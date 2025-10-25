ارتبط بريان كاشمان بـ “حماقة” المباراة الفاصلة – ولهذا السبب لا ينبغي أن يكون كذلك

عاد فريق دودجرز إلى بطولة العالم مرة أخرى، ويتطلعون للفوز بالبطولة الثانية على التوالي والثالثة في السنوات الست الماضية.

هناك الكثير بالنسبة لنظرية بريان كاشمان القائلة بأن التصفيات هي “عملية هراء”.

هناك مشكلة واحدة فقط: لم يقل كاشمان ذلك مطلقًا.

العبارة التي غالبًا ما تُنسب إلى المدير العام لفريق يانكيز – سواء في وسائل الإعلام أو في الراديو الحواري – تأتي من صديقه بيلي بين، من بين آخرين، الذي كان المدير العام لفريق أوكلاند أ في عام 2003 في عام 2003، وقال: “بطولة ما بعد الموسم لدينا هي مجرد بطولة. نحن نلعب من أجل الحق في الدخول في تلك البطولة. ثم يمكن أن يكون حماقة. جمال لعبة البيسبول هو أن أفضل الفرق تصل إلى ما بعد الموسم أكثر من 162 ألعاب. التناقض هو أن الفريق الأفضل لا يفوز دائمًا في التصفيات.