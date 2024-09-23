اختيارات اللاعبين الدعائية لـ ‘MNF’

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تقام مباراتان في الأسبوع الثالث من “Monday Night Football”، حيث تبدأ المباراة بين Jaguars وBills في الساعة 7:30 بالتوقيت الشرقي (ESPN) ثم تبدأ المباراة بين Commanders وBengals بعد ذلك بفترة وجيزة (8:15 بالتوقيت الشرقي، ABC).

يركز هذا المقال على المباراة الثانية، حيث قمنا بجمع أفضل لاعبينا المفضلين لمباراة ليلة الإثنين بين فريق كوماندرز (1-1) وفريق بنغلس (0-2).

أفضل رهانات MNF: دعامات اللاعبين في فريق Commanders vs. Bengals

جو بورو أقل من 0.5 اعتراضات (-125، BetMGM)

وشهد مشجعو فريق بنغلس جودة بورو في الأسبوع الثاني على الرغم من خسارته بنتيجة 26-25 أمام حامل اللقب مرتين كانساس سيتي تشيفز.

تفوق بورو على باتريك ماهومز، حيث أكمل 23 من 36 تمريرة لمسافة 258 ياردة وأنهى المباراة بنسبة 2-0 من الهبوط إلى الاعتراض.

مع فشل فريق Bengals في تحقيق فوزه الأول، فإن هذه المباراة في الأسبوع الثالث ضد فريق Commanders هي مباراة يجب الفوز بها.

لم يحقق فريق سينسيناتي سوى فوز واحد و9 هزائم متتالية مع بورو كلاعب الوسط الأساسي في أول أسبوعين من الموسم. ومع ذلك، في الأسبوع الثالث، حقق 3 انتصارات وخسارة واحدة.

سيواجه دفاع القائد الذي سمح بأكبر عدد من الهبوطات (ستة) عند الدخول إلى الأسبوع الثالث، بينما فشل في تسجيل اعتراض.

ولم يقم بورو أيضًا بإلقاء أي اختيار هذا الموسم، وهذا اتجاه نشط يعود تاريخه إلى خمس من مبارياته الست الأخيرة.

نتوقع أن يكون لاعب الوسط في فريق Bengals قدوة ويحقق أداءً قويًا آخر في الأسبوع الثالث.

تيري ماكلورين أقل من 48.5 ياردة في الجري والاستقبال (-115، bet365)

يتخذ القادة الأمور ببطء مع لاعب الوسط المبتدئ جاي دن دانييلز.

يحتل دانييلز المرتبة الأخيرة في ياردات الهواء المقصودة لكل محاولة تمرير (4.5)، مما يعني أنه لا يدفع الكرة إلى أسفل الملعب بالضبط.

وبدلاً من ذلك، نراه يلجأ إلى عمليات التحقق. ووفقًا لـ For The Numbers، فإنه يحتل المرتبة 29 في هذه الفئة بنسبة 13.3%.

وفي حين نجح دانييلز في بناء ثقته بنفسه، حيث أكمل 75.5% من تمريراته، سيتعين على لاعبي خط الهجوم إظهار بعض الصبر.

ومن المؤكد أن حقيقة أن دانييلز لديه ثالث أقصر وقت للرمي (2.33 ثانية) في الجيب بين لاعبي الوسط في الدوري لا تساعده على الإطلاق.

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أتم دانييلز ست تمريرات من أصل ثماني محاولات تمرير إلى المستقبل الواسع تيري ماكلورين مقابل 22 ياردة استقبالية فقط.

إذا لم يبدأ القادة في الاستفادة من ماكلورين كعداء في الملعب الخلفي، فمن المرجح أن يظل يشكل تهديدًا أقل في الملعب السفلي.

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