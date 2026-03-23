ارتفعت مبيعات أشرطة الكاسيت بشكل كبير – وقد تكون البرامج التلفزيونية المستوحاة من الثمانينيات هي السبب وراء ذلك

لقد كان من الممتع تشغيل شريط الكاسيت في جهاز Walkman وسماع نقرة التوقيع، أليس كذلك؟ ثم تضع سماعات الرأس ذات الأذن الإسفنجية، وتضغط على زر “تشغيل” البلاستيكي، وتترك الشريط يتدحرج، وفي النهاية ترجعه وتكرره. حتى يبلى الشريط بسبب البلى والتدهور المغناطيسي. ولكن لا يهم. وبفضل عودة شعبية أشرطة الكاسيت، يمكن للآخرين تجربة نفس الشيء، وخاصة الشباب. وقد لعبت البرامج التلفزيونية دوراً في هذا الانبعاث.
بدءًا من مسلسلي The American وThe Goldbergs (الذي تم بثهما في عام 2013) واستمرارًا حتى الموسم الأخير من Stranger Things في عام 2025، يسير صعود شعبية الكاسيت جنبًا إلى جنب مع ارتفاع شعبية البرامج التلفزيونية التي تعتمد على الثمانينيات. ومع ذلك، فإن طفرة الكاسيت هذه لا تأتي من الأشخاص الذين عاشوا فترة الثمانينيات، ولكن من الجيل Z (من مواليد 1997 إلى 2012) والحنين إلى وقت لم يسبق له مثيل. لقد رفعوا إجمالي مبيعات الكاسيت في الولايات المتحدة من 50000 وحدة فقط في عام 2014 إلى حوالي 436000 في عام 2023 (حسب معاينة الصناعة). وفي المقابل، أدى هذا إلى ظهور صناعة صغيرة كاملة من الأجهزة القديمة وألهم فنانين مثل أوليفيا رودريجو، وليدي غاغا، وتايلور سويفت، وحتى طلاب المدارس القديمة مثل ميتاليكا، لإصدار موسيقاهم على أشرطة الكاسيت.
تمثل البرامج التليفزيونية في حد ذاتها الوسيلة المثالية لتوصيل الموسيقى للناس. بعد كل شيء، إنهم يربطون مشاعر بعض الأغاني بشخصيات ومشاهد محددة جنبًا إلى جنب مع جميع منتجات الثمانينيات والأزياء ونماذج السيارات وتصميم المنازل وما إلى ذلك، مما يمكنك طلبه. بصرف النظر عن “The American” و”The Goldbergs” و”Stranger Things”، لدينا أيضًا مسلسلات مثل “Cobra Kai” و”GLOW” لنشكرها على مساعدتنا في إعادة أشرطة الكاسيت.
أشياء غريبة
من الواضح أن “الأشياء الغريبة” ستكون على رأس هذه القائمة. ما لم تكن تعيش تحت صخرة، فأنت تعرف كل شيء عن مجموعة الثمانينيات والعرض المشبع بالثمانينيات (والذي أخطأ أيضًا في بعض الأمور حول الثمانينيات). بدأ المسلسل باعتباره لغز جريمة قتل محصورًا ومؤرضًا في بلدة صغيرة وانتهى بذهاب رامبو نانسي إلى مقعد في بُعد صحراوي مترب وغير مشبع. في حين أن موسيقى الثمانينيات تناثرت في قطار الحنين إلى الماضي منذ موسمه الأول، مثل أغنية “Should I Stay or Does I Go” للمخرج The Clash، فقد انطلقت الأمور بالفعل في الموسم الرابع بفضل قوة كيت بوش.
حصلت مسيرة بوش المهنية على ضربة قوية في ذراعه بفضل الأطفال الخياليين من هوكينز بولاية إنديانا. أغنيتها المميزة من “Stranger Things” – المفضلة لشخصية ماكس، “Running Up That Hill (A Deal with God)” – أصبحت مشهورة بشكل لا يصدق من العرض حيث قفزت الأغنية من إجمالي 102 مليون استماع على Spotify إلى ما يقرب من 1.7 مليار وقت كتابة هذا التقرير. وارتفع عدد مستمعي بوش نفسها من حوالي 3 ملايين مستمع شهريًا إلى ما يقرب من 22 مليونًا. ونعم، دعونا لا ننسى أغنية فريق Metallica “Master of Puppets” من ألبوم عام 1986 الذي يحمل نفس الاسم، والذي ظهر أيضًا بشكل بارز في الموسم الرابع بفضل مهرجان القطع والسحق الملحمي الذي قام به إيدي مونسون قبل الموت في مقطعه الدعائي في فيلم Upside Down.
في نهاية المطاف، من الآمن أن نقول إن “الأشياء الغريبة” لعبت دورًا في عودة شريطنا الثقافي. في الواقع، لقد لعبت الدور الأكبر، على الأقل على الجانب التلفزيوني. وكما يقول المثل: لقد حدثت أشياء غريبة.
كوبرا كاي
كما تعلم منظمة “Karate Kid”، هناك شعار واحد فقط يمكنه اجتياز مونتاج بطولة الفنون القتالية: “أنت الأفضل على الإطلاق / لن يحبطك شيء على الإطلاق”. عرف هؤلاء OGs ذلك في عام 1984 عندما صدرت أغنية “The Karate Kid” وأغنية جو إسبوزيتو “أنت الأفضل”، وما زالوا يعرفون ذلك حتى اليوم. وكذلك يفعل الآخرون، وذلك بفضل البرنامج التلفزيوني الشهير “كوبرا كاي”، الذي ظهر لأول مرة في عام 2018 وانتهى في عام 2025.
منح فيلم “Cobra Kai” المشاهدين موكبًا من موسيقى الثمانينيات، مما أدى إلى إنشاء ما أطلق عليه أحد المعجبين على موقع YouTube “أعظم موسيقى تصويرية لموسيقى الروك على الإطلاق” (وكان ذلك بعد الموسمين الأولين فقط). في تلك الأقساط وحدها، حصلنا على Ratt، وPoison (لكن ليس سم الفئران)، وTwisted Sister، وREO Speedwagon، وQueen، وAC/DC، وWhitesnake. يوجد أيضًا هذا الجزء في الموسم الأول حيث يتحدث الصديقان الأعداء جوني لورانس ودانيال لاروسو (يصورهما ويليام زابكا ورالف ماتشيو، على التوالي) عن REO Speedwagon ويستمعان إليه أثناء القيادة (والغناء بالطبع). آه نعم، وفي الموسم السادس، قام الممثلان بتكرار مونتاج “أنت الأفضل” المذكور أعلاه، ممزوجًا بردود الاتصال لفيلم 1984، مثل ماتشيو وهو يتظاهر بركلة رافعة على شاطئ البحر على جذع خشبي. الآن هذه خدمة المعجبين.
كشهادة على قوة خدمة المعجبين هذه (وحنين الثمانينيات بشكل عام)، قال متجر الموسيقى La Rola في تيخوانا إن أشرطة الكاسيت من الفرق الموسيقية المميزة في “Cobra Kai” تباع مثل الكعك الساخن على وجه التحديد بسبب العرض. حتى أن الآباء والأطفال استخدموها للتنزه معًا. وقال مالك لا رولا لصحيفة سان دييغو ريدر: “إنهم يتدربون ويتدربون عليها”.
يشع
أصيب المعجبون بخيبة أمل عندما لم يتم تجديد الدراما الكوميدية “GLOW” للموسم الرابع بسبب تفشي الفيروس الذي لن يتم ذكر اسمه في عام 2020. في مقابلة مع Decider، وصفت الممثلة أليسون بري – التي ارتدت بعض الشعر والمكياج والأزياء القاتلة في العرض – الإلغاء بأنه “الحسرة الكبرى في مسيرتي المهنية”. نذكر الشعر والمكياج والأزياء في حال لم يكن القارئ على دراية بـ “GLOW”، الذي كان مستوحى من برنامج تلفزيوني واقعي من الثمانينيات بعنوان “Gorgeous Ladies of Wrestling”. استمر العرض الحقيقي من عام 1986 إلى عام 1990، واستمر العرض المبني على أساس من عام 2017 إلى عام 2019. ونعم، كان الأخير مليئًا بموسيقى الثمانينيات.
بالمقارنة مع “Cobra Kai”، فإن الموسيقى التصويرية لـ “GLOW” أكثر عمقًا بعض الشيء. ومع ذلك، هناك بعض الأغاني الكبيرة فيه، مثل أغنية “Under Pressure” لفرقة Queen وDavid Bowie وأغنية Rock You Like a Hurricane لفرقة Scorpion. وانظروا، هناك فيلم “Running Up That Hill (A Deal With God)” لكيت بوش. مرة أخرى. لكن حسنًا، حسنًا، حسنًا، استخدمت أغنية “GLOW” تلك الأغنية في عام 2019، وليس في عام 2022 مثل “Stranger Things”. تحقق وتزاوج، الإخوة دوفر. تغطي بقية الموسيقى التصويرية لـ “GLOW” كل شيء بدءًا من Pat Benatar وحتى Tears for Fears وPatti LaBelle وJourney والمزيد، وكل منها مصمم خصيصًا لمشهد ونقطة حبكة معينة.
أحدثت أغنية “GLOW” ضجة كبيرة لجعل الناس يتحدثون عن موسيقى الثمانينيات. لا تصدقنا؟ ما عليك سوى إلقاء نظرة على مواضيع Reddit التي أنشأها المعجبون وقائمة الأغاني هذه على Business Insider. لا شك أن العرض ساعد في إلهام مبيعات الكاسيت التي تحركها الحنين إلى الماضي، والتي يمكن أن تساعد أغاني الثمانينيات على الاستمرار في التألق والدوران في شكلها الأصلي على شكل شريط.
الأميركيون
العام هو 1981، وقد تم تنصيب رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة. في ذلك العام، ترحب بجيرانك الجدد، الذين يبدون وكأنهم زوجين جذابين ولكنهما في الواقع عملاء KGB يوازنون بين التجسس والحياة العائلية. عندما تقول مرحبًا، يعزف فيل كولينز تلك الطبلة الرائعة من أغنية “In the Air Tonight” (أغنية ذات معنى خفي عن طلاق كولينز) من ألبومه الأول عام 1981، “Face Value”. ما الفائدة هنا؟ النقطة المهمة هي أن “الأمريكيون” كان عرضًا رائعًا تدور أحداثه في الثمانينيات وأتاح فرصة عودة أشرطة الكاسيت، مكتملًا بموسيقى تصويرية من الثمانينيات تتبع تاريخ العقد.
كما هو الحال مع “GLOW”، تضمنت الموسيقى التصويرية لـ “The American” بعض الأغاني الناجحة، مثل “Morethan This” من تأليف Roxy Music، ومرة أخرى، “Under Pressure” من تأليف Queen وDavid Bowie. لكن العرض ركز أيضًا بشكل أكبر على المسارات الأقل شهرة مثل “ألعاب بلا حدود” لبيتر غابرييل، و”All Out of Love” بواسطة Air Supply، و”That’s Good” بواسطة Devo. على الرغم من أن المسلسل تدور أحداثه في الثمانينيات، إلا أنه لم يستخدم فترته الزمنية مثل هراوة الحنين إلى الماضي. لقد حدث أن القصة التي يجب روايتها يجب أن تدور أحداثها في الثمانينيات، ولن يكون من المنطقي حقًا سماع أغنية “Forget About Dre” أو شيء من هذا القبيل في الخلفية.
كان “الأمريكيون” أيضًا واحدًا من أوائل العروض الحديثة، حيث تم بثه من عام 2013 إلى عام 2018، على خلفية الثمانينيات بالكامل. يمكنك حتى رؤية الشخصيات تستخدم أشرطة الكاسيت في بعض المشاهد. وقد وضعها هذا في طليعة ازدهار الكاسيت وحدد وتيرة العروض الأخرى القادمة.
غولدبرغ
أخيرًا، لدينا عرض تدور أحداثه في الثمانينيات وتم إنتاجه بأسلوب المسلسلات الكوميدية في الثمانينيات والتي تعرضت للانتقاد إلى حد كبير من قبل النقاد ولكنها استمرت 10 مواسم على أي حال (2013 إلى 2023): “The Goldbergs”. هذه 10 مواسم من المراجع الثقافية في الثمانينات وما يجب أن يكون ميزانية كبيرة لترخيص الموسيقى، لأن الموسيقى التصويرية للعرض تبدو وكأنها من هو من الوحوش الناجحة. من المؤكد أن معظم الحلقات في جميع المواسم تضمنت أغنية رئيسية واحدة فقط، بينما احتوى بعضها على أغنيتين أو ثلاث. ولكن هذا لا يزال يعني إجمالي 333 أغنية.
للتوضيح، إليك عينة ضئيلة من مقطوعات الثمانينيات التي ظهرت في “The Goldbergs”: “Waiting for a Girl Like You” للأجنبي، و”The Final Countdown” لأوروبا، و”In Your Eyes” لبيتر غابرييل، و”Here I Go Again” لـ Whitesnake، و”Just Like Heaven” لـ The Cure، و”Hit Me with Your Best Shot” لبات بيناتار. في الأساس، الموسيقى التصويرية لأغنية “The Goldbergs” هي مثل تلك التي تحمل عنوان “Now That What I Call Music!” الألبومات (التي لا تزال قوية بالمناسبة – آخرها كان رقم 122). هذه مقارنة مناسبة، لأن تلك الألبومات المجمعة بدأت في عام 1983، ونعم، جاءت في شكل أشرطة كاسيت.
حتى بصرف النظر عن استخدام العرض لموسيقى الثمانينيات بشكل عام، فقد عرض “The Goldbergs” حلقات كاملة تدور حول أشرطة الكاسيت، مثل “12 Tapes for a Penny” للموسم الثالث. نشك في أنه يمكنك العثور على شرائط كاسيت رخيصة الثمن بعد الآن (سعر شريط “The Life of a Showgirl” لعام 2025 لتايلور سويفت هو 19.00 دولارًا لها
موقع إلكتروني
)، ولكن لا تقلق: هناك دائمًا Spotify.