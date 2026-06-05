ارتداها الجميع في الثمانينات – لكن قدميك تلوحان بالأعلام الحمراء عند عودتهما

في حالة فاتتك، عادت الجيلي! في مارس 2026، اجتاحت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة Chloé الإنترنت عندما أطلقت حذاءها الجديد تمامًا لفصل الصيف: حذاء جيلي بسعر 670 دولارًا مكتمل بمقدمة مفتوحة وكعب صغير بظلال من اللون الوردي المحمر والنعناع والبني العنبر والرمادي الرمادي. كما ذكرت صحيفة Bustle، بعد ظهورها لأول مرة، انفجرت عمليات البحث على Google عن كل من “أحذية الباليه المسطحة” و”الجيلي ميول”.
ومع ذلك، بعد شهرين من وصول الحذاء الجديد إلى مكان الحادث، أصدر أحد مستخدمي X تحذيرًا بخصوص الأحذية. وحذروا قائلاً: “عندما كنت طفلاً في أواخر القرن العشرين (1983)، من فضلك استمع عندما أقول لك إن هذه الأحذية ستدمر قدميك”. وأضافوا: “سوف يمزقونها إلى أشلاء ذات رائحة كريهة لا يمكن التعرف عليها، وسوف يقطعون جلدك مثل شفرات الحلاقة. ستعتقد أنك الاستثناء. أنت لست كذلك. أتمنى ألا يتعاون جانبي مرة أخرى أبدًا إذا كنت أكذب”.
ولكن لا تأخذ فقط كلمة Twitterverse على محمل الجد. هناك الكثير من الأدلة الداعمة التي تثبت أن قدميك تلوحان بأعلام حمراء بشدة عند عودة الأحذية الهلامية سيئة السمعة.
معظم الأحذية الهلامية مصنوعة من البلاستيك PVC، وهي مادة مؤلمة في أحسن الأحوال
للأسف، ليست كل أنواع الجيلي تُصنع بنفس الطريقة. في حين أن زوج Chloé المتطور تم تصميمه من مادة TPU الشفافة (البولي يوريثين الحراري)، وهي مادة تميل إلى أن تكون أكثر مرونة وقابلة للتنفس، فإن معظم الإصدارات ذات الأسعار المعقولة من الجيلي تتكون من PVC (كلوريد البوليفينيل)، وهي نفس المادة الرهيبة من الثمانينيات التي كانت تنبح كلاب الجميع بحلول وقت الغداء.
وكما يقول المثل القديم، الجهل نعمة. في الثمانينيات من القرن الماضي، لم يكن لدى عشاق الموضة وعشاق الأحذية أي وسيلة لمعرفة مدى فظاعة تلك الأحذية الهلامية الشفافة الصغيرة اللطيفة، في ظلال مختلفة من البلاستيك PVC اللامع، لأقدامهم. للأسف، كل هذا الجيلي اللامع ليس ذهبًا. في أغلب الأحيان، بعد ساعات قليلة فقط من حرارة الصيف، كانت أسنانهم الحلوة تبكي من الألم، وكانت كاحليهم وكعوبهم تظهر عليها بثور بحجم ولاية تكساس، وتحت السطح، كان من المؤكد تقريبًا أن تكون القدم و/أو فطر الأظافر سيئة نتيجة للرطوبة المحبوسة داخل الأحذية البلاستيكية الصمغية، يشبه إلى حد كبير ما يحدث عندما تتوقف عن ارتداء الجوارب مع الأحذية. “في بعض الأحيان، تصبح هذه الأحذية الهلامية ساخنة جدًا، لذا يمكن أن تصاب بالاحتكاك والبثور، ويمكن أن تؤدي البيئة البلاستيكية لحذاء الجيلي إلى فطريات القدم”، أوضحت الدكتورة ليزلي روبنسون، العميد المساعد المؤقت للشؤون الأكاديمية في كلية طب علاج الأرجل بجامعة تمبل في فيلادلفيا، لموقع HuffPost في يوليو 2025.
لذا، أه، نعم، تفضل وأضف أحذية هلامية بلاستيكية من مادة PVC إلى قائمة الأحذية المتزايدة باستمرار والتي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لقدميك. سوف قدميك شكرا لك.