ادعاءات دونالد ترامب بشأن جداول لقاحات الأطفال خاطئة تمامًا – إليكم الحقيقة

شارك الرئيس دونالد ترامب بعض المعلومات الخاطئة في مائدة مستديرة في 8 ديسمبر 2025. وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم إنهاء الولايات الفيدرالية للقاحات، ادعى الرئيس أنه يتعين على الرضع تلقي 88 لقاحًا في زيارة طبيب واحدة. “أعتقد أننا نلتقط 88 لقطة مختلفة كلها مجمعة في صورة واحدة،” أعلن أمام الغرفة المليئة بهيئة الصحافة بالبيت الأبيض، “وسنقوم بتقليلها بشكل كبير للغاية” (عبر موقع يوتيوب).

في الواقع، وفقًا لتحديث أغسطس 2025 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُنصح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بتلقي 27 جرعة لقاح على مدار 15 شهرًا. قبل سن 18 عامًا، يجب أن يتلقى الأطفال 14 جرعة لقاح إضافية. في المجمل، يُنصح القصر بشدة بتلقي حوالي 40 جرعة، وهو أقل من نصف ادعاء الرئيس ترامب. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن هذا العدد يتضمن الجرعات السنوية الموصى بها للأشخاص من جميع الأعمار، مثل لقاحات كوفيد وتطعيمات الأنفلونزا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الرئيس مثل هذا العدد الكبير عند مناقشة توصيات التحصين الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض. في أكتوبر 2025، ادعى ترامب أنه تم حقن 82 لقاحًا للرضع عند حضور موعد مع طبيب واحد، قائلاً: “عندما تعطي 82 لقاحًا في جرعة واحدة لطفل لم يتشكل بعد، فهذا يعني الكثير من اللقاحات” (عبر Live Fox Now).