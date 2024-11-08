اختيارات كرة القدم الجامعية، أفضل الرهانات، الاحتمالات يوم الجمعة

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في ليلة الجمعة، تستضيف جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ولاية أيوا فيما ينبغي أن يكون معركة العشرة الكبار الرائعة.

سيكون هذا أول لقاء بين هذين الفريقين منذ بطولة روز بول عام 1986 عندما فازت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بنتيجة 45-28.

فاز فريق Hawkeyes بثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة بفضل الهجوم المتجدد، بينما يخوض فريق Bruins سلسلة انتصارات متتالية في مباراتين للعودة إلى لوس أنجلوس.

احتمالات أيوا مقابل جامعة كاليفورنيا

(9 مساءً بالتوقيت الشرقي، فوكس)

فريق الانتشار خط المال المجموع ايوا -6.5 (-110) -245 أكثر من 44.5 (-110) جامعة كاليفورنيا +6.5 (-110) +200 أقل من 44.5 (-110) الاحتمالات عبر bet365 Sportsbook

عندما تمتلك ولاية ايوا الكرة

في السنة الأولى لتيم ليستر كمنسق هجومي لولاية أيوا، يتمتع فريق Hawkeyes بواحدة من أكثر الهجمات تطورًا في البلاد.

بعد تسجيلها 15.4 نقطة فقط لكل مباراة العام الماضي، وهو ثاني أسوأ معدل في FBS، تحتل ولاية أيوا المركز 45 برصيد 30.8 نقطة لكل مباراة هذا العام.

كان المفتاح هو لعبة الركض للخلف كاليب جونسون، الذي يحتل المركز الثاني في FBS بمسافة 1,279 ياردة والأول بـ 20 هبوطًا سريعًا.

في مركز الظهير الوسطي، سيحصل بريندان سوليفان، الذي انتقل سابقًا إلى نورث وسترن، على بدايته الثانية مع أيوا، حيث يظل كيد ماكنمارا خارج الملعب بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

لم يسجل سوليفان أي مباراة جديرة بالدوران في 37 مباراة تراجع هذا العام، وهو يمنح فريق Hawkeyes بُعدًا مختلفًا بفضل قدرته على الاندفاع. تحتل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس المرتبة 131 في البلاد في درجات النجاح السريعة لـ PFF، لذا توقع الحصول على جيب نظيف لكي يعمل سوليفان معه.

بشكل عام، يجب أن تجد طائرات الهوكي النجاح، سواء على الأرض أو عن طريق الجو. تحتل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس المرتبة 116 من حيث النقاط لكل قيادة مسموح بها والمرتبة 122 في معدل النجاح الدفاعي الإجمالي.

ومع عدم توقع أن يلعب الطقس دورًا في هذه المباراة، توقع استمرار هجوم أيوا.

عندما تمتلك جامعة كاليفورنيا الكرة

بعد مواجهة جدول زمني قاس في وقت سابق من هذا الموسم شمل إنديانا، LSU، أوريغون وولاية بنسلفانيا، كانت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مقومة بأقل من قيمتها إلى حد ما في السوق.

فاز فريق Bruins بنتيجة 3-0 أمام السبريد (ATS) في آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك فوزين صريحين على الطريق على روتجرز ونبراسكا. يلعب إيثان جاربرز أفضل كرة قدم له هذا الموسم – خلال المباراتين الأخيرتين، تم رميه لمسافة 602 ياردة مع ستة هبوط وبدون أي اعتراضات.

لا يزال خط هجوم فريق Bruins نقطة حساسة – وفقًا لـ PFF، فإنهم يحتلون المرتبة دون 100 على المستوى الوطني في كل من الركض ومنع التمريرات.

أدى ذلك إلى احتلال جريمة UCLA المرتبة 107 في الهزائم المبكرة EPA/play، مما أدى إلى تحديد متوسط ​​المسافة الثالثة لأسفل في المرتبة 91. يمكن أن يخلق ذلك مشاكل لـ Garbers ضد دفاع Iowa الذي يحتل المرتبة 25 في الاندفاع التمريري والخامس في التغطية.

تفتقر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى الموهبة في وضع المهارة، وقد تجاوزت مسافة الركض 50 ياردة في المباراة مرة واحدة فقط طوال الموسم. تحتل ولاية أيوا المرتبة 13 في سباق الدفاع عن وكالة حماية البيئة (EPA)، لذا من الصعب تخيل أن هذا يتغير.

لقد كان كوازي جيلمر، المتلقي الواسع للطالب الجديد، موهبة رائعة، حيث تمكن من الهبوط على مسافة 48 ياردة ضد نبراسكا الأسبوع الماضي، لكن هذه ليست غرفة استقبال واسعة النطاق.

توقع أيوا مقابل جامعة كاليفورنيا

إذا كان السوق الخاص بك يقدم الدعائم للاعبي كرة القدم الجامعيين، فسأفكر في أكثر من ساحات زاك أورتويرث في السنة الثانية.

أضاع المبتدئون Luke Lachey و Addison Ostrenga الوقت بسبب الإصابات، وأظهر Ortwerth موهبة رائعة، حيث حصل على ثلاث تمريرات لمسافة 66 ياردة الأسبوع الماضي. يبدو أن لديه كيمياء رائعة مع سوليفان أيضًا.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

أتوقع أن تواصل ولاية أيوا نجاحها الهجومي تحت أضواء ليلة الجمعة، وأنا أميل نحوهم لتغطية الانتشار.

ومع ذلك، فإن رهاني المفضل في هذه اللعبة هو أن مجموع نقاط فريق أيوا يزيد عن 26.5 نقطة. سجل فريق Hawkeyes أكثر من 40 نقطة في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة وبلغ متوسطه 38.5 نقطة في الانتصارات هذا الموسم.

مع تثبيت فريق Hawkeyes كفريق مفضل على الطريق، راهن على استمرار هجومهم في تسجيل النقاط يوم الجمعة.

أفضل رهان: إجمالي فريق آيوا أكثر من 26.5 نقطة (-115، DraftKings)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

جاكوب واين يعيق كرة القدم الجامعية واتحاد كرة القدم الأميركي لصحيفة نيويورك بوست. لقد حقق 84.5 وحدة في الرياضتين مع عائد استثمار قدره 6.27%.