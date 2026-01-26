ارتكب شون ماكفاي خطأ في الشوط الثاني من خسارة رامز

وقف شون ماكفاي على المنصة والدموع في عينيه ليلة الأحد في لومين فيلد في سياتل. لقد بدا وكأنه رجل ترك للتو موسم الكباش يفلت من بين أصابعه.

لم يخسر فريق Rams لعبة بطولة NFC فقط بسبب خطأ في الفرق الخاصة أو بسبب كسر الدفاع أخيرًا بعد الانحناء عدة مرات. لقد خسروا 31-27 أمام سي هوكس بسبب سلسلة من القرارات المحافظة التي أصبحت أعلى صوتًا مع مرور كل دقيقة، وهي قرارات سوف يتردد صداها لفترة طويلة بعد هبوط الطائرة في مطار لوس أنجلوس الدولي.

جاءت اللحظة في وقت مبكر من الربع الثالث.

بعد 17-13، وجد الكباش أخيرًا الأكسجين. دفاعهم، الذي كان يلهث طوال الليل، أجبرهم على ركلة جزاء. الزخم مائل. ثم اختفت. انزلق كزافييه سميث، وانفجرت الكرة، واستعاد سياتل عافيته.

بعد مسرحية واحدة، كان سيهوكس في منطقة النهاية.

وأصبح العجز بأربع نقاط 11 في غمضة عين.

وكما اعترف ماكفاي لاحقًا، “تشعر وكأننا سنكتسب الزخم، ثم يسجلون في أول لعبة بعد أن قلبناها. لقد كانت مباراة صعبة. وكانت تلك المباراة مكلفة.”

ومع ذلك، تستجيب فرق البطولة.

فعل ماثيو ستافورد. قام بنحت سياتل لأعلى وضرب دافانتي آدامز لهبوط مسافة ياردتين. وهنا جاء القرار رقم واحد. بتراجع خمسة ، ركل ماكفاي النقطة الإضافية بدلاً من الذهاب إلى نقطتين وقطعها إلى هدف ميداني. آمن. منطقي.

ولكن في نهاية المطاف كان مكلفا.

عندما أسقط ستافورد لاحقًا ضربة مثالية من 34 ياردة في يد بوكا ناكوا على الصرح الأيسر، ظهر نفس الاختيار مرة أخرى. بتراجع أربعة ، حصل ماكفاي مرة أخرى على النقطة الإضافية. لو كان هذا هو الربع الرابع، فلا أحد يشك في أنه سيلاحق الرياضيات. ولكن هذا كان لا يزال متأخرا في الربع الثالث، واختار ماكفاي الصبر بدلا من الضغط.

جعلته سياتل يدفع.

كانت القيادة الأولى لرامز في الربع الرابع عبارة عن حرق بطيء – 14 مسرحية، 84 ياردة، ما يقرب من سبع دقائق ونصف. لقد حولوا ربعًا لأسفل وواجهوا المركزين الرابع والرابع من سياتل الستة. ركض ماكفاي نحو الحكم الجانبي، واضعًا الوقت المستقطع في الاعتبار، ثم تراجع.

التمريرة سقطت غير مكتملة انتهى الموسم.

قال ماكفاي عن المهلة: “لقد فكرت في الأمر، ولم أقرر القيام بذلك”. “من الواضح أن الأمر لم ينجح بالنسبة لنا.”

هذه هي المشكلة. الواضح لا يظهر إلا بعد أن تصل الساعة إلى الصفر.

لو كان McVay قد ذهب لشخصين في وقت سابق، فإن هذا الدافع يتغير بالكامل. الهدف الميداني بدلا من اليأس. الإستراتيجية بدلاً من التدافع. وبدلاً من ذلك، استعاد فريق رامز الكرة خلال 25 ثانية، دون وجود مهلات، وكانت هناك حاجة إلى معجزة.

“أنا مخدر جدًا الآن،” اعترف ماكفاي بعد ذلك.

ومن المفهوم ذلك. يجد الآن أصغر مدرب يفوز بلقب Super Bowl نفسه بلا نوم في سياتل، حيث يعيد اختيارات لم تكن تبدو قاتلة في الوقت الحقيقي، لكنها أثبتت أنها حاسمة في النهاية.

قال ماكفاي عن تلك القرارات بعد الخسارة المؤلمة: “سأضطر إلى العودة وإلقاء نظرة عليها”. “لكن كانت هناك فرص أخرى كان من الممكن أن نستغلها.”

قد يكون بعد فوات الأوان 20-20. ومع ذلك، يتم تحديد البطولات باللون الرمادي.