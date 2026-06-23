ارتفاع معدل تسجيل الأهداف في كأس العالم بنسبة 25 بالمئة – قد يكون ذلك بمثابة “القذيفة المدفع”

يتعرض حراس المرمى للحصار في كأس العالم الحالية، ويعتقد مدرب النمسا رالف رانجنيك أن كرة البطولة قد تكون جزءًا من السبب.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 تسجيل 121 هدفا خلال أول 40 مباراة، بمعدل يزيد قليلا عن ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وأعلى بنحو 25 بالمئة من نفس المرحلة من البطولة السابقة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

رانجنيك، المدرب المؤقت السابق لمانشستر يونايتد والذي تعرض لانتقادات لا تُنسى من قبل كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجده المضطربة في أولد ترافورد، كان لديه تقييم صريح للكرة بعد مشاهدة التسديدات وهي تتجه نحو المرمى.

وقال رانجنيك: “هذه الكرة سريعة مثل قذيفة المدفع”.

وأضاف مدرب النمسا أنه عندما يسدد اللاعبون الكرة بشكل نظيف يصبح “من الصعب للغاية إنقاذها”.

وقال الفيفا إن الكرة الرسمية صممت بدرزات عميقة لتحقيق “استقرار مثالي أثناء الرحلة”، بينما تهدف القبضة الإضافية إلى مساعدة اللاعبين على التسديد والمراوغة في الظروف الرطبة.

حتى الآن، استفاد المهاجمون من ذلك إلى أقصى حد.

لم يكن هناك سوى ثلاثة تعادلات سلبية خلال أول 40 مباراة، بينما سجل 88 لاعبًا مختلفًا. كما ساهمت ثمانية أهداف خاصة في ارتفاع العدد الإجمالي.

وتيرة التهديف وضعت البطولة على المسار الصحيح لتجاوز الرقم القياسي البالغ 172 هدفاً الذي حققته قطر في عام 2022، على الرغم من أن الشكل الموسع لهذا العام يجعل المقارنة غير مثالية.

وتضم بطولة كأس العالم 2026 48 فريقًا و104 مباريات، مقارنة بـ32 فريقًا و64 مباراة قبل أربع سنوات.

لكن حتى لو قيست هذه البطولة بمعدل 64 مباراة، فمن المتوقع أن تسجل هذه البطولة ما يقرب من 194 هدفاً – وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق.

الكرة ليست التفسير الوحيد الممكن.

تم تشغيل المباريات لفترة أطول بسبب زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع وإضافة فترات راحة، مما خلق المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف المتأخرة. كما أدى المجال الموسع إلى خلق فجوة أوسع في المواهب في بعض المباريات.

وأشار مدرب كولومبيا نيستور لورينزو إلى عامل آخر، قائلاً إن اللاعبين المهاجمين يتمتعون بحماية أكبر من قبل المسؤولين الآن عما كانوا عليه في الأجيال السابقة.

وقال لورنزو: “لم يكن لديهم هذه الحماية قبل حوالي 20 أو 30 عامًا، عندما كانوا يتعرضون للضرب بشكل أكبر، عندما كان اللعب الخشن أكثر شيوعًا”.

وجاءت الأهداف إلى حد كبير من لاعبين يلعبون في الدوريات الكبرى في أوروبا، وسجل أكثر من نصفها لاعبون من أندية في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

تصدر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز الطريق، في حين أن ريال مدريد وليفربول وإنتر ميامي من بين الأندية التي سجل لاعبوها أكبر عدد من الأهداف.

سيتم بث كل مباراة من مباريات كأس العالم FIFA إما على FOX أو FOX Sports 1. إذا لم يكن لديك كابل، فيمكنك الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية من DIRECTV لبث كل شيء.

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إجمالي أهداف إنتر ميامي يأتي بالكامل من ليونيل ميسي، الذي سجل خمسة أهداف في مباراتين للأرجنتين.

بالنسبة للجماهير، ساعد ارتفاع عدد الأهداف في خلق واحدة من أكثر البدايات إمتاعًا لكأس العالم في الذاكرة الحديثة.

بالنسبة لحراس المرمى، فإن الجمع بين الكرة الطائرة والمباريات الأطول والموهبة الهجومية التي لا هوادة فيها جعل الحياة أكثر إزعاجًا.