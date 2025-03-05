ارفع الستائر الخاصة بك إلى السقف مع تقليم الميزانية DIY

على الرغم من أن قياس الطول قبل شراء الستائر لمنزلك هو أحد النصائح لاختيار الستائر المثالية لمساحتك ، في بعض الأحيان تحدث الأشياء خارج عن إرادتك. ربما كنت مشغولاً وتذكرت الطول الخطأ ، أو انتقلت ، والآن أصبحت قصيرة جدًا. أيا كان السبب ، هناك أوقات تريد فيها فقط أن تكون ستائرك أطول بطريقة سحرية. لحسن الحظ ، مع بضع ساعات للقتل وبعض الأقمشة الإضافية ، من الممكن إضافة القليل من الطول للحصول على ستائر بطول السقف ، ولا يتعين على أحد أن يعرف أنه لم يكن من المفترض أن يبدو هكذا في المقام الأول. يمكنك فقط خياطة الطول المتبقي يدويًا الذي تريده على ستائرك. كل ما تحتاجه هو معدات الخياطة الأساسية والقماش الصغير للبدء.
ستوفر لك هذه الطريقة الكثير من المال ، لأن شراء الستائر المخصصة قد يكلفك ما يزيد عن 300 دولار لكل نافذة. ومع ذلك ، فإن معظم الأقمشة التي ستصادفها لن تعيدك أكثر من 20 دولارًا لكل ساحة (وحدة شائعة من القياس للنسيج) ، ولا تحتاج إلى أي شيء يتوهم لستائرك. الخطوة الأولى هي قياس. حدد الطول المطلوب على الحائط الخاص بك ، ثم قم بطرح النسيج الذي لديك من ذلك لمعرفة المبلغ الذي تحتاجه إلى الشراء. نظرًا لأنك ستقوم بإنشاء طبقات ، فسيتعين عليك حساب ربع إضافي إلى نصف بوصة من الطول لكل عملية عرض وتنحنح.
كن مبدعًا مع النسيج الذي تختار إضافته
عند اختيار نسيج جديد لإضافة طول إلى ستائر ، لا ترغب في محاولة مطابقة له لتبدو بالقرب من الأصل قدر الإمكان. في الواقع ، قد يجعل هذا أكثر وضوحًا أن الستائر الخاصة بك قد تم ضبطها وجعل DIY تبرز مثل الإبهام المؤلم. بدلاً من ذلك ، انتهز الفرصة لإضافة بعض الشخصية إلى ستائرك.
إذا كنت مترددًا في قدرتك على اختيار شيء سيبدو جيدًا مع ستائرك ، فلا تخف من أخذ واحدة (أو قليلاً من أسفل لعينة) إلى المتجر معك لمعرفة ما الذي يعمل جيدًا معًا. قبل أن تنشئ تحفة النهائية الخاصة بك ، قد ترغب أيضًا في شراء القليل من القماش ومعرفة كيف تبدو في منزلك فعليًا عند إرفاقها بالستارة. في بعض الأحيان ، لا تبدو الأمور كما هي في منزلك كما في المتجر.
بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن إضافة نسيج جديد إلى أسفل الستار هو أسهل طريقة ، فهي ليست الوحيدة. إذا كنت على استعداد لخياطة المزيد من اللحامات ، فيمكنك وضع النسيج في أي جزء من الستار إلى حد كبير. أضفه بالقرب من الجزء العلوي من الستار أو في مكان ما في الوسط. يمكنك حتى قطع طول إضافي من الستائر الخاصة بك لإضافة عدد قليل من الأقمشة المختلفة. إذا كانت الستار منقوشة ، فاختر ألوان مطابقة أو تكميلية لإنشاء كتل ألوان ، أو اختيار الأنماط وأنواع الأقمشة المختلفة لجعل شيء ممتع حقًا.
تعلم مهارات الخياطة الأساسية واتخذ DIY خطوة إلى الأمام
يمكن أن يبدو الخياطة مخيفًا للغاية ، لكن لا يجب أن يكون. تتعامل الآلات مع الكثير من العمل الفعلي من أجلك ، طالما كنت تأخذ الوقت الكافي لعلان النسيج في مكانه والتأكد من أن Hems الخاص بك واصطدم كما ينبغي. إذا لم تقم بخياطة الكثير ، فقد لا يكون لديك آلة خياطة لاستخدامها.
لحسن الحظ ، هناك طريقة محتملة للتغلب على هذا. إذا كنت تمتلك بطاقة مكتبة ، ففكر في الاتصال أو زيارة فرعك المحلي لمعرفة ما إذا كان لديهم بطاقة يمكنك الاقتراض. يربط معظم الناس المكتبات فقط بالكتب ، ولكن العديد منهم يقدمون الكثير من العناصر الأخرى التي يمكنك الاقتراض. في بعض الأحيان ، هناك حتى فصول لتعليمك كيفية استخدام بعض المعدات ، لذلك لا تشعر بالإرهاق.
أثناء خياطة النسيج الإضافي في الأسفل ، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة بعض الزخرفة إلى الجانب. إذا شعروا بالشيخوخة ، فهذه واحدة من الطرق الإبداعية لإعطاء ستائرك القديمة ترقية حديثة. بمجرد خياطة طبقة واحدة ، قد لا يكون آخر صعبًا للغاية. وإضافة بعض الأقمشة الإضافية ليست هي الطريقة الوحيدة لجعل الستائر تبدو أجمل. الآن بعد أن شعرت بالجرأة مع مهاراتك في الخياطة ، فكر في تحسين قدراتك العاجلة وكذلك مع هذه الخطوة المفقودة التي ستجعل الستائر تبدو أكثر احترافية.