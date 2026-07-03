اختيارات ويمبلدون: احتمالات تومي بول ضد هيوبرت هوركاتش، أفضل الرهانات، التنبؤ

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



كان هناك وقت، منذ وقت ليس ببعيد، بدا فيه هيوبرت هوركاتش وكأنه الفائز المستقبلي في بطولة ويمبلدون.

مسلحًا بالحجم والإرسال الضخم، تم تصميم أسلوب لعب البولندي على العشب، لذلك لم يكن مفاجئًا أن الأمر استغرق ثلاث محاولات فقط لهوركاتش للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في نادي عموم إنجلترا في عام 2021.

لقد مرت سنوات قليلة مهزوزة منذ رحلة هوركاتش الوحيدة إلى نصف بطولة جراند سلام.

سيتطلع إلى الاقتراب خطوة واحدة في مباراة صعبة مع المصنف 25 عالميًا تومي بول صباح الجمعة.

ويمبلدون: تومي بول ضد هيوبرت هوركاتش

لقد أصابت الإصابات بول هذا الموسم، ولكن عندما كان في الملعب، كان فعالاً بشكل عام. بعد انسحابه من شتوتغارت في بداية يونيو، وصل مواطن نيوجيرسي إلى نهائي بطولة ATP London في أحدث بطولة له.

لقد حمل هذا المستوى معه إلى ويمبلدون، حيث اكتسح ألكسندر مولر وسون-وو كوون بمجموعتين متتاليتين.

نظرًا لمجموعة مهاراته، التي تعتمد على السرعة والمثابرة أكثر من أدوات النخبة، قد تعتقد أن العشب لن يكون السطح المفضل لبول، لكنه تحول إلى لاعب فعال تمامًا على العشب.

إنه يمتلك رقما قياسيا قدره 31-16 على العشب في مسيرته الاحترافية، وقد قدم بعض العروض الجيدة في ويمبلدون، بما في ذلك رحلة إلى الدور ربع النهائي في عام 2024.

احصل على القائمة الداخلية لأفضل مواقع وتطبيقات المراهنة الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

بول عامل لا هوادة فيه، سوف يجبرك على لعب ضربة إضافية والتسكع في التجمعات، مما يجعله عملاً روتينيًا حقيقيًا للتعامل معه إذا كنت لاعبًا يريد الحفاظ على سير الأمور. هوركاتش يناسب هذا القالب.

إذا كان إرساله في مكانه الصحيح، فيمكن لهوركاتش أن يلعبك خارج الملعب، ولكن إذا كان إرساله متزعزعًا بعض الشيء، فسيواجه مشكلة لأنه ليس من نوع اللاعب الذي يمكنه الفوز بالمباريات عن طريق التفوق على خصمه.

لقد فاز بول بثلاثة من أصل أربعة لقاءات بين هذين اللقاءين، وأعتقد أنه من الجيد أن يضيف مباراة رابعة يوم الجمعة بشكل مريح.

المسرحية: تومي بول -1.5 مجموعة (-110، FanDuel)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.