اختيارات MLB ، أفضل الرهانات الأربعاء

“حسنًا ، سيدي. إليك الضرر: 10000 دولار لحفر الخندق ، 8000 دولار لتحصين الجدار ، ولا أعرف عدد التماسيح الذي تريده ، لكنني حصلت على رجل يعرف شخصًا يريد 2500 دولار لكل منهما.”

الآن هذا فاتورة جميلة جميلة. مع ارتفاع الجريمة في مدينة نيويورك ، بدا التمساح الكاتراز فكرة جيدة. للأسف ، سيتعين علينا أن نستقر على العشب المنقوع واثنين من الإغوانا.

التمساح ألكا سيلتزر إذا كنت تشاهد يانكيز وميتس مؤخرًا.

لا يوجد إجراء ل Mets يوم الثلاثاء. كانوا أمطروا. لكن اضطروا إلى قطع شيك آخر بمبلغ 1،193،248.20 دولارًا مستحقًا لبوب “Make It Rain” Bonilla.

سوف Mets و Brewers يلعب اثنين.

من المقرر أن يبدأ كلاي هولمز اللعبة المبكرة.

سواء كان ذلك مبكرًا أو متأخرًا ، سنلتزم برهاننا.

50 دولار على هولمز وميتس.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

المطر ، لا مانع. لا يزال غير مهزوم في يوليو!

أسفل -339 Rainnwilsons.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.