في حالة فاتتك، عادت الجيلي! في مارس 2026، اجتاحت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة Chloé الإنترنت عندما أطلقت حذاءها الجديد تمامًا لفصل الصيف: حذاء جيلي بسعر 670 دولارًا مكتمل بمقدمة مفتوحة وكعب صغير بظلال من اللون الوردي المحمر والنعناع والبني العنبر والرمادي الرمادي. كما ذكرت صحيفة Bustle، بعد ظهورها لأول مرة، انفجرت عمليات البحث على Google عن كل من “أحذية الباليه المسطحة” و”الجيلي ميول”.

ومع ذلك، بعد شهرين من وصول الحذاء الجديد إلى مكان الحادث، أصدر أحد مستخدمي X تحذيرًا بخصوص الأحذية. وحذروا قائلاً: “عندما كنت طفلاً في أواخر القرن العشرين (1983)، من فضلك استمع عندما أقول لك إن هذه الأحذية ستدمر قدميك”. وأضافوا: “سوف يمزقونها إلى أشلاء ذات رائحة كريهة لا يمكن التعرف عليها، وسوف يقطعون جلدك مثل شفرات الحلاقة. ستعتقد أنك الاستثناء. أنت لست كذلك. أتمنى ألا يتعاون جانبي مرة أخرى أبدًا إذا كنت أكذب”.

ولكن لا تأخذ فقط كلمة Twitterverse على محمل الجد. هناك الكثير من الأدلة الداعمة التي تثبت أن قدميك تلوحان بأعلام حمراء بشدة عند عودة الأحذية الهلامية سيئة السمعة.