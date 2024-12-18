ارفع مستوى ديكور عيد الميلاد الخارجي الخاص بك باستخدام شجرة الدولار المزخرفة الضخمة التي يمكنك صنعها بنفسك

قليل منا هم من فئة الدخل الذين يستأجرون المساعدة لتزيين منازلهم لقضاء العطلات. على الرغم من أنه حتى بعض الأثرياء ربما لن يرفضوا فرصة تجهيز شرفاتهم بمصنوعات شجرة الدولار التي تبدو وكأنها تكلف أكثر بكثير مما تكلفوا في إنشائه. لقد استلهمنا مقطع فيديو TikTok شاركه الحرفي تشاس من @chascrazycreations، الذي قام بصنع ثلاثية من الزخارف الجميلة كبيرة الحجم المصنوعة من أوعية دولار تري. تتدلى الزخارف العملاقة الثلاثة من الشرفة، وهي احتفالية بشكل فريد.

أخذ تشاس وعاءين لكل زخرفة، ورسمهما، وألصقهما معًا في شكل كرة. مغلفة بلوحة ألوان عيد الميلاد التي تبعث على الحنين إلى الماضي من الأحمر والأخضر والأبيض مع لمسات فضية وذهبية، فإن النتائج غير مكلفة بشكل خادع. تتميز الأوعية بمظهر كريستالي مقطوع يحاكي زخارف الأشجار المزخرفة بدقة، كما يضفي تشاس لمسة من الراحة على الملمس مع لمسات خفيفة من الطلاء الذهبي. تكتمل الزخارف بشماعة مغطاة تبدو بشكل مقنع مثل التركيبات المعدنية التي تحمل خطافًا لزخرفة الكرة.

هذا DIY قابل للتخصيص بشكل لا نهائي. يمكنك إعادة إنشاء منتج Chas خطوة بخطوة أو إضافة لمسة خاصة بك عليه. بالنسبة لهذا المشروع، استخدم وعاءين من البلاستيك المقطوع من نوع Caterer’s Corner Crystal من Dollar Tree لكل “زخرفة” تقوم بإنشائها. في حين أن الحلي الكلاسيكية باللون الأحمر والأخضر والأبيض تبدو مثالية إلى حد كبير كما هي، يمكنك اختيار هذه الألوان غير المتوقعة لاستخدامها في ديكور عيد الميلاد الخاص بك. إذا كنت تريد زخارف مضيئة، يمكنك إضافة طلاء الصقيع إلى الأوعية وإضافة الإضاءة. تجنب الخيوط للحصول على مادة معلقة متينة ومزخرفة مثل شريط عريض ذو حواف سلكية.