اختيار تصميم الستارة الذي يجعل مساحتك تبدو مبتذلة وعفا عليها الزمن

تعد النوافذ الخاصة بك جزءًا أساسيًا من التصميم العام لمنزلك، ويمكن لبعض معالجات النوافذ أن تحدث فرقًا كبيرًا. لا تريد فقط أن تكون ستائرك عملية في الحفاظ على منزلك في درجة حرارة مثالية، ولكن من منظور التصميم، تريد أن تكون هذه المناطق جذابة بصريًا ومتماسكة مع بقية منزلك. ومع ذلك، فمن المنطقي أن تتجنب تمامًا خيارات التصميم القديمة التي تجعل منزلك على الطراز القديم. أحد هذه القرارات المبتذلة يشمل الستائر الرأسية، والتي، لسوء الحظ، أصبحت علاجًا شائعًا للنوافذ يستخدم الآن في المنازل.
الستائر الرأسية هي سمة شائعة في المنازل، وخاصة من الثمانينات والتسعينات. لكنها الآن مرتبطة بكونها رخيصة الثمن، ومعالجات النوافذ المؤقتة التي تجدها في الأماكن الصناعية وغرف الفنادق، والتي تحرم المنازل من طابعها الخاص ودفئها. ناهيك عن أن الستائر غالبًا ما تسقط وتتآكل بسهولة. لحسن الحظ، هناك علاجات بديلة للنوافذ أكثر متانة، وأكثر جمالية، ولن تجعلك تبحث باستمرار عن الإصلاح كثيرًا – مثل الستائر الرومانية، والظلال الدوارة، والظلال الخلوية.
الستائر التي يجب عليك استخدامها بدلا من الستائر الرأسية
من ناحية، الستائر الرأسية متعددة الاستخدامات وعملية، ولا يعتقد العديد من المحترفين أنها ميزة قديمة، لكن مصممي الديكور الداخلي الآخرين يختلفون مع ذلك. في الواقع، يوضح المصمم الداخلي ونجم HGTV، Nate Berkus، أن الستائر الرأسية أصبحت شيئًا من الماضي، ويجب على المرء أن ينظر إلى الستائر والأقمشة الأخرى كبديل أكثر أناقة. إنهم يميلون إلى أن يكونوا قذرين للعين، وهم صاخبون. قد يكون من الصعب الهروب من الشعور الباهت والمؤقت لهذه الأنواع من علاجات النوافذ. لذلك، فمن المنطقي أنك قد ترغب في النظر في مظاهر أخرى.
لحسن الحظ، هناك الكثير من معالجات النوافذ الأخرى التي يمكنك استخدامها بدلاً من الستائر الرأسية القياسية التي تتميز بالأناقة والمتانة الجمالية، سواء كنت بحاجة إلى استبدالها بالنوافذ الكبيرة، أو الأبواب الزجاجية المنزلقة، أو حتى أبواب الفناء. على سبيل المثال، تعتبر الظلال الخلوية علاجًا خالدًا للنوافذ وسيعود بالتأكيد في عام 2025. فهي لا توفر عزلًا عمليًا فحسب، بل إنها رائعة في نشر الضوء، ولكن هناك مجموعة متنوعة من الظلال والأحجام والمواد المختلفة التي يمكن أن تكمل أسلوبك أيضًا. تعتبر الظلال الرومانية نوعًا آخر من معالجة النوافذ التي يمكنك استخدامها بدلاً من الستائر الرأسية، وهي أنيقة بقدر ما هي عملية. بالإضافة إلى ذلك، فهي رائعة لجميع أنواع المناخات المختلفة للحفاظ على منزلك في درجة حرارة مريحة. يمكن أن تستوعب مجموعة متنوعة من الأنماط الداخلية المختلفة، بدءًا من المزرعة الحديثة وحتى الديكور الانتقالي.