ارفع مستوى الفناء الخلفي لمنزلك باستخدام أعمال يدوية رائعة من المنصات القديمة وبعض أرضيات الأرض

تعتبر الباحات المكان المثالي للتواصل الاجتماعي والاسترخاء والتركيز على الأصدقاء والطعام. إن الحصول على مساحة فناء كبيرة لا يجب أن يكون مكلفًا. باستخدام DIY ذكي، يمكنك جعل الفناء الخاص بك وجهة ترفيهية مثالية في الهواء الطلق دون إنفاق الكثير من المال على الإطلاق. قم بتجميع شريط جاف ساحر يناسب أي ساحة، باستخدام مواد منبوذة إلى حد كبير من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل. ستشغل بصمة قدمها الصغيرة مساحة صغيرة، مما يجعلها مثالية حتى لأصغر الأفنية الخلفية.

كل ما تحتاجه لهذا DIY هو منصتان خشبيتان، وأرضيات مستطيلة أو مربعة كافية لتغطي الجزء العلوي والسفلي من المنصات المدمجة، وقليلًا من الطلاء الخارجي، وبعض المواد اللاصقة للمناظر الطبيعية. أفضل طلاء لهذا البناء هو الطلاء الخارجي والطلاء التمهيدي. سيساعد لصق سلسلة من الرصف على طول قاعدة المنصات في موازنة وزن الرصف العلوي، مما يجعل الشريط أكثر ثباتًا.

احتفظ أيضًا ببعض لوازم الطلاء وورق الصنفرة أو ماكينة الصنفرة ومفك براغي كهربائي ومسامير خشبية ذاتية التنصت. قد تتمكن أيضًا من تنفيذ هذا الإصدار دون أي تكلفة تقريبًا من خلال العثور على منصات نقالة مجانية، وباستخدام الطلاء الموجود لديك بالفعل. يستغرق مشروع الألواح الخشبية الصغيرة لحديقتك الحد الأدنى من الوقت والجهد والمهارة لإكماله، وهناك طرق لا حصر لها لتخصيصه لجعله خاصًا بك.