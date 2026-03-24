اختيار إضاءة غرفة النوم الذي يدمر إحساسك بالهدوء

تصور هذا: أنت في غرفة نومك تحاول التخلص من يوم مرهق. ومع ذلك، عندما تقوم بقلب مفتاح الإضاءة، ستغمرك الأضواء العلوية المباشرة التي قد تؤثر على صحتك وحالتك المزاجية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neuroscience Letters. إن الاعتماد على هذا النوع من الإضاءة لإضاءة غرفة نومك هو خطأ يرتكبه الكثير من الأشخاص دون علمهم. إذا كان هدفك هو توفير مساحة هادئة ومريحة، فهناك بعض الطرق البسيطة لتصحيح هذا الخطأ في إضاءة غرفة نومك.
سواء كنت تبالغ في تحفيزك بسهولة أم لا، فإن الإضاءة الساطعة العلوية لغرفة النوم هي خطأ يستحق تجنبه. على عكس الإضاءة المحيطة الهادئة التي يمكن أن تساعد عينيك وعقلك وجسمك على الاسترخاء، يمكن للإضاءة المباشرة شديدة السطوع أن تنتج مشاعر مزعجة، مما يزيد من صعوبة الاسترخاء أو النوم. الحل هو التخلص من الإضاءة العلوية القاسية واعتماد خيارات أكثر نعومة ودفئًا وأكثر انتشارًا. للحصول على مزيد من التحكم في مدى سطوع المصابيح العلوية الخاصة بك، فكر في استبدال المصابيح البيضاء الساطعة بأخرى بيضاء ناعمة، والتي تعطي نغمة أكثر دفئًا، وتثبيت مفتاح إضاءة باهت (نصيحة إضاءة ذكية يوصي بها Nate Berkus للحفاظ على منزلك Zen). إذا كنت تريد توفير المال، يمكنك تعلم كيفية تركيب مفتاح خفض الإضاءة في منزلك دون الحاجة إلى الاتصال بالكهربائي. أو، يعد اختيار الإضاءة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الغرفة بدلاً من الاعتماد على ضوء مركزي واحد طريقة ذكية أخرى لجعل غرفتك مضاءة جيدًا وهادئة في نفس الوقت.
كيفية خلق إضاءة مهدئة في غرفتك
عندما تبحث عن إضاءة أكثر نعومة لغرفة النوم، ستحتاج إلى التعرف على وحدة كلفن، وهي وحدة لقياس درجة حرارة اللون. ستخبرك درجة حرارة كلفن بمدى دفء أو برودة الضوء: درجة حرارة كلفن المنخفضة ستؤدي إلى ضوء أكثر دفئًا – وهو مثالي للاسترخاء والنوم – بينما الرقم الأعلى سيكون أكثر برودة وأكثر نشاطًا. تتراوح المصابيح الموجودة في إعدادات المنزل عادة من 2700 إلى 6500 كلفن، ولكن إذا كنت تهدف إلى الحصول على مصابيح صديقة للاسترخاء، فاختر من 2700 إلى 3000 كلفن، وهي مهدئة وناعمة ودافئة. نظرًا لأن الأضواء الساطعة بشكل مفرط يمكن أن تكون مزعجة في بيئة تريد أن تكون هادئًا فيها، فمن المفيد أيضًا الانتباه إلى اللومن، الذي يشير إلى سطوع الضوء. بالنسبة لغرفة نوم صغيرة أو متوسطة الحجم، حدد المصابيح ذات الإنتاج التراكمي من 1000 إلى 2000 لومن، أو 10 إلى 20 لومن لكل قدم مربع. تجدر الإشارة إلى أن غرف النوم الكبيرة جدًا يمكن أن تستفيد من عدد أكبر من اللومن.
غالبًا ما يوصي مصممو الديكور الداخلي أيضًا بأفكار الإضاءة المميزة التي تجعل المنازل تشعر بمزيد من الفخامة والاسترخاء – خاصة في غرفة النوم. يمكن أن تشمل هذه الأضواء مصابيح الطاولة، أو مصابيح الأرضية، أو الإضاءة المريحة، أو الشمعدانات المثبتة على الحائط، والتي يمكن أن تخلق إضاءة ذات طبقات ناعمة بدلاً من تأثير الضوء الكاشف للأضواء العلوية. يمكنك، على سبيل المثال، شراء مصباح أرضي من IKEA LAUTERS لوضعه في زاوية مظلمة من الغرفة. سيساعدك إقرانه مع مصباح بجانب السرير، مثل مصباح الطاولة IKEA TÄRNABY القابل لخفت الضوء، على ضمان توفير أجواء مريحة للغاية أثناء الاسترخاء. من خلال تبني هذه الحيل والمبادئ المتعلقة بالإضاءة، ستكون متأكدًا من الحصول على إضاءة مريحة وعملية في غرفة النوم.