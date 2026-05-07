اختيار مارثا ستيوارت للزهور لحديقة ربيع جميلة

خبيرة المنزل والحديقة الشهيرة مارثا ستيوارت دائمًا ما تكون مليئة بالنصائح لزراعة الزهور. إنها مورد رائع يجب البحث عنه للحصول على المعرفة والإلهام في مجال البستنة. في منشور حديث لها على Instagram، شاركت لقطات من حديقتها الخضراء المليئة باختيارها المفضل من زهور الربيع – زهرة التيوليب المحبوبة (Tulipa spp). “ينمو الكثير ويزدهر حول مزرعتي، بما في ذلك زهور التوليب المبهرجة ذات الألوان الزاهية،” شارك ستيوارت في منشور على Martha Up Close and Personal، “من المثير جدًا رؤية مساحات الألوان في أسرة الحديقة بعد شتاء رمادي كئيب وبارد.” تمتلئ مزرعتها بمجموعة من أصناف التوليب المذهلة بدءًا من التقليدية وحتى المزركشة والخيالية.
في حين أن الكثير من الناس قد يفترضون أن زهور التيوليب تأتي من هولندا، إلا أنها في الواقع تمت زراعتها في تركيا. لقد اكتسبت شعبية في أوروبا في القرن السابع عشر وأصبحت المفضلة منذ ذلك الحين. مع مرور السنين، ظهرت أزهار مزدوجة مبهرجة وزهور التوليب الهجينة بكل الألوان باستثناء اللون الأزرق. بعض الجمال الذي تمتلكه ستيوارت في حديقتها يشمل “Verona Sunrise” و”Rosy Diamond” و”Sanne” من بين أشياء أخرى كثيرة.
يمكن أن يتراوح طول زهور التوليب من 6 بوصات إلى 2 قدم. يتوج كل ساق بزهرة على شكل كوب وعادة ما تحتوي على ورقتين إلى ستة أوراق طويلة زرقاء وخضراء. على الرغم من أنها تعتبر من النباتات المعمرة، إلا أن بعض أنواع التيوليب لا تظهر بشكل موثوق كل عام. غالبًا ما يتعامل البستانيون مع زهور التوليب على أنها نباتات سنوية ويزرعون بصيلات جديدة كل خريف. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في المناطق القاسية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، فمن المرجح أن ترى زهور التيوليب الخاصة بك تعود كل ربيع. المناطق الغربية الجبلية ذات الشتاء البارد الرطب أكثر استعدادًا لرؤية عودة زهور التوليب بشكل دائم.
كيفية زراعة حديقة مستوحاة من مارثا ستيوارت مليئة بزهور التوليب
تمامًا مثل البستانيين في ستيوارت، يجب أن تهدف إلى زرع زهور التوليب في الأرض لمدة 6 إلى 8 أسابيع قبل أن تتجمد الأرض في الخريف. إذا لم تتمكن من زراعة زهور التوليب في الخريف، فربما تتساءل عما إذا كان بإمكانك زراعة زهور التوليب في الربيع. على الرغم من أنه يمكنك فعل ذلك من الناحية الفنية، إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن نباتاتك سوف تزدهر. يحتاج نبات التوليب إلى فترة من الظروف الباردة لينمو بنجاح. إذا وجدت بصيلات التوليب في الربيع ولم تكن طرية، فيمكنك بالتأكيد زراعتها – فقط كن مستعدًا لأنها قد لا تزدهر.
اختر مكانًا يمكن أن تتلقى فيه أزهار التوليب أشعة الشمس الكاملة أو الجزئية. تفضل هذه الزهور أيضًا التربة الخصبة جيدة التصريف. للحصول على أقوى النباتات، قم بخلط 2 إلى 4 بوصات من السماد في تربتك قبل الزراعة. دفن المصابيح بحيث تكون النهاية المدببة متجهة للأعلى، بعمق حوالي 8 بوصات. قم بتغطيتها بإحكام بالتربة والماء مباشرة بعد الزراعة. إذا كنت تزرعها بشكل دائم، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة زهور التوليب في حديقتك على النمو بقوة. ضع السماد كل عام وامنحهم جرعة صحية من وجبة العظام عندما تظهر في الربيع.
بمجرد استنفاد أزهارك، قم بقتلها على الفور ولكن احتفظ بالأوراق لمدة 6 أسابيع تقريبًا حتى تتمكن من الاستمرار في جمع الطاقة التي تحتاجها لتتمكن من البقاء خلال فصل الشتاء. إذا وضعت كل هذه النصائح في الاعتبار أثناء زراعة زهور التوليب والعناية بها، فسوف تحصل على حديقة ستفخر بها مارثا ستيوارت!