اختيار إضاءة غرفة النوم الذي يدمر إحساسك بالهدوء

تصور هذا: أنت في غرفة نومك تحاول التخلص من يوم مرهق. ومع ذلك، عندما تقوم بقلب مفتاح الإضاءة، ستغمرك الأضواء العلوية المباشرة التي قد تؤثر على صحتك وحالتك المزاجية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neuroscience Letters. إن الاعتماد على هذا النوع من الإضاءة لإضاءة غرفة نومك هو خطأ يرتكبه الكثير من الأشخاص دون علمهم. إذا كان هدفك هو توفير مساحة هادئة ومريحة، فهناك بعض الطرق البسيطة لتصحيح هذا الخطأ في إضاءة غرفة نومك.

سواء كنت تبالغ في تحفيزك بسهولة أم لا، فإن الإضاءة الساطعة العلوية لغرفة النوم هي خطأ يستحق تجنبه. على عكس الإضاءة المحيطة الهادئة التي يمكن أن تساعد عينيك وعقلك وجسمك على الاسترخاء، يمكن للإضاءة المباشرة شديدة السطوع أن تنتج مشاعر مزعجة، مما يزيد من صعوبة الاسترخاء أو النوم. الحل هو التخلص من الإضاءة العلوية القاسية واعتماد خيارات أكثر نعومة ودفئًا وأكثر انتشارًا. للحصول على مزيد من التحكم في مدى سطوع المصابيح العلوية الخاصة بك، فكر في استبدال المصابيح البيضاء الساطعة بأخرى بيضاء ناعمة، والتي تعطي نغمة أكثر دفئًا، وتثبيت مفتاح إضاءة باهت (نصيحة إضاءة ذكية يوصي بها Nate Berkus للحفاظ على منزلك Zen). إذا كنت تريد توفير المال، يمكنك تعلم كيفية تركيب مفتاح خفض الإضاءة في منزلك دون الحاجة إلى الاتصال بالكهربائي. أو، يعد اختيار الإضاءة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الغرفة بدلاً من الاعتماد على ضوء مركزي واحد طريقة ذكية أخرى لجعل غرفتك مضاءة جيدًا وهادئة في نفس الوقت.