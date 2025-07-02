اختيارات MLB ، أفضل الرهانات الأربعاء

رياضة
اختيارات MLB ، أفضل الرهانات الأربعاء

“حسنًا ، سيدي. إليك الضرر: 10000 دولار لحفر الخندق ، 8000 دولار لتحصين الجدار ، ولا أعرف عدد التماسيح الذي تريده ، لكنني حصلت على رجل يعرف شخصًا يريد 2500 دولار لكل منهما.”

الآن هذا فاتورة جميلة جميلة. مع ارتفاع الجريمة في مدينة نيويورك ، بدا التمساح الكاتراز فكرة جيدة. للأسف ، سيتعين علينا أن نستقر على العشب المنقوع واثنين من الإغوانا.

التمساح ألكا سيلتزر إذا كنت تشاهد يانكيز وميتس مؤخرًا.

لا يوجد إجراء ل Mets يوم الثلاثاء. كانوا أمطروا. لكن اضطروا إلى قطع شيك آخر بمبلغ 1،193،248.20 دولارًا مستحقًا لبوب “Make It Rain” Bonilla.

سوف Mets و Brewers يلعب اثنين.

من المقرر أن يبدأ كلاي هولمز اللعبة المبكرة.

سواء كان ذلك مبكرًا أو متأخرًا ، سنلتزم برهاننا.

50 دولار على هولمز وميتس.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

المطر ، لا مانع. لا يزال غير مهزوم في يوليو!

أسفل -339 Rainnwilsons.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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