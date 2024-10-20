اختيارات الأسبوع السابع من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، الاحتمالات

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محرر/منتج ما بعد المقامرة الرياضية ومحرر الرياضات الرقمية Matt Ehalt في موسمه الأول في NFL Bettor’s Guide.

نيويورك جيتس (-2) على بيتسبرغ ستيلرز

علمني والدي في سن مبكرة أن الرهان على الطائرات عادة ما يكون استراتيجية خاسرة.

حسنا، آسف للملوثات العضوية الثابتة.

هذا رهان أكثر ضد راسل ويلسون في أول ظهور له.

لم يكن ويلسون جيدًا منذ عدة سنوات، ويلجأ إليه فريق ستيلرز في أول ظهور له في عام 2024 ضد ما ينبغي أن يكون دفاع جيتس الغاضب.

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ستيلرز أيضًا ليسوا في وضع يسمح لهم بمهاجمة الضعف الدفاعي للطائرات بدون تهديد جاستن فيلدز المتسرع.

أضف إلى ذلك أن آرون رودجرز سيحاول بالتأكيد أن يُظهر للعالم أنه ودافانت آدامز يتمتعان بنفس مستوى اللاعبين من أيام باكرز، ويجب أن يكون فريق جيتس قادرًا على الفوز خارج أرضه بهدف ميداني.

يميل رودجرز إلى الظهور عندما يبدأ البعض في الشك به، ويحتاج فريق Jets بشدة إلى هذا الفوز ليظل على صلة بالموضوع.

شواحن لوس أنجلوس (-2.5) على أريزونا كاردينالز

لن يبهرك فريق Chargers، لكنهم ينجزون المهمة تحت قيادة مدرب السنة الأولى Jim Harbaugh.

المباراة التي تجعلنا نعتقد أنهم قادرون على الفوز على الطريق هي هجومهم السريع الذي يحتل المرتبة العاشرة في مواجهة رابع أسوأ دفاع اندفاع يسمح بـ 153 ياردة في كل مباراة.

كما أظهر جاستن هربرت لمحات من سقفه الأسبوع الماضي ضد فريق برونكو، حيث قام بتمزيق دفاع أعلى من خلال تحويل 11 من 18 محاولة هبوط ثالثة.

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في هذه الأثناء، لم يلعب لاعب أريزونا كيلر موراي بشكل جيد منذ الأسبوع الثاني، حيث رمى أربع مرات فقط ولم يتجاوز 214 ياردة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

مع تعرض جيمس كونر للضرب الأسبوع الماضي وإصابة مارفن هاريسون جونيور بارتجاج في المخ، فمن الواضح أن الكرادلة ليسوا في كامل قوتهم.

الفريق الأفضل تدريبًا مع أفضل لاعب وسط يفوز على الطريق.

الأسبوع الماضي: 1-1. الأسود (W)، النسور (L)

موسم: 4-8.

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ظل مات إيهالت يتجنب انتشار الأخبار منذ أيام طفولته عندما دخل مجموعة صحف والده وحصل على الجائزة الكبرى في أكثر من مناسبة. إنه متخصص في رهانات اتحاد كرة القدم الأميركي وهو ناجح جدًا مع أقواس NCAA.