اختيار تصميم الستارة الذي يجعل مساحتك تبدو مبتذلة وعفا عليها الزمن

من ناحية، الستائر الرأسية متعددة الاستخدامات وعملية، ولا يعتقد العديد من المحترفين أنها ميزة قديمة، لكن مصممي الديكور الداخلي الآخرين يختلفون مع ذلك. في الواقع، يوضح المصمم الداخلي ونجم HGTV، Nate Berkus، أن الستائر الرأسية أصبحت شيئًا من الماضي، ويجب على المرء أن ينظر إلى الستائر والأقمشة الأخرى كبديل أكثر أناقة. إنهم يميلون إلى أن يكونوا قذرين للعين، وهم صاخبون. قد يكون من الصعب الهروب من الشعور الباهت والمؤقت لهذه الأنواع من علاجات النوافذ. لذلك، فمن المنطقي أنك قد ترغب في النظر في مظاهر أخرى.

لحسن الحظ، هناك الكثير من معالجات النوافذ الأخرى التي يمكنك استخدامها بدلاً من الستائر الرأسية القياسية التي تتميز بالأناقة والمتانة الجمالية، سواء كنت بحاجة إلى استبدالها بالنوافذ الكبيرة، أو الأبواب الزجاجية المنزلقة، أو حتى أبواب الفناء. على سبيل المثال، تعتبر الظلال الخلوية علاجًا خالدًا للنوافذ وسيعود بالتأكيد في عام 2025. فهي لا توفر عزلًا عمليًا فحسب، بل إنها رائعة في نشر الضوء، ولكن هناك مجموعة متنوعة من الظلال والأحجام والمواد المختلفة التي يمكن أن تكمل أسلوبك أيضًا. تعتبر الظلال الرومانية نوعًا آخر من معالجة النوافذ التي يمكنك استخدامها بدلاً من الستائر الرأسية، وهي أنيقة بقدر ما هي عملية. بالإضافة إلى ذلك، فهي رائعة لجميع أنواع المناخات المختلفة للحفاظ على منزلك في درجة حرارة مريحة. يمكن أن تستوعب مجموعة متنوعة من الأنماط الداخلية المختلفة، بدءًا من المزرعة الحديثة وحتى الديكور الانتقالي.