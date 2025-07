اختيارات كاملة لخوض البطاقات الليلية للبلادة والحدث الرئيسي

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يعود UFC إلى ناشفيل يوم السبت ، وهي بطاقة مخضرمة كلاسيكية مقابل Prospect.

محملة بأسماء مألوفة لنجوم Past-their-Prime ، إنها بقعة مراهنة مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة.

معظم المحاربين القدامى هم مستضعفون ضخمون ، حيث يشتبه الكتب الرياضية في أن UFC تقوم بإعدادها لمواقع الاسكواش.

فقط أربع نوبات في حدث بطاقة 12-LITTER لها احتمالات داخل +200 للمستضعف.

وهذا يعني أننا ننظر إلى بعض العروض المهيمنة من المفضلة على هذه البطاقة.

أدناه ، نقوم بتفكيك رهاناتي المفضلة على البطاقة ، بدءًا من الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، على ESPN.

تنبؤات UFC ناشفيل

ديريك لويس ضد تاليسون تيكسيرا

إنها مكان صعب بالنسبة لـ Derrick “The Black Beast” Lewis ، حيث يواجه الوزن الثقيل البالغ من العمر 40 عامًا من Tallison Teixeira الصاعد ، الذي بدأ حياته المهنية بثمانية انتصارات متتالية ، كل ذلك في الجولة الأولى.

يبلغ طول Teixeira 6 أقدام و 7 ويجب استخدام هذه الميزة في UFC.

لكن افتقاره إلى الوقت داخل الحلبة يمكن أن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة له ضد المخضرم مثل لويس.

لم تغلب Teixeira على أي شخص على مستوى لويس ، وكان الوحش الأسود على استعداد للتصدي مقابل المتوسط أو أقل بقليل من المقابلات المتوسطة.

عند الخروج من جوستين تافا ، تتمتع Teixeira بالزخم الذي تحب UFC أن يتجه إليه في قسم الوزن الثقيل الميت.

يمكن أن ينهي Teixeira لويس في الجولة الأولى ، لكنني لست على استعداد للمراهنة على ذلك.

استهدف المعركة من أجل بدء الجولة 2 في +110 على كتاب المتعصبين الرياضي ، أعتقد أن لويس ماكرة بما يكفي لسحب Teixeira إلى مياه غير مألوفة وحتى تعطل النصر.

Pick: Fight يبدأ الجولة 2 (+110 ، كتاب متعصب Sportsbook)

ماكس غريفين ضد كريس كورتيس

على Prelims ، يواجه كريس كورتيس ماكس غريفين ، وهو أقصر سعر كان كورتيس في مسيرته في UFC.

يأتي كمفضل -325 ، لم يكن هذا الثمن منذ أن كان -500 في عام 2021 ، عندما كان يقاتل في الترويج الإقليمي XMMA.

غريفين بعيد عن الخافق العالمي. لقد كان حول الكتلة في عمر 39 عامًا ، بينما كان كورتيس 37 عامًا.

سوف يتطلع كورتيس إلى اختيار غريفين ، وستكون لقطات الجسم هي مفتاح النجاح لكل مقاتل ، ولكن إذا تم إسقاط كورتيس ، فسيكون في وضع كابوس.

بالنسبة إلى غريفين ، سيحتاج إلى الاستفادة من هذا التصارع وتجنب الضرب في وسط المثمن.

سيكون القفص هو صديقه في الموقف ، ويتأرجح العمل ضد القفص ، ويجب أن يرتدي محاولات إزالة السلاسل معا خصمه أسفل ومساعدته على التقاط النصر.

تنبيه Prop Long Shot: Griffin بواسطة SPLIT DERNECT (+1200) هو الرهان للهدف.

Pick: Griffin من خلال تقسيم القرار (+1200 ، DraftKings)

اختيارات بطاقة UFC ناشفيل الكاملة

Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira: Fight Starts Round 2 (+110 ، Panatics Sportsbook)

ستيفن تومبسون ضد غابرييل بونفيم: طومسون موني (+310 ، كتاب قيصر رياضي)

Calvin Kattar vs. Steve Garcia: Kattar Moneyline (+105 ، Betmgm)

Nate Landwehr vs. Morgan Charriere: القتال ينتهي داخل المسافة (+110 ، BET365)

Vitor Petrino vs. Austen Lane: Petrino by Ko/TKO (-230 ، Fanduel)

صغار Tafa مقابل Tuco Tokkos: أكثر من 1.5 جولة (+145 ، DraftKings)

Jake Matthews vs. Chidi Njokuani: Jake Matthews Moneyline (+135 ، DraftKings)

ماكس غريفين ضد كريس كورتيس: غريفين عن طريق الانقسام (+1200 ، DraftKings)

لورين مورفي ضد إدواردا مورا: ممر

Kennedy Nzechukwu vs. Valter Walker: القتال يذهب إلى القرار (+120 ، المتعصبين)

ميتش راميريز ضد مايك ديفيس: ممر

فاطمة كلاين مقابل ميليسا مارتينيز: المعركة تسير على بعد (+100 ، BETMGM)

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.