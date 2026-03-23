ارتفعت مبيعات أشرطة الكاسيت بشكل كبير – وقد تكون البرامج التلفزيونية المستوحاة من الثمانينيات هي السبب وراء ذلك

لقد كان من الممتع تشغيل شريط الكاسيت في جهاز Walkman وسماع نقرة التوقيع، أليس كذلك؟ ثم تضع سماعات الرأس ذات الأذن الإسفنجية، وتضغط على زر “تشغيل” البلاستيكي، وتترك الشريط يتدحرج، وفي النهاية ترجعه وتكرره. حتى يبلى الشريط بسبب البلى والتدهور المغناطيسي. ولكن لا يهم. وبفضل عودة شعبية أشرطة الكاسيت، يمكن للآخرين تجربة نفس الشيء، وخاصة الشباب. وقد لعبت البرامج التلفزيونية دوراً في هذا الانبعاث.

بدءًا من مسلسلي The American وThe Goldbergs (الذي تم بثهما في عام 2013) واستمرارًا حتى الموسم الأخير من Stranger Things في عام 2025، يسير صعود شعبية الكاسيت جنبًا إلى جنب مع ارتفاع شعبية البرامج التلفزيونية التي تعتمد على الثمانينيات. ومع ذلك، فإن طفرة الكاسيت هذه لا تأتي من الأشخاص الذين عاشوا فترة الثمانينيات، ولكن من الجيل Z (من مواليد 1997 إلى 2012) والحنين إلى وقت لم يسبق له مثيل. لقد رفعوا إجمالي مبيعات الكاسيت في الولايات المتحدة من 50000 وحدة فقط في عام 2014 إلى حوالي 436000 في عام 2023 (حسب معاينة الصناعة). وفي المقابل، أدى هذا إلى ظهور صناعة صغيرة كاملة من الأجهزة القديمة وألهم فنانين مثل أوليفيا رودريجو، وليدي غاغا، وتايلور سويفت، وحتى طلاب المدارس القديمة مثل ميتاليكا، لإصدار موسيقاهم على أشرطة الكاسيت.

تمثل البرامج التليفزيونية في حد ذاتها الوسيلة المثالية لتوصيل الموسيقى للناس. بعد كل شيء، إنهم يربطون مشاعر بعض الأغاني بشخصيات ومشاهد محددة جنبًا إلى جنب مع جميع منتجات الثمانينيات والأزياء ونماذج السيارات وتصميم المنازل وما إلى ذلك، مما يمكنك طلبه. بصرف النظر عن “The American” و”The Goldbergs” و”Stranger Things”، لدينا أيضًا مسلسلات مثل “Cobra Kai” و”GLOW” لنشكرها على مساعدتنا في إعادة أشرطة الكاسيت.