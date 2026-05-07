اختيار مارثا ستيوارت للزهور لحديقة ربيع جميلة

خبيرة المنزل والحديقة الشهيرة مارثا ستيوارت دائمًا ما تكون مليئة بالنصائح لزراعة الزهور. إنها مورد رائع يجب البحث عنه للحصول على المعرفة والإلهام في مجال البستنة. في منشور حديث لها على Instagram، شاركت لقطات من حديقتها الخضراء المليئة باختيارها المفضل من زهور الربيع – زهرة التيوليب المحبوبة (Tulipa spp). “ينمو الكثير ويزدهر حول مزرعتي، بما في ذلك زهور التوليب المبهرجة ذات الألوان الزاهية،” شارك ستيوارت في منشور على Martha Up Close and Personal، “من المثير جدًا رؤية مساحات الألوان في أسرة الحديقة بعد شتاء رمادي كئيب وبارد.” تمتلئ مزرعتها بمجموعة من أصناف التوليب المذهلة بدءًا من التقليدية وحتى المزركشة والخيالية.

في حين أن الكثير من الناس قد يفترضون أن زهور التيوليب تأتي من هولندا، إلا أنها في الواقع تمت زراعتها في تركيا. لقد اكتسبت شعبية في أوروبا في القرن السابع عشر وأصبحت المفضلة منذ ذلك الحين. مع مرور السنين، ظهرت أزهار مزدوجة مبهرجة وزهور التوليب الهجينة بكل الألوان باستثناء اللون الأزرق. بعض الجمال الذي تمتلكه ستيوارت في حديقتها يشمل “Verona Sunrise” و”Rosy Diamond” و”Sanne” من بين أشياء أخرى كثيرة.

يمكن أن يتراوح طول زهور التوليب من 6 بوصات إلى 2 قدم. يتوج كل ساق بزهرة على شكل كوب وعادة ما تحتوي على ورقتين إلى ستة أوراق طويلة زرقاء وخضراء. على الرغم من أنها تعتبر من النباتات المعمرة، إلا أن بعض أنواع التيوليب لا تظهر بشكل موثوق كل عام. غالبًا ما يتعامل البستانيون مع زهور التوليب على أنها نباتات سنوية ويزرعون بصيلات جديدة كل خريف. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في المناطق القاسية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، فمن المرجح أن ترى زهور التيوليب الخاصة بك تعود كل ربيع. المناطق الغربية الجبلية ذات الشتاء البارد الرطب أكثر استعدادًا لرؤية عودة زهور التوليب بشكل دائم.