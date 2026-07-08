اختيارات ويمبلدون: توقعات تايلور فريتز ضد ألكسندر زفيريف، أفضل الرهانات، الاحتمالات

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لقد كانت رحلة سهلة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون بالنسبة لتايلور فريتز.

حصل الأمريكي على بعض الراحة عندما انسحب جاك دريبر من موعد الجولة الأولى، لكن فريتز استفاد بشكل كامل من التعادل الجيد، حيث خسر مجموعة واحدة فقط في أربع مباريات في نادي عموم إنجلترا.

وسيواجه الآن ألكسندر زفيريف، الذي لم يفصله سوى شهر واحد عن كسر أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس.

وسيتطلع زفيريف إلى كسر سداسية أخرى يوم الأربعاء عندما يلعب في الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى.

يطلب صانعو الصعاب من المراهنين أن يقلبوا العملة المعدنية لهذه المواجهة.

ويمبلدون: احتمالات زفيريف ضد فريتز، التنبؤ

لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لفريتز، لكن التغيير من الطين إلى العشب كان بمثابة دفعة قوية للاعب البالغ من العمر 28 عامًا. وصل فريتز إلى النهائيات في اتحاد لاعبي التنس المحترفين شتوتغارت، حيث خسر أمام بن شيلتون، ثم في اتحاد لاعبي التنس المحترفين هالي انتقم من شيلتون وتغلب على زفيريف قبل أن يخسر أمام فرانسيس تيافو في النهائيات.

لم يفز بأي ألقاب، لكن هذا لا يغير حقيقة أنها كانت امتدادًا مشجعًا للتنس من فريتز، الذي اضطر إلى الانسحاب من العديد من الأحداث على الملاعب الترابية بسبب الإصابة.

قد تعتقد أن أداء زفيريف، الذي يعتمد على إرسال إرسال عالمي، سيترجم بشكل جيد على العشب في ويمبلدون، لكن يبدو أن الظروف دائمًا تتحسن عليه. على الرغم من كل ما قدمه زفيريف إلى الطاولة، فهو ليس المحرك الأكثر رشاقة، ويمكن أن يكون ذلك مشكلة كبيرة على السطح الأملس في لندن. إذا كنت متردداً في ويمبلدون، فأنت نخب.

لا يزال زفيريف قادرًا على التغلب عليك بإرسالاته وضرباته الأرضية من خط الأساس، لكن إذا جعلته يتحرك على هذا السطح، فسوف تسبب له مشاكل.

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استغرق الأمر من فريتز أكثر من عقد من الزمن لمعرفة الظروف في ويمبلدون، لكنه حول نفسه إلى لاعب الملاعب العشبية في الآونة الأخيرة. يمكنه مضاهاة إرسال زفيريف وضرباته الأرضية القوية، ويتمتع بميزة مميزة عندما يتعلق الأمر بتغطية الملعب.

يتمتع الأمريكي بقيمة باعتباره المرشح المفضل على المدى القصير صباح الأربعاء.

المسرحية: تايلور فريتز موني لاين (-115، DraftKings)

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