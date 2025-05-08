اختلاف الدفاع في الربع الرابع من نيكس في النهاية

بوسطن – واحد تلو الآخر ، لقطات سيلتيكس تدور حول الحافة.

مع كل ملكة جمال ، مخلب نيكس قليلا أقرب.

غاب عن Celtics عن تحقيق هدف مذهل 14 على التوالي في الربع الرابع من لعبة Knicks 91-90 Saw 2 ليلة الأربعاء في TD Garden.

سجل بوسطن 17 نقطة فقط في الربع.

نظروا بعيدًا عن المدافعين عن الأبطال وسط انهيار ملحمي.

وقال توم ثيبودو مدرب نيكس: “لقد فكرت في الربع الرابع ، كان دفاعنا رائعًا”. “هذا ما يتعين علينا القيام به في اللعبة بأكملها. … يتحدث الناس دائمًا عن الركض الهجومي. أعتقد أنك تسير على نطاق دفاعي أيضًا.”

كان OG Anunoby و Mikal Bridges – الذي يطلق عليه “Wingstop” بسبب كونهم سدادات دفاعية في نيكس ضد الأجنحة المعارضة – وراء الكثير من هذا التحسن الدفاعي في وقت متأخر.

حصل جايلن براون ، بعد تسجيله 20 نقطة خلال ثلاثة أرباع ، بدون أهداف في الربع الرابع وغاب عن الطلقات الأربع التي التقطها.

أنهى Jayson Tatum بـ 13 نقطة فقط في إطلاق النار الوحشي 5 مقابل 19 من الملعب.

و Anunoby و Bridges مجتمعين لإغلاق اللعبة – ساعد Anunoby على Tatum بعد أن حصل من قبل Mitchell Robinson قبل أن يسرق Bridges تمريته في الثواني الختامية.

قال جو مازولا مدرب سلتكس عن نيكس: “لقد صنعوا كل مسرحية”. “طوال نهاية هذا الربع الرابع ، اعتقدت أننا أنشأنا بعض المظهر الجيد. ثم اعتقدت أن لدينا بعض التحولات في الكرة الحية واستفادوا منها. لقد قاموا بالمسرحيات اللازمة للفوز”.

من النادر أن نرى فريقًا من عيار البطولة مثل Celtics يكشفون بطريقة مثيرة.

لكي يحدث ذلك في مباراتين متتاليتين يصعب تصديقها.

هل يمكن أن يشعر Knicks عندما يبدأ Celtics في الانهيار؟

قال جوش هارت: “لكي تكون واقعيًا ، لا يتبادر هذا إلى الذهن”. “أكبر شيء لدينا هو ، خاصة عندما تتجه ، هو” حسنًا ، دعنا نتوقف “. نتوقف ، “لنحصل على توقف آخر.” حصلنا على الرجال الذين يمكنهم تسجيل الكرة. أشعر أن شدتنا الدفاعية التقطت في الربع الرابع.