اختيارات NFL Week 7، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

ما الذي بقي ليقوله عن الطائرات 0-6؟

يعود Gang Green وتذكار سفرهم الذي يبلغ إجماليه 82 ياردة من لندن بعد الخسارة المروعة 13-11 أمام برونكو الأسبوع الماضي.

لقد كنت دائمًا على أعلى مستوى في جاستن فيلدز بسبب قدراته المتسرعة. الآن بعد مشاهدة عرض اتخاذ القرار المتردد، والتواجد المتجمد في الجيب، والقراءات المفتوحة الضائعة و45 ياردة (!) عابرة، حان الوقت للاعتراف بأن الجريمة في وضع أسوأ بشكل واضح مما كانت عليه من قبل.

تم طرد الحقول 19 مرة، وهو ثاني أكبر عدد من الأكياس التي يأخذها لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم.

تفاقم الإحباط الداخلي مع غاريت ويلسون، الذي سيبتعد لمدة أسبوعين بسبب فرط تمدد الركبة، وآرون جلين.

كان اللعب متوقعًا.

العقوبات توقفت مرة أخرى عن الزخم.

لم يتم إجبار أي تحولات.

هل يجب أن أستمر؟

يتقدم فريق Jets لاستضافة فريق Panthers الذي يعد أفضل شهر له في كرة القدم خلال العقد. فازت كارولينا بثلاث من مبارياتها الأربع الأخيرة، ويرجع الفضل الأكبر في نجاحها إلى الاختراق المفاجئ الذي حققه المخضرم ريكو دودل لمدة خمس سنوات.

في غياب Chubba Hubbard خلال المباراتين الأخيرتين، ذهب Dowdle إلى الأرض المحروقة بإجمالي 472 ياردة وزوج من النقاط.

لقد كان هذا هو الأسبوعين الأكثر إنتاجية منذ العودة في تاريخ امتياز Panthers.

الآن يرسم Dowdle، الذي انضم إليه Hubbard مجددًا، دفاع Jets الذي سمح بمسافة 130 ياردة مشاجرة في كل لعبة وفقد التدخلات كما لو كانوا يحاولون احتضان الدخان.

بدأ Bryce Young أيضًا في الاتجاه نحو الأعلى تحت المركز. لا يمكن لأحد أن يقول إنه كان من النخبة، لكن الكفاءة موجودة. يجد يونغ بعض النجاح الظرفي في الوقت المناسب – حيث قام بتنفيذ مسرحيات رئيسية ضد دالاس في الفوز 30-27 الأسبوع الماضي على دالاس – كل ذلك بينما تحسن خط هجومه في تحصينه.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

دعونا نتذكر أن الطائرات لم تتمكن بعد من اعتراض الكرة هذا الموسم، لذلك من المحتمل أن يكون أمام يونج يومًا مريحًا.

لا أستطيع حقًا التفكير في ميزة تكتيكية أو غير ملموسة تتمتع بها الطائرات هنا.

لقد انتقل هذا الخط ثلاث نقاط إلى كارولينا منذ افتتاحه وليس هناك أي معنى لعدم اتباعه.

مثلما قال بيت ديفيدسون لبيل بور في فيلمه “ملك جزيرة ستاتن” لعام 2020: “من يراهن على الطائرات؟”

ليس أنا.

المسرحية: الفهود -1.5 (-102 في DraftKings)

