ارفع الستائر الخاصة بك إلى السقف مع تقليم الميزانية DIY

عند اختيار نسيج جديد لإضافة طول إلى ستائر ، لا ترغب في محاولة مطابقة له لتبدو بالقرب من الأصل قدر الإمكان. في الواقع ، قد يجعل هذا أكثر وضوحًا أن الستائر الخاصة بك قد تم ضبطها وجعل DIY تبرز مثل الإبهام المؤلم. بدلاً من ذلك ، انتهز الفرصة لإضافة بعض الشخصية إلى ستائرك.

إذا كنت مترددًا في قدرتك على اختيار شيء سيبدو جيدًا مع ستائرك ، فلا تخف من أخذ واحدة (أو قليلاً من أسفل لعينة) إلى المتجر معك لمعرفة ما الذي يعمل جيدًا معًا. قبل أن تنشئ تحفة النهائية الخاصة بك ، قد ترغب أيضًا في شراء القليل من القماش ومعرفة كيف تبدو في منزلك فعليًا عند إرفاقها بالستارة. في بعض الأحيان ، لا تبدو الأمور كما هي في منزلك كما في المتجر.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن إضافة نسيج جديد إلى أسفل الستار هو أسهل طريقة ، فهي ليست الوحيدة. إذا كنت على استعداد لخياطة المزيد من اللحامات ، فيمكنك وضع النسيج في أي جزء من الستار إلى حد كبير. أضفه بالقرب من الجزء العلوي من الستار أو في مكان ما في الوسط. يمكنك حتى قطع طول إضافي من الستائر الخاصة بك لإضافة عدد قليل من الأقمشة المختلفة. إذا كانت الستار منقوشة ، فاختر ألوان مطابقة أو تكميلية لإنشاء كتل ألوان ، أو اختيار الأنماط وأنواع الأقمشة المختلفة لجعل شيء ممتع حقًا.