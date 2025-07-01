ارفض خزائن المطبخ الخاصة بك مع حمام شجرة الدولار ضروري

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يبدو تكديس الألواح في خزائن المطبخ فكرة جيدة – حتى تحاول موازنة لوحات العشاء وألواح الحلوى والأوعية في كومة كبيرة متذبذبة. عادةً ما يعني الاستيلاء على شيء من الأسفل رفع المكدس بالكامل على أمل عدم الانهيار. نعلم جميعا كيف ينتهي ذلك: الألواح المكسورة أو المتقلبة. إذا كانت هناك طريقة لفصلها بشكل جيد فقط وإبقائها بسهولة في الوصول إليها … حسنًا ، قد يكون الحل في شجرة الدولار. ولا ، لن تجدها في قسم المطبخ ، ولكن في الحمام. مع اثنين من الأدوات البسيطة للاستحمام وأربعة روابط zip ، قم بإنشاء نظام تخزين عمودي DIY للوحات. إنها طريقة سهلة وبأسعار معقولة وذكية لجعل خزائن المطبخ أكثر وظيفية.

تتمثل الفكرة في إرفاق اثنين من Caddies للاستحمام في مجموعة الأسلاك المنزلية من شجرة الدولار معًا باستخدام روابط الرمز البريدي. تم تصميم هذه الأدوات البسيطة البسيطة التي تبلغ قيمتها 1.25 دولارًا للتعليق تحت رأس الدش ، والتي تتميز بالعديد من الرفوف لوضع الصابون والإسفنج وغيرها من أساسيات الدش. ومع ذلك ، بمجرد تأمينها معًا ووضعها أفقياً ، يمكنهم الذهاب داخل خزانة للعمل كمنظم رأسي.

بالطبع ، يمكنك دائمًا شراء منظمي الخزانة ، مثل حاملي الألواح من Hikinlichi. ثم مرة أخرى ، تميل هذه إلى تكلفة أكثر من 2.50 دولار ، وهي ليست فعالة للفضاء. بدلاً من فصل كل لوحة فردية كما هو الحال مع إدراج الرف هذه ، يتيح لك Caddy Diy تجميع اللوحات معًا حسب الحجم والشكل. هذه طريقة رائعة للاستفادة من كل شبر من مساحة تخزين الخزانة في المطبخ.