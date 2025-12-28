ادعاءات دونالد ترامب بشأن جداول لقاحات الأطفال خاطئة تمامًا – إليكم الحقيقة

شارك الرئيس دونالد ترامب بعض المعلومات الخاطئة في مائدة مستديرة في 8 ديسمبر 2025. وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم إنهاء الولايات الفيدرالية للقاحات، ادعى الرئيس أنه يتعين على الرضع تلقي 88 لقاحًا في زيارة طبيب واحدة. “أعتقد أننا نلتقط 88 لقطة مختلفة كلها مجمعة في صورة واحدة،” أعلن أمام الغرفة المليئة بهيئة الصحافة بالبيت الأبيض، “وسنقوم بتقليلها بشكل كبير للغاية” (عبر موقع يوتيوب).
في الواقع، وفقًا لتحديث أغسطس 2025 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُنصح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بتلقي 27 جرعة لقاح على مدار 15 شهرًا. قبل سن 18 عامًا، يجب أن يتلقى الأطفال 14 جرعة لقاح إضافية. في المجمل، يُنصح القصر بشدة بتلقي حوالي 40 جرعة، وهو أقل من نصف ادعاء الرئيس ترامب. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن هذا العدد يتضمن الجرعات السنوية الموصى بها للأشخاص من جميع الأعمار، مثل لقاحات كوفيد وتطعيمات الأنفلونزا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الرئيس مثل هذا العدد الكبير عند مناقشة توصيات التحصين الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض. في أكتوبر 2025، ادعى ترامب أنه تم حقن 82 لقاحًا للرضع عند حضور موعد مع طبيب واحد، قائلاً: “عندما تعطي 82 لقاحًا في جرعة واحدة لطفل لم يتشكل بعد، فهذا يعني الكثير من اللقاحات” (عبر Live Fox Now).
ردد آر إف كيه جونيور الكثير من خطابات ترامب
لطالما اعتبر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أحد ركائز النصائح الطبية وإرشادات الصحة العامة للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد. لعقود من الزمن، اعتبرت المنظمة التطعيمات بمثابة إجراء آمن لحماية المواطنين في الولايات المتحدة وحول العالم من الأمراض الخطيرة والمعدية. لقد تم اختبار اللقاحات بدقة واستخدمت على نطاق واسع خلال هذه الفترة، حيث تعود جذورها في الممارسة الطبية إلى أكثر من 200 عام. ومع ذلك، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع روبرت إف كينيدي جونيور كوزير للصحة والخدمات الإنسانية (HHS)، تسببت المعلومات الخاطئة في تكهنات واسعة النطاق حول طريقة التحصين المجربة والحقيقية (حسب بي بي سي). من بين ادعاءات كينيدي المثيرة للجدل أن الأطفال غير البيض قد يكونون عرضة بشكل خاص للضرر الناجم عن التطعيمات (عبر NPR)، الأمر الذي شجع الخطاب المناهض للتطعيم وأدى إلى التراجع المقترح عن جداول تحصين الأطفال (عبر النائب جون ب. لارسون).
أعرب الأطباء عن معارضتهم للتردد في تناول اللقاح، ونصحوا بسلامة التطعيم وأهميته. وأوضح الدكتور سواثي مانافا جوثام، وهو طبيب أطفال متخصص في الأمراض المعدية، هذا الدور الحاسم للقاحات للجمعية الطبية الأمريكية: “أحد انتصارات الطب في القرن العشرين هو أن اللقاحات قللت بشكل كبير من وفيات الرضع والأطفال، إلى جانب تدابير الصحة العامة الأخرى، والتحصين هو أحد أقوى تدابير الصحة العامة لدينا”. هذا هو الشعور الذي رددته الدكتورة كريستين والش في مقال نشره معهد سابين للقاحات: “اللقاحات هي من بين التدخلات الطبية الأكثر أمانًا والتي يمكن أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا من حيث الوقاية من المرض والوفاة”. “إن تطعيم طفلك منخفض المخاطر للغاية، وقد ثبت أنه يساعد في حمايته من الأمراض الفتاكة.”
لقد شهدنا بالفعل ارتفاعا في حالات الحصبة
اعتبارًا من ديسمبر 2025، كان هناك ما يقرب من 2000 حالة حصبة في الولايات المتحدة، معظمهم من الأطفال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. وفقا لجامعة هارفارد هيلث، كانت المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها حالات الحصبة إلى هذا الحد في الولايات المتحدة قبل 25 عاما، في عام 2000. في ذلك الوقت، تم تصنيف الحصبة كمرض تم القضاء عليه في الولايات المتحدة، ولكن لسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه الآن. فلماذا يحدث هذا؟
وفي محادثة على بودكاست UChicago News قدمتها جامعة شيكاغو، أوضح مدير قسم الأمراض المعدية للأطفال في جامعة نيويورك، الدكتور آدم راتنر، أن ارتفاع التردد في اللقاحات والمحادثات المناهضة للتطعيم قد أدى إلى ظهور المرض. قبل اللقاحات، كانت الحصبة مسؤولة عن ارتفاع معدل وفيات الأطفال بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض. لكن اللقاحات عملت على منع ذلك، بحسب راتنر. وقال: “الوفاة في مرحلة الطفولة أصبحت أقل شيوعا الآن مما كانت عليه من قبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير، ولكن ليس حصرا، إلى التطعيم”.
في مواجهة هذا التفشي، دعت منظمة اليونيسف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهمية التطعيمات، قائلة: “إن لقاحات الحصبة آمنة. توفر جرعتان من لقاح يحتوي على الحصبة حماية بنسبة 99 بالمائة من الحصبة مدى الحياة. ولا ينبغي لأي طفل أن يخاطر بمضاعفات صحية خطيرة أو الموت بسبب الإصابة بالحصبة”.