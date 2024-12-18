ارفع مستوى ديكور عيد الميلاد الخارجي الخاص بك باستخدام شجرة الدولار المزخرفة الضخمة التي يمكنك صنعها بنفسك

قليل منا هم من فئة الدخل الذين يستأجرون المساعدة لتزيين منازلهم لقضاء العطلات. على الرغم من أنه حتى بعض الأثرياء ربما لن يرفضوا فرصة تجهيز شرفاتهم بمصنوعات شجرة الدولار التي تبدو وكأنها تكلف أكثر بكثير مما تكلفوا في إنشائه. لقد استلهمنا مقطع فيديو TikTok شاركه الحرفي تشاس من @chascrazycreations، الذي قام بصنع ثلاثية من الزخارف الجميلة كبيرة الحجم المصنوعة من أوعية دولار تري. تتدلى الزخارف العملاقة الثلاثة من الشرفة، وهي احتفالية بشكل فريد.
أخذ تشاس وعاءين لكل زخرفة، ورسمهما، وألصقهما معًا في شكل كرة. مغلفة بلوحة ألوان عيد الميلاد التي تبعث على الحنين إلى الماضي من الأحمر والأخضر والأبيض مع لمسات فضية وذهبية، فإن النتائج غير مكلفة بشكل خادع. تتميز الأوعية بمظهر كريستالي مقطوع يحاكي زخارف الأشجار المزخرفة بدقة، كما يضفي تشاس لمسة من الراحة على الملمس مع لمسات خفيفة من الطلاء الذهبي. تكتمل الزخارف بشماعة مغطاة تبدو بشكل مقنع مثل التركيبات المعدنية التي تحمل خطافًا لزخرفة الكرة.
هذا DIY قابل للتخصيص بشكل لا نهائي. يمكنك إعادة إنشاء منتج Chas خطوة بخطوة أو إضافة لمسة خاصة بك عليه. بالنسبة لهذا المشروع، استخدم وعاءين من البلاستيك المقطوع من نوع Caterer’s Corner Crystal من Dollar Tree لكل “زخرفة” تقوم بإنشائها. في حين أن الحلي الكلاسيكية باللون الأحمر والأخضر والأبيض تبدو مثالية إلى حد كبير كما هي، يمكنك اختيار هذه الألوان غير المتوقعة لاستخدامها في ديكور عيد الميلاد الخاص بك. إذا كنت تريد زخارف مضيئة، يمكنك إضافة طلاء الصقيع إلى الأوعية وإضافة الإضاءة. تجنب الخيوط للحصول على مادة معلقة متينة ومزخرفة مثل شريط عريض ذو حواف سلكية.
فليكن هناك ضوء
تعد الأضواء الخارجية المتوهجة والدافئة في ليالي الشتاء الطويلة جزءًا لا يتجزأ من ديكور العطلات. املأ الشرفة الأمامية الخاصة بك بفرحة احتفالية من خلال إضاءة الحلي كبيرة الحجم باستخدام مصباح LED يعمل عن بعد وهو آمن للاستخدام في الهواء الطلق. يمكنك غالبًا العثور على هذه الأنواع من مصابيح القرص التي يمكنك ضبطها على ألوان مختلفة. يمكنك أيضًا تعديل هذه الفكرة كزخرفة داخلية مليئة بسلسلة من مصابيح LED التي تعمل بالبطارية.
سوف يؤدي طلاء رذاذ تأثير الصقيع داخل كل وعاء إلى إخفاء عنصر الإضاءة دون أن يكون معتمًا للغاية. بعد حفر الثقب في الوعاء العلوي ولف الحبل المعلق من خلاله، قم بتوصيل ضوء القرص فوق تلك المنطقة بحيث يلمع للأسفل وللخارج؛ سيعمل هذا بشكل أفضل إذا قمت بشراء مصباح عفريت بظهر لاصق.
إذا كنت لا تفكر على المدى الطويل في الزخارف المضيئة، فلا شيء يمنعك من لصق الوعاءين معًا. ولكن للحصول على المزيد من العمل والمال، قم بتوصيل النصفين بقفل بيرما اللاصق الآمن للأطفال والرضع. ضع واحدة داخل الوعاء بشكل عمودي، مع الإمساك بالنصفين معًا. ضع الآخر على الجزء الخارجي من الزخرفة عند النقطة المقابلة للجزء الداخلي. سيسمح لك هذا المزلاج الخارجي بفتح وإغلاق الكرة عندما تحتاج إلى ذلك.