اختيارات الأسبوع السادس من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، الاحتمالات

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لاعب كرة القدم المعوق شون تريبيدي هو في موسمه الأول في دليل الرهان NFL الخاص بـ Post.

الوطنيون (+7) على تكساس

أتوقع دائمًا رد فعل مثيرًا بعد خسارة محرجة وتغيير في الوسط.

من السهل أن تتلاشى لاعبًا مبتدئًا في مركز الوسط أمام فريق تكساس الذي انتصر للتو على جوش ألين وبيلز، فقط ضع في اعتبارك أنه باعتباره المرشح المفضل لثلاث نقاط أو أكثر، فإن سي جيه ستراود هو 2-7 ATS – وهي أسوأ علامة في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ ذلك الحين تمت صياغته في عام 2023.

لم يتم إغلاقه أبدًا باعتباره المرشح المفضل بسبع نقاط.

سيتم إصدار الحكم على Drake Maye، لكنه مدعوم بمساحة خلفية أنتجت 4.9 ياردة لكل محاولة.

لحسن الحظ، فإن فريق تكساس مقيد لأنه سعل في المركز الثامن من حيث الاندفاع.

يبالغ صانعو الصعاب ببساطة في تقدير قيمة هيوستن، التي هي 1-3-1 ATS مع فوزين بحيازة واحدة، ضد الدببة وجاغوار.

برونكو (+2.5) على الشواحن

ربما لا نعرف بو.

يحقق اللاعب الصاعد فوزه الثالث على التوالي، وهي المباراة التي أكمل فيها 70 بالمائة من تمريراته وجمع ثلاث نقاط هبوط إجمالية.

لم يقم بأي اعتراض منذ الأسبوع الثاني، وهو الآن يرسم شواحن ثانوية تسمح بمعدل إكمال ثاني أكثر ودية في الدوري بنسبة 72.5 بالمائة.

جريمة Chargers هذه هي عمل هش قيد التقدم.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

يحب جيم هاربو استغلال الساعة، حيث يقوم بأبطأ هجوم في ثوانٍ لكل لعبة.

يمكن أن يتسبب فريق Broncos في حدوث اضطراب من خلال ثاني أكثر الهجمات عدوانية في اتحاد كرة القدم الأميركي.

بصفتها مستضعفة، غطت فرق شون بايتون بمعدل 61 بالمائة يعود تاريخه إلى عام 1990. منذ عام 2019، يتقدم بنتيجة 5-1 مباشرة ضد الفرق التي خرجت من الراحة الممتدة عندما لا يكون كذلك.

الأسبوع الماضي: 1-1. الكرادلة (ث). سيهوكس (يسار)

موسم: 6-4.