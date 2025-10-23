ادعى مقاتل UFC أرنولد ألين أنه تعرض للهجوم بالضرب في شوارع مونتريال بكندا وهو لا يتحدث الفرنسية

ادعى مقاتل بريطاني للفنون القتالية المختلطة أنه تعرض لهجوم أثناء سيره في شوارع مونتريال بكندا، لأنه لم يكن يتحدث الفرنسية.

أسقط أرنولد ألين ذو وزن الريشة في UFC الأخبار المفاجئة يوم الثلاثاء أثناء قيامه بمعاينة البطاقة الخاصة بـ UFC 321 يوم السبت.

وقال ألين على قناته على موقع يوتيوب: “لقد تعرضت للضرب في الشارع لأنني لم أتحدث الفرنسية”. “لقد قفزت لأنني لم أتحدث الفرنسية.

وقال: “هذا هو كل ما تعنيه الكدمات”، في إشارة إلى الجروح العديدة التي أصيب بها في الوجه، بما في ذلك كدمتين بحجم الإبهام، واحدة تحت كل عين.

وقال لمشاهديه: “لا تقلقوا بشأن ذلك”.

وأسقط الشاب البالغ من العمر 31 عاماً الموضوع سريعاً، دون أن يذكر تفاصيل أي شيء آخر عن الهجوم المزعوم في المدينة الناطقة بالفرنسية.

يتدرب ألين من Tristar Gym في مونتريال تحت قيادة فراس الذهبي.

ولم يكشف عما كان يفعله بالضبط في كندا إلى جانب “التدريب على الأشياء”.

يصنف المقاتل 20-3-0 حاليًا ضمن المراكز العشرة الأولى في فئة وزن الريشة، لكنه لم يكن في المثمن منذ فوزه على جيجا تشيكادزه في 7 يوليو 2024، في مانشستر، إنجلترا.

يستمر الغياب لمدة عام ونصف في خط ألين لكونه أحد المقاتلين النشطين الأكثر انعزالًا في UFC.

خاض ألين نوبتين في عام 2022، وهي حالة نادرة في مسيرته التي استمرت عقدًا من الزمن حيث خاض عدة معارك في نفس السنة التقويمية.

لقد فاز في كل قتال، حيث أطاح بدان هوكر في الجولة الأولى في 19 مارس قبل أن يحتل المركز الخامس في TKO ثم كالفن كاكار خلال مباراة الحدث الرئيسي في لاس فيغاس في 29 أكتوبر.

قال ألين إنه خاض المعركة الثانية لأنه أتيحت له الفرصة لإثبات مكانته داخل القسم.

وقال ألين لصحيفة The Post قبل النزال: “إنها الفرصة التي أريدها ضد الرجل الذي أريد قتاله. إنه رقم 5 في (تصنيفات UFC) لسبب ما، وأريد أن أضع نفسي في مستوى النخبة هذا”.

قال: “بمجرد أن وصلت إلى التصنيف، كنت حول التصنيف في نفس المكان. السبب الوحيد الذي جعلني أطلب هذه المعركة هو لأنه كان أعلى مني. لقد كان هو الذي يفوقني، وكان هو السبب الأكثر منطقية”.

وكان ألين قد حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ لتورطه في شجار في حانة في موطنه إبسويتش بإنجلترا، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وأفادت الصحيفة أنه أقر بأنه مذنب في القتال العلني بعد أن سُكر وهاجم صاحب حانة أثناء محاولته “حماية صديقته”.