما عليك فعله لإنشاء خزانة جانبية مخصصة هو شراء العديد من هذه الطاولات وجمعها معًا لبناء وحدة طويلة مثالية لأي شخص غرفة في منزلك.
على الرغم من أن ايكيا تبيع خزانة جانبية مشهورة، إلا أن الوحدة التي تبلغ قيمتها 450 دولارًا أطول وليست أطول، ولهذا السبب قد تفضل أن تصنعها بنفسك. هذا الاختراق سهل للغاية، يمكنك فقط شراء ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هذه الطاولات ووضعها بجانب بعضها البعض على الحائط، وإضافة العناصر الخاصة بك، ووصفها بأنها جيدة. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا رفع مستوى هذا DIY وجعله يبدو أكثر أناقة، فهناك مجموعة متنوعة من الترقيات التي يمكنك إجراؤها لتحويلها إلى خزانة جانبية لـ Pinterest أو لوحة الرؤية المنزلية الخاصة بك دون دفع ثمن باهظ.
قم بطلاء طاولاتك وتأمينها معًا للحصول على خزانة جانبية طويلة
يمكنك البدء برسم IKEA GURSKEN بألوان مختلفة. اختر الألوان التي تتناسب مع الغرفة التي تقوم بتزيينها؛ تعد الألوان المحايدة دائمًا خيارًا جيدًا للأثاث، أو يمكنك جعل هذا اللون “البوب” الخاص بك إذا كنت تأمل في شيء أكثر دراماتيكية ولديك بالفعل العناصر الأخرى الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من الطلاء، يمكنك أيضًا سد الفجوات بين كل طاولة لجعلها تبدو كوحدة واحدة وأكثر تماسكًا بشكل عام. لهذا الغرض، يمكن لمادة السيليكون المانعة للتسرب أو غراء الخشب لصق الطاولات المصنوعة من ألواح الحبيبات، وجعل تلك الشقوق ناعمة بحيث يصبح كل شيء قطعة واحدة. فقط تأكد من التزامك بالحفاظ على هذه الوحدة معًا – وإلا فقد يكون من الصعب الفصل بينهما.
لا يقتصر الأمر فقط على طلاء الخزانة الجانبية وتأمينها معًا مما يجعل هذا الاختراق ناجحًا. يتعلق الأمر أيضًا بكيفية تزيينك. نظرًا لأنه سيكون لديك مساحة تخزين كبيرة، فقد يكون من المغري تحميل كل حجرة وخزانة بالعناصر. ومع ذلك، فإن التصميم المتعمد سيرفع من مستوى هذه القطعة، لذا قم بتوزيع الكتب ومواد القراءة مع المصابيح والشموع والإطارات والزخارف وحتى الأعمال الفنية لجعلها قطعة عرض أكثر من مجرد تخزين.
ديكور متوازن على الخزانة الجانبية لأسلوب عملي
نظرًا لأن الخزانة الجانبية ستكون أطول من معظم الأسطح القياسية في الغرفة التي قمت بإعدادها فيها، فضع التوازن في الاعتبار. إذا كنت تخطط لإضافة مصباح، يمكنك إضافة هذا في أحد طرفيه وموازنة ارتفاعه إما بشمعة عمودية أو شمعتين مدببتين، وكلاهما أطول قليلاً وسيمنع أحد الطرفين من الشعور بالثقل أو عدم التساوي. استخدم شموعًا زجاجية قياسية في الأعلى وفي داخل المكعبات، ثم قم بتكديس كتبك (عمودها الفقري للخارج) داخل هذه المكعبات أيضًا، بالتناوب بين الطبعات الأكبر والأصغر أو حتى وضع المجلات بدلاً من الكتب. يمكنك شراء سلال من القماش أو الخوص لوضعها داخل المكعبات أيضًا للمساعدة في إدارة الفوضى البصرية والحفاظ على تنظيم أغراضك الصغيرة.
إنها أيضًا رائعة للحلي، ثم أضف وعاء أو طبق مجوهرات، وموزع أو قصب ناشر، وبعض العناصر الزجاجية إلى السطح العلوي. يعتبر الزجاج مثاليًا للتزيين لأنه يملأ المساحة دون الشعور بضخامة حجمه، وذلك بفضل طبيعته الواضحة التي تسمح أيضًا بتدفق الضوء من خلالها. لهذا السبب عندما تقومين بتزيين طاولة أطول، تكون القطع الزجاجية مفيدة للحفاظ على التوازن دون التحميل الزائد على قسم معين.