اختيار تصميم الحديقة الذي يمنح حديقتك مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا

إذا كنت أحد البستانيين الذين يبتعدون عن المساحات الخارجية ذات المظهر الرسمي للغاية، فأنت بلا شك تختار ترتيبًا أكثر طبيعية للنباتات المعمرة والأشجار والشجيرات في حديقتك. أصبح تصميم الزراعة الطبيعية والمناظر الطبيعية، وهو اتجاه للمناظر الطبيعية يضفي جاذبية خالدة على مساحات المعيشة الخارجية، أكثر شيوعًا وقد يبدو وكأنه نهج أفضل لدعم الملقحات والحياة البرية الأخرى في حديقتك. بينما تتبنى تصميمًا جماليًا مستوحى من العالم الطبيعي، ستحتاج إلى التفكير في أفضل أنواع الممرات التي تسمح لك بالتنقل بين أسِرتك ومزارعك المختلفة. قد تساعد المسارات المنحنية في إكمال المظهر العضوي الناعم الذي تريده في حديقتك أو حديقتك.
هناك العديد من المزايا لاتخاذ هذا الاختيار مع المناظر الطبيعية الخاصة بك. الخطوط المستقيمة شائعة في التصميمات الرسمية ويمكن أن تبدو صلبة، في حين أن المنحنيات يمكن أن تجعل المساحة الخاصة بك أكثر جاذبية، مما يضيف إحساسًا بالغموض والاهتمام البصري. تخلق المسارات المتعرجة حوافًا أكثر نعومة مقارنةً بالخطوط المستقيمة التي تشكل زوايا حادة. تشعر الحدائق التي تمر عبر الممرات المنحنية بمزيد من الاسترخاء لأنها تحاكي خطوط المعالم الطبيعية، مثل التلال والممرات المائية.
تعتبر المسارات المنحنية فعالة بشكل خاص في الساحات الصغيرة لأنها يمكن أن تجعل المساحة الخاصة بك أكبر بينما تساعد أيضًا في ربط منطقة بأخرى. يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الممرات أيضًا في تقسيم الحديقة إلى أقسام مختلفة، وإنشاء زوايا خاصة أو مناطق لأغراض مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتناسب تمامًا مع أسرة الزهور المنحنية، وهي فكرة رائعة للمناظر الطبيعية تجعل أي ساحة أمامية تبدو باهظة الثمن.
نصائح لاستخدام المسارات المنحنية للحصول على مظهر طبيعي للحديقة
لرسم مسار منحني بنجاح في تصميم حديقتك، هناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها. في البداية، استخدم الانحناءات اللطيفة بدلاً من الانحناءات الضيقة لتحقيق شعور أكثر راحة عند التنقل بين أجزاء مختلفة من الفناء. ومع ذلك، ستحتاج أيضًا إلى قياس مدى ضيق المنحنيات وفقًا لحجم المساحة – ضع في اعتبارك أن الأقواس الكبيرة جدًا أكثر ملاءمة للمساحات الأكبر. استخدم الحدود، مثل الحجارة الطبيعية، على طول الممرات لثني الأشخاص والحيوانات الأليفة عن اتباع الطرق المختصرة. قم بتكرار الممرات الدائرية الناعمة في المناظر الطبيعية الخاصة بك مع مجموعة مختارة من العناصر الدائرية، مثل الأقواس أو الأثاث الخارجي أو الجدران الاستنادية المنحنية التي تصنعها بنفسك. وقد يبدو الأمر سخيفًا، لكن لا تنس أن تفكر في المكان الذي يؤدي إليه طريقك – فستشعر بحديقتك في أفضل حال إذا كان للممشى وجهة معينة.
بمجرد التفكير في عناصر التصميم هذه، فقد حان الوقت للنظر في بعض المخاوف العملية. لتسهيل الحركة في مساحتك الخارجية، اجعل عرض الممرات من 3 إلى 5 أقدام – لا تنس أنك قد تحتاج إلى دفع عربة يدوية على طول المسار، أو قد ترغب في أن تكون قادرًا على استيعاب الزوار على الكراسي المتحركة. بمجرد الانتهاء من التخطيط لتصميم حديقتك ذات المظهر الطبيعي وحان وقت تثبيت المسار، تأكد من وضع علامة عليه بخرطوم أو حبل أو خيط قبل وضع المواد الخاصة بك، بحيث يكون لديك رؤية واضحة لما سيبدو عليه عنصر المناظر الطبيعية النهائي في مساحتك الخاصة.