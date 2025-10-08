اختيارات مباراة فاصلة لـ MLB، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لقد أظهرت نسب فريق Dodgers MLB لما بعد الموسم نفسها عشرة أضعاف خلال أول أربع مباريات من هذه التصفيات.

أظهرت مباراة الاثنين 4-3 المثيرة على فيليز الهجوم في الوقت المناسب وعمق الإنتاج الذي يجعل كل الإنفاق الباهظ الذي يشتكي منه الجميع يستحق كل هذا العناء.

لقد حقق أبطال العالم الحاليون 135 wRC + وخفضوا .289 / .365 / .486.

في اللعبة 3، سنرى آرون نولا يواجه هذا التحدي من التشكيلة في محاولة لتمديد موسم فيليز ليوم آخر.

اللاعب رقم 3 في فيلادلفيا لم يعد كثيرًا عما كان عليه من قبل؛ بعد أن غاب ثلاثة أشهر بسبب كسر إجهاد في ضلعه والتواء في الكاحل، عاد نولا ليتوج بحملة 6.01 عصرًا – وهي الأسوأ له في حياته المهنية التي استمرت 11 عامًا.

ولكن دعونا نتحدث عن حقيقة أن نولا توقعت 4.24 xERA، وهو مؤشر يؤكد على الأخطاء ذات التوقيت السيئ وعدم تناسق أداء فيليز مما أدى إلى تضخيم أرقام سطحه.

يجب أن يظل خط دعامة Nola’s Strikeout الذي تم ضبطه على 2.5 يثير الدهشة.

عندما واجه فريق دودجرز في 5 أبريل، قام بضرب اثنين فقط. هذا لا يتحدث بقدر ما حققه نولا ثلاث ضربات في كل 10 من مسيرته المهنية بعد بداية الموسم.

لقد وصل أيضًا إلى هذه العلامة في جميع البدايات الثمانية التي قام بها منذ عودته في أغسطس، حيث أنتج 9.2 ك/9.

يشكك السوق به في هذا المكان لأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فقد بعض السرعة، مما أدى إلى بعض مقاييس الاتصال القبيحة على الكرة السريعة.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

والأكثر من ذلك هو عدم اتساقه مع الشعور بالمنطقة – وهي مشكلة أدت إلى ارتفاع معدل مشيته منذ أن كان يكافح من أجل المضي قدمًا في التهم.

لا يزال مزيج نولا في الملعب قيد التشغيل بالرغم من ذلك. إنه يتمتع بمعدل إبعاد أعلى من 22% مع منحنى المفصل، والغاطس، والتغيير، والقاطع – وكلها تولد نفحات تحت المنطقة. كان نولا فعالاً بشكل استثنائي في حث الضاربين على التأرجح بدون ضربات، مما وضعه ضمن أفضل 7% من الرماة.

<br />

ثم إنها مسألة متانته. هل يستطيع أن يدوم عميقًا بما يكفي ليجلس ثلاثة ضاربين؟

باستثناء بدايته الأولى بعد العودة من الإصابة في 17 أغسطس، حيث كان لا يزال يشجع أربعة ضاربين، قدم نولا ما لا يقل عن خمس أدوار في كل بداية منذ عودته.

للحصول على خط منخفض كهذا من لاعب مخضرم في فريق ما بعد الموسم وظهره إلى الحائط، ماذا ننتظر؟

المسرحية: آرون نولا على مدى 2.5 ضربة (-138، FanDuel)

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.