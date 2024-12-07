ارفع مستوى الفناء الخلفي لمنزلك باستخدام أعمال يدوية رائعة من المنصات القديمة وبعض أرضيات الأرض

تعتبر الباحات المكان المثالي للتواصل الاجتماعي والاسترخاء والتركيز على الأصدقاء والطعام. إن الحصول على مساحة فناء كبيرة لا يجب أن يكون مكلفًا. باستخدام DIY ذكي، يمكنك جعل الفناء الخاص بك وجهة ترفيهية مثالية في الهواء الطلق دون إنفاق الكثير من المال على الإطلاق. قم بتجميع شريط جاف ساحر يناسب أي ساحة، باستخدام مواد منبوذة إلى حد كبير من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل. ستشغل بصمة قدمها الصغيرة مساحة صغيرة، مما يجعلها مثالية حتى لأصغر الأفنية الخلفية.
كل ما تحتاجه لهذا DIY هو منصتان خشبيتان، وأرضيات مستطيلة أو مربعة كافية لتغطي الجزء العلوي والسفلي من المنصات المدمجة، وقليلًا من الطلاء الخارجي، وبعض المواد اللاصقة للمناظر الطبيعية. أفضل طلاء لهذا البناء هو الطلاء الخارجي والطلاء التمهيدي. سيساعد لصق سلسلة من الرصف على طول قاعدة المنصات في موازنة وزن الرصف العلوي، مما يجعل الشريط أكثر ثباتًا.
احتفظ أيضًا ببعض لوازم الطلاء وورق الصنفرة أو ماكينة الصنفرة ومفك براغي كهربائي ومسامير خشبية ذاتية التنصت. قد تتمكن أيضًا من تنفيذ هذا الإصدار دون أي تكلفة تقريبًا من خلال العثور على منصات نقالة مجانية، وباستخدام الطلاء الموجود لديك بالفعل. يستغرق مشروع الألواح الخشبية الصغيرة لحديقتك الحد الأدنى من الوقت والجهد والمهارة لإكماله، وهناك طرق لا حصر لها لتخصيصه لجعله خاصًا بك.
حان الوقت لبناء شريط باستخدام المنصات والأرضيات الخاصة بك
هذا الشريط البسيط هو لوح خشبي مثالي يمكنك صنعه بنفسك لترقية الفناء الخلفي الخاص بك بميزانية محدودة. اتبع البرنامج التعليمي لمستخدمي YouTube حرفيًا، أو قم بإجراء تعديلات طفيفة لإضافة مساحة تخزين مرغوبة إلى منتجك النهائي. يمكنك توجيه شرائح المنصات إما أفقيًا أو رأسيًا؛ وفي كلتا الحالتين، يمكنك استخدام الألواح المتقاطعة التي تمتد بين قطعتي الحافة كدعم للرف.
ابدأ بصنفرة الأسطح الخارجية لكلتا المنصات؛ إذا كنت تصنع نسخة تحتوي على رف، فقم برمل الجانب الداخلي لمنصة واحدة بدلاً من الجزء الخارجي. قم بتغطية كلا المنصات بالكامل بالطلاء الخارجي، ويفضل طبقتين. بمجرد أن يجف الطلاء، قم بربط اللوحيتين معًا. باستخدام براغي خشبية، قم بتوصيل اللوحيتين بحيث تواجه جوانبهما المسننة بعضهما البعض. قم بلصق حجارة الرصف، واحدة بجانب الأخرى، عبر قمم وقيعان المنصات معًا بمادة لاصقة للمناظر الطبيعية.
لا يوجد شيء مثل مساحة تخزين كبيرة جدًا مع تعديل شريط البليت هذا
إذا كنت تقوم بإنشاء نموذج محسّن للتخزين، فستحتاج أيضًا إلى قطعة مقاس 1 × 6 تتطابق مع طول القطعة المتقاطعة الأفقية لمنصاتك النقالة. قبل طلاء المنصات، ضع 1 × 6 أعلى القطعة المتقاطعة وقم بتثبيتها بمسامير خشبية. إذا كانت لوحتك تحتوي أيضًا على قطعة مركزية رأسية، فقم بقطع 1 × 6 إلى قطعتين متطابقتين مع طول القسمين الموجودين بين القطعة الرأسية. قم بطلاء المنصات، ثم قم بربطها معًا بحيث تواجه كلا المنصات نفس الاتجاه.
يعد الجانب السفلي من طاولة البار مكانًا رائعًا لحاملات أو خطافات زجاج النبيذ، كما يعد كل من الرف واللوح الأفقي الأدنى في منطقة تخزين البليت رائعًا للزجاجات. يمكن للشرائح الموجودة على وجه البار أن تحمل سلالًا توضع فوق الباب لأشياء مثل المناديل والقش وأكوام الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة والمزيد. قم بلف فتاحة الزجاجات على الوجه لتزين الكعكة.