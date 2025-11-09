اختيارات NFL Week 10، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

حدثت عملية بيع شاملة للطائرات قبل خمسة أيام فقط.

وقد تحرك الخط وفقًا لذلك.

انتقل جانج جانج من فريق مفضل بنقطة واحدة إلى فريق مستضعف بفارق نقطتين في مباراة الأحد، وبصراحة، يبدو هذا عادلاً.

كان لدى الطائرات بالفعل دفاع سيء مقارنة بجميع البيانات المتوفرة لدينا.

مجموعة آرون جلين، التي كانت بعيدة كل البعد عن كونها مجردة من المواهب القادمة هذا الأسبوع، تم تصنيفها رقم 30 في اتحاد كرة القدم الأميركي في DVOA.

تسمح الطائرات أيضًا بمسافة 5.5 ياردة لكل لعبة، والتي تحتل المرتبة 23 في اتحاد كرة القدم الأميركي.

ربما أزال جلين “البيض الفاسد” من الكرتون، إذا جاز التعبير. لكنني لست متأكدًا من أن استبعاد لاعب All-Pro الركن جانبًا سيساعد دفاعهم على المدى القريب.

لقد حظيت هذه التجارة بحب واسع النطاق من وسائل الإعلام، بما في ذلك براين كوستيلو من صحيفة The Post، وهذا صحيح. لقد حصلوا على كمية من رأس المال المسودة لهذه الصفقات.

لكن هذا لن يجعلني أستثمر أموالي التي كسبتها بشق الأنفس عليهم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس سيئًا في هذه اللعبة، لكن هذا لا يعني أنه لن يتم تسجيل النقاط.

كان دفاع فريق Jets سيئًا بالفعل قبل الصفقات، ولم يستبدلوا أيًا من مواهبهم الهجومية.

مع توقع وجود جاستن فيلدز في التشكيلة، سأكون في الواقع أكثر تفاؤلاً بشأن الهجوم في هذه اللعبة.

استهدف الـ Over في هذه اللعبة، وهو 37.5 نقطة منخفضة جدًا.

قد يبذل فريق Browns قصارى جهدهم لإبقاء هذه اللعبة منخفضة بشكل عام، لكنني لست متأكدًا من ذلك. سمحوا بـ 32 نقطة لباتريوت الأسبوع الماضي وتخلوا عن 30 نقطة في مباراتين أخريين.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

لقد أظهر كليفلاند بعض الهيمنة ضد Dolphins and Packers، ولكن هذا جيد مع الأخذ في الاعتبار إجمالي ذلك مع عدد منخفض حقًا.

الكثير من الرهانات لاستهدافها في نهاية هذا الأسبوع أدناه.

اختيار: أكثر من 37.5 نقطة إجمالية (-110، BetMGM) | جاريت ويلسون أكثر من 52.5 ياردة (-114، FanDuel) | ويلسون هداف الهبوط في أي وقت (+230، الرهان365) 2+ الهبوط (22/1، الرهان365)

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.