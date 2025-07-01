ارفض خزائن المطبخ الخاصة بك مع حمام شجرة الدولار ضروري

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يبدو تكديس الألواح في خزائن المطبخ فكرة جيدة – حتى تحاول موازنة لوحات العشاء وألواح الحلوى والأوعية في كومة كبيرة متذبذبة. عادةً ما يعني الاستيلاء على شيء من الأسفل رفع المكدس بالكامل على أمل عدم الانهيار. نعلم جميعا كيف ينتهي ذلك: الألواح المكسورة أو المتقلبة. إذا كانت هناك طريقة لفصلها بشكل جيد فقط وإبقائها بسهولة في الوصول إليها … حسنًا ، قد يكون الحل في شجرة الدولار. ولا ، لن تجدها في قسم المطبخ ، ولكن في الحمام. مع اثنين من الأدوات البسيطة للاستحمام وأربعة روابط zip ، قم بإنشاء نظام تخزين عمودي DIY للوحات. إنها طريقة سهلة وبأسعار معقولة وذكية لجعل خزائن المطبخ أكثر وظيفية.
تتمثل الفكرة في إرفاق اثنين من Caddies للاستحمام في مجموعة الأسلاك المنزلية من شجرة الدولار معًا باستخدام روابط الرمز البريدي. تم تصميم هذه الأدوات البسيطة البسيطة التي تبلغ قيمتها 1.25 دولارًا للتعليق تحت رأس الدش ، والتي تتميز بالعديد من الرفوف لوضع الصابون والإسفنج وغيرها من أساسيات الدش. ومع ذلك ، بمجرد تأمينها معًا ووضعها أفقياً ، يمكنهم الذهاب داخل خزانة للعمل كمنظم رأسي.
بالطبع ، يمكنك دائمًا شراء منظمي الخزانة ، مثل حاملي الألواح من Hikinlichi. ثم مرة أخرى ، تميل هذه إلى تكلفة أكثر من 2.50 دولار ، وهي ليست فعالة للفضاء. بدلاً من فصل كل لوحة فردية كما هو الحال مع إدراج الرف هذه ، يتيح لك Caddy Diy تجميع اللوحات معًا حسب الحجم والشكل. هذه طريقة رائعة للاستفادة من كل شبر من مساحة تخزين الخزانة في المطبخ.
كيفية DIY منظم صفيحة مع Caddies دش
للبدء ، احصل على اثنين من الأدوات الدش ووضعها مسطحة على سطح مع أرفف الأسلاك التي تواجه الأعلى. احصل على أقسام الأسلاك الأطول (الجزء الذي يعلق على رأس الدش) يواجه بعضها البعض. ثم ، اعبر علبة واحدة على الآخر حتى تناسبها خلف أرفف العلبة الثانية. هذا يخلق القليل من بنية متجانسة مع فتحات مدمجة لألواحك والأطباق.
قم بتأمين contraption بالكامل في مكانه باستخدام روابط الرمز البريدي. قم بتشديد واحد في الجزء العلوي من كل علبة (حيث يذهب رأس الدش عادةً) وزوجين أكثر حيث تلتقي الأسلاك على الجانبين. تأكد من تأمين Caddies بإحكام وقوي قبل الانتقال. بمجرد تجميعها ، ضع كاديس الدش على رف داخل خزانة الخاص بك. يعمل كل قسم من الأسلاك بشكل مثالي كقسم لتخزين اللوحات والأوعية أو صواني الأطفال أو العناصر المسطحة مثل ألواح القطع والأغطية ومقالي الخبز. الآن ، لن تحتاج إلى فك برج الأطباق فقط للاستيلاء على واحد في الأسفل ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنك الوصول بسهولة إلى كل شيء من هذه الأقسام المنفصلة بدقة. إن رؤية جميع الأطباق بهذه الطريقة يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد مطبخك دون الذهاب إلى الخارج ، حيث ستلاحظ الأطباق التي نادراً ما تستخدم.
شيء واحد يجب وضعه في الاعتبار هو حجم هذا DIY. يبلغ طول كل علبة دش حوالي 20 بوصة ، لذا تأكد من أن الخزانة بعرض 26 بوصة على الأقل قبل التوجه إلى شجرة الدولار. إذا لم يكن ذلك مناسبًا ، فقد ترغب في الحصول على نظام رف لوحة أفضل من الصفر بدلاً من الصفر.