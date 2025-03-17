ارفع أرففك بإضافة خشبية أنيقة

لإنشاء رف DIY البسيط والأنيق الخاص بك بميزانية محدودة ، ابدأ بإجراء قياسات من الداخل من طوقك لتحديد حجم لوحك. إذا قررت شراء طوق خشبي عبر الإنترنت ، فاعلم أنها تأتي في خيارات متعددة الحجم ، وحدد الحجم الصحيح وفقًا لكم تريد رفك. بعد ملاحظة القياسات التي تحتاجها إلى لوح خشبي ، يمكنك تقليصها إلى حجمها أو مطالبة متجر تحسين المنزل المحلي للقيام بذلك نيابة عنك. بمجرد إحضارها إلى المنزل ، قم بتلوين اللوح الخشبي ، وصمة عار أو طلاءها لتتناسب مع نظام الألوان المنزلي الحالي قبل تجميع الرف.

بعد أن يجف المكونان تمامًا ، قطع الشقوق على جانبي اللوح ، حيث سيلتقي بالطوق. للقيام بذلك ، حرك اللوح الخشبي في النصف السفلي من الطوق ووضع علامة على المقاطع العرضية على كلا الجانبين. يمكنك بعد ذلك قطع تلك الأقسام من اللوح الخشبي بسكين نحت الخشب أو إزميل. منشئ المحتوى ببساطة ينزلق اللوح الخشبي في مكانه ؛ ومع ذلك ، يمكنك أن تجعل رفك أكثر أمانًا عن طريق إضافة غراء خشبي حيث تلتقي القطع أو تقود المسمار عبر الطوق إلى اللوح على كلا الجانبين.

لتعليق الرف الخشب DIY ، استخدم منتجًا مثل حزام الجلود الاصطناعي Zzlzx. بدلاً من ذلك ، قد تفضل أحد خيارات الألوان الجريئة بين اختيار حامل قضيب الستار الجلدي Uxcell. نظرًا لأن طوقك سيحتفظ بوزن رفك وكل شيء عليه ، تجنب وضع الأشياء الثقيلة أو القابلة للكسر التي قد تدفع حدودها.