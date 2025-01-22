اختيار المبتدئين في لعبة NBA All-Star لعام 2025، الاحتياطيين

الدوري الاميركي للمحترفين لديه مشكلة لعبة كل النجوم. على الرغم من جهود آدم سيلفر لضخ العصير في عرض فبراير – بما في ذلك تغيير التنسيق في لعبة 2025 وهو أمر مربك جدًا لمحاولة فهمه قبل أن يتغير حتماً مرة أخرى – هناك القليل من الاهتمام بمشاهدة الفرق تتجنب الدفاع لسلسلة من النقاط البارزة في خط رمي الكرة. وهذا يعني أيضًا أن الجزء الأكثر إمتاعًا في لعبة NBA All-Star هو تمامًا مثل Pro Bowl – حيث يتم مناقشة من يجب أن يحصل على مكان.

مع انتهاء تصويت الجماهير يوم الاثنين والإعلان عن اللاعبين المبتدئين يوم الخميس، تقدم The Post اختياراتها من بين 24 نجمًا أدناه (الإحصائيات قبل مباريات الثلاثاء):

بداية المؤتمر الشرقي

يانيس أنتيتوكونمبو، باكس

الإحصائيات: 35 GP، 31.5 PPG، 12.0 RPG، 6.0 APG، 60.5 FG%.

لا يزال أفضل لاعب في الشرق والسبب الوحيد للاعتقاد بأن باكس قادر على إحداث ضجة في التصفيات. قفل لاختياره التاسع لكل النجوم.