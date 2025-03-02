ارفع غرفة الطعام الخاصة بك ببديل أنيق لعلاجات النوافذ التقليدية

تعد Windows واحدة من أكبر الأصول في تصميم منزلك ، ولكن قد ينتهي الأمر ببعض علاجات النوافذ التقليدية إلى إخفاء أفضل ميزاتها. في حين أن الستائر والظلال والستائر هي خيارات شائعة ، فإن المزيد من أصحاب المنازل يرون قيمة التخلص منها تمامًا. إنه اتجاه يكتسب شعبية بسرعة ، حيث يتخلص Joanna Gaines من علاجات النوافذ من HGTV لبديل ساحر ، ويعتنق الكثير من المصممين نوافذ عارية لأسلوب نظيف وحديث. تعد غرف الطعام مكانًا رائعًا لتجربة هذا النهج لأنها لا تتطلب الكثير من الخصوصية مثل غرف النوم أو الحمامات ، مما يتيح لك الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي وجمالية أنيقة. ومع ذلك ، إذا اخترت إلغاء الاشتراك في علاجات النوافذ التقليدية لغرفة الطعام الخاصة بك ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من بديل أنيق يرفع المساحة – رسم عتبات النوافذ والإطارات.

يعد طلاء العتبات وإطارات النوافذ بدلاً من ارتداء ملابسها وسيلة رائعة لإظهار التفاصيل في تصميم غرفة الطعام الخاصة بك. يعتقد العديد من المصممين المحترفين أنه لا يحتاج كل غرفة إلى علاجات النوافذ ، وبدلاً من ذلك يوصي بجعل Windows نقطة محورية من خلال التصميم من حولهم ، بدلاً من تغطيةها. هناك الكثير من الطرق لاستخدام هذا البديل في مساحتك ، ومع النهج الصحيح ، يمكنك رفع غرفة الطعام الخاصة بك بالكامل لإلقاء نظرة أكثر تطوراً.