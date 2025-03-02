ارفع غرفة الطعام الخاصة بك ببديل أنيق لعلاجات النوافذ التقليدية

تعد Windows واحدة من أكبر الأصول في تصميم منزلك ، ولكن قد ينتهي الأمر ببعض علاجات النوافذ التقليدية إلى إخفاء أفضل ميزاتها. في حين أن الستائر والظلال والستائر هي خيارات شائعة ، فإن المزيد من أصحاب المنازل يرون قيمة التخلص منها تمامًا. إنه اتجاه يكتسب شعبية بسرعة ، حيث يتخلص Joanna Gaines من علاجات النوافذ من HGTV لبديل ساحر ، ويعتنق الكثير من المصممين نوافذ عارية لأسلوب نظيف وحديث. تعد غرف الطعام مكانًا رائعًا لتجربة هذا النهج لأنها لا تتطلب الكثير من الخصوصية مثل غرف النوم أو الحمامات ، مما يتيح لك الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي وجمالية أنيقة. ومع ذلك ، إذا اخترت إلغاء الاشتراك في علاجات النوافذ التقليدية لغرفة الطعام الخاصة بك ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من بديل أنيق يرفع المساحة – رسم عتبات النوافذ والإطارات.
يعد طلاء العتبات وإطارات النوافذ بدلاً من ارتداء ملابسها وسيلة رائعة لإظهار التفاصيل في تصميم غرفة الطعام الخاصة بك. يعتقد العديد من المصممين المحترفين أنه لا يحتاج كل غرفة إلى علاجات النوافذ ، وبدلاً من ذلك يوصي بجعل Windows نقطة محورية من خلال التصميم من حولهم ، بدلاً من تغطيةها. هناك الكثير من الطرق لاستخدام هذا البديل في مساحتك ، ومع النهج الصحيح ، يمكنك رفع غرفة الطعام الخاصة بك بالكامل لإلقاء نظرة أكثر تطوراً.
قم برسم عتبتك وإطاراتها لإلقاء نظرة أنيقة
يعد هذا البديل الذكي لعلاجات النوافذ مفيدًا بشكل خاص في المساحات الأصغر مثل غرفة الطعام حيث يمكن للستائر الضخمة أن تجمع المنطقة. لا يفتح طلاء إطاراتك وعتبتك الغرفة فحسب ، بل يعمل أيضًا على تسليط الضوء على وجهة نظرك والإضاءة الطبيعية. إذا كنت تعلم أنك ترغب في رسم تأطير نافذتك ولكن الخصوصية لا تزال مصدر قلق ، ففكر في نافذة إبداعية تغطي الاختراقات مثل Frosted Film أو Clated Glass Clings التي تتطابق مع التصميم الخاص بك. أما بالنسبة لالتقاط ألوان طلاء النوافذ ، سترغب في التفكير في نوع الجمالية التي ستناسب مساحتك.
للتناقض المذهل ، فكر في خدعة الإخوة في مجال تحويل النوافذ – رسم الإطارات بلون مظلم ومثير مثل الأسود. تعد الظلال الجريئة طريقة رائعة لإنشاء نقطة محورية ، كما تمنحك الحرية في استخدام موسيقى البوب النابضة بالحياة. ومع ذلك ، من المهم اختيار لون يكمل مساحتك. للحفاظ على نمط متماسك ، انظر إلى الألوان داخل عناصر ديكورك أو خلفية ، واستخدمها كدليل لاختيار اللون الخاص بك. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون مظهرًا أكثر انخفاضًا ، يمكن للظلال الناعمة والمحايدة من الطلاء أن تزيد من الضوء الطبيعي إلى الحد الأقصى وإنشاء مظهر نظيف وأحد الحد الأدنى. أخيرًا ، عند اختيار الطلاء لإطاراتك وعتباتك ، اختر الانتهاء من اللمعان العالي لمتانته وسهولة التنظيف للمساعدة في الحفاظ على Windows Printine مع عدد أقل من اللمسات.