اختلال توازن القوة في MLB بالفعل في الأسابيع المقدمة إلى الموسم

تصنيفات الطاقة عمومًا أحمق ، كما أشار Mets GM السابق زاك سكوت بشكل كبير على X مؤخرًا. لكن في الوقت الحالي ، قد يكونون مفيدين إلى حد ما.

في تصنيفات السلطة الوحيدة والوحيدة التي سأفعلها على الإطلاق ، فإن أفضل خمسة فرق في الدوري الوطني. حتى لو كان لديك حب لفريق A Al ، فمن الواضح كم هو أفضل من NL بشكل عام – على الأقل في الأعلى.

يلاحظ أحد جنرال موتورز أن “الخلل حقيقي” ، ويجب على 29 آخرين رؤيته أيضًا. كان هذا الخلل موضوع محادثة متكررة طوال فصل الشتاء حيث انتقل لاعبون مثل خوان سوتو وكوربن بيرنز إلى NL من AL.

كيف ولماذا حدث هذا؟