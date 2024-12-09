اختيارات “Monday Night Football” وأفضل الرهانات

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في أعقاب التصنيف الأخير للجنة College Football Playoff – والمناقشات اللاحقة – يجب علينا جميعًا أن نكون خبراء زائفين الآن حول كيف أن انتشار النقاط ليس هو الحكم النهائي على قيمة الفريق. ومع ذلك، فإن المحادثات المتعلقة بالمال وبالتالي احتمالات الرهان تحمل وزنًا كبيرًا.

انتشار مثل ما لدينا في “ليلة الاثنين لكرة القدم” حتمًا يحير المراهنين العاديين. كيف يمكن أن يكون فريق سينسيناتي بنغلس 4-8 هو المفضل بفارق 5.5 نقطة، حتى لو هبط فريق دالاس كاوبويز إلى لاعب وسط احتياطي؟

البنغال مقابل احتمالات رعاة البقر

فريق الانتشار خط المال المجموع البنغالز -5.5 (-108) -230 o49.5 (-112) رعاة البقر +5.5 (-112) +190 u49.5 (-108) الصعاب عبر DraftKings

صانعو الاحتمالات عنيدون. إنهم بالكاد ينحرفون عن تصنيفات قوتهم دون حدوث أحداث مهمة. الخسائر الضيقة بنتيجة واحدة للفرق الجيدة مثل Chiefs وChargers وCommands وSteelers وRavens (مرتين) لا تتأهل على هذا النحو.

لقد تحدثت مع اثنين من صانعي الاحتمالات واثنين من المراهنين المحترفين الذين يعتبرون جميعًا فريق Cincy ضمن أفضل 10 فرق في تصنيفات قوتهم. وهذا يعني أن هناك حوالي سبعة فرق أخرى أو نحو ذلك فقط سيتم تفضيلها على البنغالز في ملعب محايد.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها عالم الرهان. سوف يشترك عشاق الرياضة في الروايات حول الفرق السيئة التي تجد طرقًا للخسارة وغيرها من الكليشيهات. ومع ذلك، فإن الخبراء الذين يحددون الاحتمالات يركزون على النتائج والمقاييس.

لدى البنغالز سجل 4-8 فقط مقابل السبريد (ATS)، لذلك ربما يبالغ الخبراء في تقدير قيمة Cincy، على الرغم من أن خسائرهم كلها تقريبًا مبررة.

هل نجرؤ على دمج مقياس “قوة الجدول الزمني”؟

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

أنا أحب البنغالز وضع النقاط.

من الواضح أن دالاس بدا أكثر كفاءة في عيد الشكر، لكنهم واجهوا أيضًا العمالقة المتواضعين. على الرغم من كل مشاكل سينسي، فإن رعاة البقر هم 4-7-1 ATS. لذا فإن فريق البنغالز لا يواجه بالضبط فريقًا يفوق التوقعات، مما يشير إلى أن هذا فارق نقاط عادل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع أغلفة البنغال الأربعة هي المفضلة. بشكل عام، هم 4-4 ATS كمفضل، 3-0 كمفضل على الطريق و5-1 ATS على الطريق.

يبدو هذا وكأنه مكان لـ Cincy للحصول على حق والتقاط انزلاقها في ثلاث مباريات.

الرهان: البنغالز -5.5 (-108، DraftKings)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

دوغ كيزيريان هو أحد المساهمين في صحيفة نيويورك بوست والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمحتوى لشركة Only Players، وهي شركة إعلامية للمراهنات الرياضية. يتمتع دوغ بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنات الرياضية، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل مراهنات. كما تصدر عناوين الأخبار بفوزه بمبلغ 297 ألف دولار في 2021 NFL Draft.