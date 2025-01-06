اخترق طاولات النوم ذات الأسعار المعقولة من ايكيا للحصول على خزانة جانبية أنيقة تحتوي على الكثير من مساحة التخزين

ليس هناك سبب لتجاوز ميزانيتك عندما يتعلق الأمر بتزيين منزلك هذه الأيام. مع وجود العديد من الأعمال اليدوية والحيل المنزلية الماهرة والذكية، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أي إضافات وترقيات تريدها ضمن نطاق سعر معقول. بعد كل شيء، إذا كان بإمكانك إنشاء نظام تنظيم مطبخ كامل باستخدام منتجات ايكيا فقط أو تحويل القباب الزجاجية في ايكيا إلى مزهريات زهور، فيمكنك بالتأكيد إنشاء خزانة جانبية فاخرة تمنحك المزيد من التخزين وتكمل أي غرفة دون الإسراف في الإنفاق. GURSKEN من ايكيا (19.99 دولارًا) عبارة عن طاولات بسيطة بجانب السرير توفر مستويات متعددة حيث يمكنك الاحتفاظ بكل ما تحتاجه في متناول يدك، لذلك كل ما عليك فعله لإنشاء خزانة جانبية مخصصة هو شراء العديد من هذه الطاولات وجمعها معًا لبناء وحدة طويلة مثالية لأي شخص غرفة في منزلك.

على الرغم من أن ايكيا تبيع خزانة جانبية مشهورة، إلا أن الوحدة التي تبلغ قيمتها 450 دولارًا أطول وليست أطول، ولهذا السبب قد تفضل أن تصنعها بنفسك. هذا الاختراق سهل للغاية، يمكنك فقط شراء ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هذه الطاولات ووضعها بجانب بعضها البعض على الحائط، وإضافة العناصر الخاصة بك، ووصفها بأنها جيدة. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا رفع مستوى هذا DIY وجعله يبدو أكثر أناقة، فهناك مجموعة متنوعة من الترقيات التي يمكنك إجراؤها لتحويلها إلى خزانة جانبية لـ Pinterest أو لوحة الرؤية المنزلية الخاصة بك دون دفع ثمن باهظ.