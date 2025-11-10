اختيارات الأسبوع العاشر، والاحتمالات، والدعائم لـ “MNF”

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يخرج فريق فيلادلفيا إيجلز (6-2) من أسبوع الوداع ويسافر إلى لامبو فيلد لمواجهة فريق جرين باي باكرز (5-2-1).

تتميز لعبة “Monday Night Football” بمعركة بين قادة قسم NFC وستختتم الأسبوع العاشر.

فاز Jalen Hurts و Eagles بمباريات متتالية وهم على استعداد للكشف عن عدد من الإضافات الجديدة إلى وحدتهم الدفاعية بعد الموعد النهائي لتجارة NFL.

كان لدى The Packers أسبوعًا مروعًا في الأسبوع التاسع ، حيث خسر على أرضه باعتباره المرشح الأكبر أمام Panthers. ومما زاد الطين بلة، أن البداية الضيقة وقائد التمريرات تاكر كرافت عانى من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم في الهزيمة.

على الرغم من عدد لا يحصى من الإصابات الهجومية، فإن باكرز هم المرشحون النحيف بـ 1.5 نقطة في هذه المباراة، مع تحديد أكثر / أقل عند 48.5 نقطة إجمالية.

احتمالات النسور مقابل باكرز، التنبؤ

سيكون The Packers نحيفًا عند جهاز الاستقبال الواسع ومن المتوقع أن يعتمدوا على جوش جاكوبس للطن. مع خروج كرافت، يحمل كريستيان واتسون وماثيو جولدن ودونتايفيون ويكس أيضًا تصنيف الإصابة وسيكون محدودًا ليلة الاثنين.

دخل جاكوبس الأسبوع العاشر من الثانية بين ظهير الركض خلف جوناثان تايلور، مع 10 هبوط سريع. من المتوقع أن يستخدم Matt LaFleur وThe Packers مخططًا ثقيلًا يوم الاثنين، يستهدف دفاع النسور الذي يسمح بمسافة 120 ياردة في كل مباراة ويحتل المركز التاسع عشر ضد الجري.

انضم ساكون باركلي، مثل جاكوبس، إلى فريق جديد أثناء الوكالة الحرة، وقد أتى القرار بثماره.

ومع ذلك، فإن العملاق السابق يمر بعام هبوطي في جميع المجالات، حيث أنتج أربعة هبوط فقط حتى الآن واندفاع 519 ياردة.

بالإضافة إلى ذلك، أحد الجوانب التي كانت موضوع الكثير من النقاش هذا الموسم هو عدم قدرة Hurts على العثور على مستقبلي النجوم AJ Brown وDeVonta Smith في الملعب. كان هجوم فيلي غير متسق في بعض الأحيان، حيث تم دمج الترادف الواسع لخمسة هبوط فقط هذا الموسم.

جديلة دالاس جوديرت وسبعة مفاجئين يتلقون الهبوط على مدار العام.

أصبح منتج ولاية داكوتا الجنوبية ببطء خيارًا تلقائيًا للمنطقة الحمراء في Hurts و Philadelphia. يقود إجمالي هبوطه جميع لاعبي تمريرات إيجلز، وهو مقيد حاليًا بالمركز الثاني في اتحاد كرة القدم الأميركي، خلف دافانتي آدامز.

تميل الدفاعات إلى التركيز كثيرًا على Tush Push وصانعي الألعاب الآخرين مثل Barkley وBrown وSmith؛ يمكن أن يصبح إطاره الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 أقدام في بعض الأحيان في عداد المفقودين.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

يقع Green Bay في منتصف العبوة من حيث التغطية النهائية الضيقة. سمح الحزمون بخمسة هبوط إلى المركز خلال الأسبوع التاسع، حيث وجد تري ماكبرايد من الكاردينالز منطقة النهاية مرتين في الأسبوع السابع ضدهم.

يتمتع Goedert بمعدل منطقة حمراء بنسبة 100 بالمائة، مما يعني أن كل هدف من أهدافه السبعة على بعد 20 ياردة من خط المرمى هذا الموسم قد تعادل الأوساخ المدفوعة. أتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وسأصطحب جويدرت لعبور الصرح.

المسرحية: دالاس جوديرت، هداف الهبوط في أي وقت (+220، DraftKings)

